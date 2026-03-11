Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca yağışsız bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü görülmesi öngörülürken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İSTANBUL GÜNE SİSLE BAŞLADI
Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde ise yerel hava olayları etkili oluyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklenirken, İstanbul'da sabah saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu.
DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ UYARISI
Meteorolojik değerlendirmelerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanları için çığ tehlikesine dikkat çekildi. Kar erimesi nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.
SICAKLIK BATIDA NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkenin batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede hafta boyunca yurtta büyük ölçüde yağışsız bir havanın etkili olacağını belirtti.
Çelik, cuma günü yalnızca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış beklendiğini ifade etti. Hafta sonu ise Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış geçişlerinin görülebileceğini söyledi. Bunun dışında ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmediğini aktardı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?
Uzmanlara göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de de hafta boyunca yağış öngörülmüyor.
Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 13 ila 14 derece civarında seyretmesi beklenirken, Ankara'da gece sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi, İstanbul'da ise en düşük sıcaklığın 5 ila 6 derece civarında olması tahmin ediliyor.
İzmir'de ise en yüksek sıcaklığın 18 ila 20 derece arasında olacağı, gece saatlerinde ise sıcaklığın 6 ila 7 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.
Meteoroloji yetkilileri özellikle doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.
11 MART ÇARŞAMBA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Bölgede gün boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
Edirne: Az bulutlu ve açık, 17°C
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 14°C
Kırklareli: Az bulutlu ve açık, 16°C
Kocaeli: Az bulutlu ve açık, 19°C
Ege Bölgesi
Ege genelinde de açık ve güneşli bir hava hakim olacak.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 13°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 19°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 19°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 19°C
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz'de gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların bölgenin birçok noktasında 20 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.
Adana: Az bulutlu ve açık, 21°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 21°C
Hatay: Az bulutlu ve açık, 19°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 22°C
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu'da da genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Ankara: Az bulutlu ve açık, 14°C
Çankırı: Az bulutlu ve açık, 15°C
Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 15°C
Konya: Az bulutlu ve açık, 13°C
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz'de gökyüzünün büyük ölçüde açık olması bekleniyor.
Bolu: Az bulutlu ve açık, 16°C
Düzce: Az bulutlu ve açık, 18°C
Kastamonu: Az bulutlu ve açık, 14°C
Zonguldak: Az bulutlu ve açık, 12°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don görülebileceği bildirildi. Doğu Karadeniz'in yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor.
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Tokat: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı. Özellikle yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 0°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu, 0°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, 1°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 13°C
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 15°C
Siirt: Az bulutlu ve açık, 13°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 16°C