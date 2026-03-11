CANLI YAYIN
81 şehirde güneşli hava! Meteoroloji il il paylaştı: Yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkarken Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ ve buzlanma uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri...

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hafta boyunca yağışsız hava beklediğini açıkladı.
  • Batı kesimlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.
  • Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
  • Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklık 13-14 derece, İzmir'de ise 18-20 derece arasında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca yağışsız bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü görülmesi öngörülürken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Meteoroloji'ye aittir)

İSTANBUL GÜNE SİSLE BAŞLADI

Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde ise yerel hava olayları etkili oluyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklenirken, İstanbul'da sabah saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu.

DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanları için çığ tehlikesine dikkat çekildi. Kar erimesi nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Türkiye genelinde hafta boyunca yağışsız ve çoğunlukla açık bir hava etkili olacak.

SICAKLIK BATIDA NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülkenin batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede hafta boyunca yurtta büyük ölçüde yağışsız bir havanın etkili olacağını belirtti.

Çelik, cuma günü yalnızca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış beklendiğini ifade etti. Hafta sonu ise Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış geçişlerinin görülebileceğini söyledi. Bunun dışında ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmediğini aktardı.

Batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Uzmanlara göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de de hafta boyunca yağış öngörülmüyor.

Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 13 ila 14 derece civarında seyretmesi beklenirken, Ankara'da gece sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi, İstanbul'da ise en düşük sıcaklığın 5 ila 6 derece civarında olması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise en yüksek sıcaklığın 18 ila 20 derece arasında olacağı, gece saatlerinde ise sıcaklığın 6 ila 7 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri özellikle doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

İstanbul’da gün içinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

11 MART ÇARŞAMBA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Bölgede gün boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Edirne: Az bulutlu ve açık, 17°C
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 14°C
Kırklareli: Az bulutlu ve açık, 16°C
Kocaeli: Az bulutlu ve açık, 19°C

İzmir’de sıcaklıkların 18 ila 20 derece arasında olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi

Ege genelinde de açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 13°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 19°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 19°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 19°C

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'de gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların bölgenin birçok noktasında 20 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.

Adana: Az bulutlu ve açık, 21°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 21°C
Hatay: Az bulutlu ve açık, 19°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 22°C

Ankara’da gece sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da da genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu ve açık, 14°C
Çankırı: Az bulutlu ve açık, 15°C
Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 15°C
Konya: Az bulutlu ve açık, 13°C

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'de gökyüzünün büyük ölçüde açık olması bekleniyor.

Bolu: Az bulutlu ve açık, 16°C
Düzce: Az bulutlu ve açık, 18°C
Kastamonu: Az bulutlu ve açık, 14°C
Zonguldak: Az bulutlu ve açık, 12°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don görülebileceği bildirildi. Doğu Karadeniz'in yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor.

Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Tokat: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı. Özellikle yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 0°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu, 0°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, 1°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 13°C
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 15°C
Siirt: Az bulutlu ve açık, 13°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 16°C

