Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklık 13-14 derece, İzmir'de ise 18-20 derece arasında olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca yağışsız bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü görülmesi öngörülürken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Meteoroloji'ye aittir)

İSTANBUL GÜNE SİSLE BAŞLADI

Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde ise yerel hava olayları etkili oluyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklenirken, İstanbul'da sabah saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu.

DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanları için çığ tehlikesine dikkat çekildi. Kar erimesi nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.