CHP'li Mersin BB'ye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçları kapsamında operasyon başlatıldı.
  • İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyonu gerçekleştirdi.
  • Operasyon kapsamında belediyede arama yapıldı.
  • Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'ya aittir)

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR

Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, birçok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

