Mahalle sakinleri evlerinde hasta yakınları olduğunu belirterek el yıkayamadıklarını ve sağlık riskinden endişe ettiklerini dile getirdi.

TESKİ Şarköy Şube Müdür vekili Ali İhsan Mercan, kepçenin kanalizasyon borusuna zarar verdiğini doğruladı ancak içme suyu hattı ile kanalizasyon hattı arasında 70-80 santimetre mesafe olduğunu belirterek karışma iddialarını reddetti.

Geçen yaz mevsimini susuzluk sorunlarıyla geride bırakan Tekirdağ 'da, bu kez Şarköy ilçesinden gelen görüntüler pes dedirtti.

Cumhuriyet Mahallesi İhsan Sokak üzerinde iş makineleriyle çalışma yapan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, iddiaya göre ana su borusunu tamir ederken kanalizasyon hattına zarar verdi. Patlayan borudan sızan atık su yollara taşarken, akşam saatlerinde şebeke suyunun verilmesiyle birlikte evlerde panik yaşandı.

"MUSLUKLARDAN BİLDİĞİNİZ DIŞKI KOKUSU GELİYOR"

Sular kesildikten sonra akşam saat 19.00 civarında tekrar verilmesiyle musluklarını açan vatandaşlar, bulanık ve ağır kokulu bir suyla karşılaştı. Yaşanan mağduriyeti dile getiren mahalle sakinlerinden İbrahim A.,"Ana boru patlaması sonucu her taraf kokudan geçilmez oldu. Koku bildiğiniz lağım kokusuydu. Eşim bulaşık bile yıkayamadı, evin içinden kokunun gitmesi saatler sürdü" diyerek tepkisini gösterdi.