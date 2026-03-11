Geçen yaz mevsimini susuzluk sorunlarıyla geride bırakan Tekirdağ'da, bu kez Şarköy ilçesinden gelen görüntüler pes dedirtti.
VATANDAŞI İSYAN ETTİREN GÖTÜNTÜLER
Cumhuriyet Mahallesi İhsan Sokak üzerinde iş makineleriyle çalışma yapan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, iddiaya göre ana su borusunu tamir ederken kanalizasyon hattına zarar verdi. Patlayan borudan sızan atık su yollara taşarken, akşam saatlerinde şebeke suyunun verilmesiyle birlikte evlerde panik yaşandı.
"MUSLUKLARDAN BİLDİĞİNİZ DIŞKI KOKUSU GELİYOR"
Sular kesildikten sonra akşam saat 19.00 civarında tekrar verilmesiyle musluklarını açan vatandaşlar, bulanık ve ağır kokulu bir suyla karşılaştı. Yaşanan mağduriyeti dile getiren mahalle sakinlerinden İbrahim A.,"Ana boru patlaması sonucu her taraf kokudan geçilmez oldu. Koku bildiğiniz lağım kokusuydu. Eşim bulaşık bile yıkayamadı, evin içinden kokunun gitmesi saatler sürdü" diyerek tepkisini gösterdi.
TESKİ'DEN SAVUNMA: "KARIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Gelen yoğun şikayetler üzerine açıklama yapan TESKİ Şarköy Şube Müdür vekili Ali İhsan Mercan, kepçenin çalışma sırasında kanalizasyon borusuna zarar verdiğini doğruladı.
Ancak Mercan, içme suyu hattı ile kanalizasyon hattı arasında 70-80 santimetrelik bir mesafe olduğunu belirterek, atık suyun şebekeye karıştığı iddialarını reddetti.
"EVDE HASTAMIZ VAR ELİMİZİ YIKAYAMIYORUZ"
Belediye yetkililerinin açıklamaları mahalleliyi tatmin etmedi. Sokak sakinlerinden Rana Paliç, evde bakmaları gereken hastaları olduğunu belirterek, "Çeşmelerimizden bildiğiniz dışkı kalıntısı kokulu bir su akıyor. Şikayet ettik, umarım ilgilenirler, analiz sonuçları ile raporu bekliyoruz" dedi.
Analiz sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, sağlık riskinden endişe ederek yetkilileri göreve çağırdı.