Mali yılın bitişine denk gelen eylül ayında, devlet kurumlarında yüksek harcamaların yapılmasına sık rastlanıyor. Rapora göre her sene eylül ayında yapılan askeri harcamalar, yönetimden bağımsız şekilde artış gösteriyor.

ABD'nin hasar gören merkezleri

"Govly"Üst Yöneticisi (CEO) Mike Weiland, devlet kurumlarının mali yıl boyunca kendilerine tahsis edilen bütçeyi harcamaması durumunda bir sonraki yıl bu fonlara erişemeyeceğine yönelik endişelere işaret ederek, "Bu yüzden kurumlar ağustos ve eylül aylarında panik butonuna basarak harcama yapıyor."ifadesini kullandı.

4 GÜNDE 2 MİLYAR DOLARLIK ZARAR ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın bölgedeki misillemeleri Washington'a ağır bir fatura çıkardı. Açık kaynak verilerine göre Katar'daki El Udeyd Üssü'nde vurulan 1,1 milyar dolarlık erken uyarı radarı, BAE'de imha edilen yaklaşık 500 milyon dolarlık THAAD radar bileşeni, Kuveyt'te düşürülen 3 F-15E savaş uçağı ve Bahreyn'deki Beşinci Filo karargahında hasar gören sistemlerle birlikte ABD'nin sadece 4 günde yaklaşık 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybettiği hesaplandı.