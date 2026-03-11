CANLI YAYIN
Pentagon'dan 93,4 milyar dolarlık rekor bütçe

Orta Doğu'da İran'a yönelik Amerika-İsrail saldırıları devam ederken ABD Savunma Bakanlığının Eylül 2025'te "rekor" harcama yaptığı iddia edildi. Buna göre, Pentagon hibe ve sözleşmelerin yanı sıra "lüks gıda ürünleri, yüksek kalitede mobilya ve bilgi teknolojileri alımları" için 93,4 milyar dolarlık "rekor" bütçe kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından 28 Şubat'ta İran'a gerçekleştirilen saldırıların perde arkasından dev bir savunma bütçesi çıktı.

94 MİLYAR DOLARLIK REKOR

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Eylül 2025'te hibe ve sözleşmelerin yanı sıra "lüks gıda ürünleri, yüksek kalitede mobilya ve bilgi teknolojileri alımları" için 93,4 milyar dolarlık "rekor" bütçe kullandığı iddia edildi.

ABD hükümetinin harcamalarını yayınlayan kar amacı gütmeyen bir grup olan Open The Books tarafından Pentagon'un Eylül 2025'teki harcamaları incelendi.

17 YIL SONRA EN YÜKSEK HARCAMA

İnceleme sonucu hazırlanan raporda, Pentagon'un söz konusu tarihte federal kurumlar için en az 2008'den bu yana en yüksek aylık harcama olduğu değerlendirilen 93,4 milyar dolarlık bir bütçe kullandığı öne sürüldü.

Eylül ayının yalnızca son 5 iş gününde hibe ve sözleşmeler için 50,1 milyar dolar harcandığına işaret edilen raporda, harcamaların "lüks gıda ürünlerini, yüksek kalitede mobilyaları ve aceleyle yapılan bilgi teknolojileri alımlarını" kapsadığı savunuldu.

"EYLÜLDE PANİK BUTONUNA BASILIYOR"

Mali yılın bitişine denk gelen eylül ayında, devlet kurumlarında yüksek harcamaların yapılmasına sık rastlanıyor. Rapora göre her sene eylül ayında yapılan askeri harcamalar, yönetimden bağımsız şekilde artış gösteriyor.

"Govly"Üst Yöneticisi (CEO) Mike Weiland, devlet kurumlarının mali yıl boyunca kendilerine tahsis edilen bütçeyi harcamaması durumunda bir sonraki yıl bu fonlara erişemeyeceğine yönelik endişelere işaret ederek, "Bu yüzden kurumlar ağustos ve eylül aylarında panik butonuna basarak harcama yapıyor."ifadesini kullandı.

4 GÜNDE 2 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın bölgedeki misillemeleri Washington'a ağır bir fatura çıkardı. Açık kaynak verilerine göre Katar'daki El Udeyd Üssü'nde vurulan 1,1 milyar dolarlık erken uyarı radarı, BAE'de imha edilen yaklaşık 500 milyon dolarlık THAAD radar bileşeni, Kuveyt'te düşürülen 3 F-15E savaş uçağı ve Bahreyn'deki Beşinci Filo karargahında hasar gören sistemlerle birlikte ABD'nin sadece 4 günde yaklaşık 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybettiği hesaplandı.

