TŞOF dışında yetkisiz yerlerden alınan sahte plakaları kullananlara 140 bin lira ceza kesilmeye devam edilecek.

Yetkili kuruluştan alınan plaka üzerinde değişiklik yapılması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılan standart dışı plakalar cezai işleme konu edilmeyecek.

APP plaka denetimleri 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde yürütülecek.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan "yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak" fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi.

CEZALAR İPTAL EDİLDİ Ayrıca, bu kapsamda Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi.

1 NİSAN'A KADAR REHBERLİK VE BİLGİLENDİRME Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda denetimler 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek.

Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.

Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.