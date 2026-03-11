1.5 MİLYAR TL TASARRUF



Yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle birlikte yıllık 1.5 milyon ton karbondioksite eş değer karbon salımı engellenecek, yıllık yaklaşık 1.5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilecek. Bakanlık yeni yönetmelik için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile bir araştırma yaparak vatandaşların tek kullanımlık plastik ürünlere karşı tutumlarını inceledi. Araştırmaya göre, bireylerin yüzde 77.65'i günlük hayatlarında tek kullanımlık plastikleri daha az kullanmayı destekliyor. Yine vatandaşların yüzde 80.12'si söz konusu plastik ürünlerin yerine metal, porselen, seramik gibi çok defa kullanılabilen ürünlerin kullanımına da sıcak bakıyor.



2022'DE 709 BİN TON ÜRÜN TÜKETİLDİ



2022 yılında Türkiye'de 2 bin 858 ton kulak pamuğu çubuğu, 32 bin 406 ton çatal kaşık, 25 bin 584 ton tabak, 10 bin 234 ton pipet, 5 bin 117 ton plastik karıştırıcı, 63 bin ton gıda kabı, 120 bin ton plastik bardak, 155 bin 935 ton plastik içecek şişesi gibi ürünlerden oluşan toplam 709 bin 348 ton tek kullanımlık plastik ürün tüketildi. Tek kullanımlık plastik tüketimi ilerleyen yıllarda giderek arttı.