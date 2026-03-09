Cumhuriyet Halk Partisi'nde Silivri eksenli kriz günden güne büyüyor.
İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin görülen dava 9 Mart itibariyle başladı. CHP günlerdir Silivri için toplanma çağrıları yaparken duruşmanın ilk iki gününde istenen düzeyde kalabalık sağlanamadı.
70 MİLLETVEKİLİ SİLİVRİ'YE GİTMEDİ
Bu durum Silivri ile Genel Merkez arasında ipleri gererken 6 Ok rozeti takan 70 milletvekili Silivri dayatmasına karşı çıktı. "Herkes Silivri'de olsun" çağrılarına karşın Ankara'da kalmayı tercih eden bu vekiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin "İran" konu başlıklı özel oturumunu takip etti.
CHP'Lİ İSİMDEN TAKVİM'E BOMBA DEMEÇ: AZİZ İHSAN'IN ARKADAŞLARINI AKLAMAYA MI GİDECEKTİK?
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'den etkili bir isim"Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya mı gidecektik? 103 yıllık partiyi mahkeme salonlarına düşürdüler" diyerek Silivri boykotunu ete kemiğe büründüren bir çıkış yaptı.
Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen sadık vekiller de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasını takip etmedi.
"SİLİVRİ'DE DEĞİL MECLİS'TEYİZ" POZU
Partinin yolsuzluklardan arınması için bildiri yayımlayan 10 milletvekili arasında yer alan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Ortadoğu'da savaşın giderek genişlediği, gerilimin her geçen gün arttığı tehlikeli bir dönemden geçerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alacağız" paylaşımında bulundu.
Kılıç'ın bu paylaşımı Genel Merkez'in Silivri dayatmasına karşı bir mesaj olarak yorumlandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve Eskişehir'in diğer CHP'li vekili Jale Nur Süllü aynı fotoğraf karesinde yer aldı.
TEK KELİME PAYLAŞIM YAPMAYAN "SADIK" VEKİLLER
Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Rıfat Nalbantoğlu, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Oğuz Kaan Salıcı ve Gürsel Erol gibi Kılıçdaroğlu'na yakın çizgide bulunan isimler İBB'deki yolsuzluk davasına ilişkin tek kelime bir paylaşım yapmadı.
70 vekilin Genel Merkez'in ve Ekremci ekibin baskılarına rağmen Silivri'ye gitmemesi CHP'de Silivri ile yol ayrımı isteyenlerin sayısının ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN TEK DERDİ GERÇEKLERİ YAZAN TAKVİM
Parti içindeki görüş ayrılıkları günden güne artarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek derdi gerçekleri yazan Takvim oldu.
İmamoğlu ve avukatlarının Silivri'deki duruşmayı sabote etmesini gündeme getirdiğimiz "EKO ŞOV" ve "UCUZ ŞOV" manşetlerimiz CHP'nin Silivri'deki Grup Toplantısında gündem oldu.
Özel, Takvim'i hedef gösterdi. Ancak Silivri'deki şova alet olmayan vekillerine tek kelime edemedi.
ÖZEL'İN HEDEFİ BAŞKA... İMAMOĞLU RAHATSIZ!
Şu sıralar "En büyük Ekremci" pozları verip parti tabanına oynayan Özgür Özel'in hedefi ise bambaşka. İmamoğlu'nun aklanamayacağını ve aday olamayacağını en iyi bilen isim Özel.
Her fırsatta İmamoğlu'nun adaylığına şerh koyan, başka alternatifleri değerlendirebileceğini dile getiren Özel, kendi adaylığının taşlarını örüyor. Ekrem İmamoğlu da "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil." diyerek Özel'e karşı rahatsızlığını dile getirmekten sakınmıyor.
"AĞABEYİ" MALATYA'DAN MESAJI VERDİ
Nitekim Özgür Özel'in "ağabeyim" dediği Veli Ağbaba Silivri'deki duruşmaların başladığı gün Malatya'da Seddar Yavuz'u ziyaret etmesi Ekremcilere verilen bir mesaj olarak yorumlanıyor.
Bilindiği üzere Yavuz, Ordu Valisi olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile davalık olmuş bir isim. İmamoğlu, Yavuz'a hakaret ettiği için ceza almıştı. Parti içinde "Özel Silivri'de poz verirken ağabeyi Malatya'da İmamoğlu'na operasyon çekiyor" tartışmaları yapılıyor.
ÖZEL'İN EKİBİ EL ALTINDAN İBB DOSYALARINI MI SERVİS ETTİRİYOR?
Öte yandan Ağbaba'nın İBB dosyalarında adı geçen bazı CHP'li isimlerin dosyalarını el altından servis ettirdiği konuşuluyor.
Eldeki somut veriler ışığında CHP'deki hizip çatışmalarının önümüzdeki günlerde daha da şiddetleneceği değerlendiriliyor.