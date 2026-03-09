TEK KELİME PAYLAŞIM YAPMAYAN "SADIK" VEKİLLER Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Rıfat Nalbantoğlu, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Oğuz Kaan Salıcı ve Gürsel Erol gibi Kılıçdaroğlu'na yakın çizgide bulunan isimler İBB'deki yolsuzluk davasına ilişkin tek kelime bir paylaşım yapmadı. 70 vekilin Genel Merkez'in ve Ekremci ekibin baskılarına rağmen Silivri'ye gitmemesi CHP'de Silivri ile yol ayrımı isteyenlerin sayısının ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

Özel, Takvim'i hedef gösterdi. Ancak Silivri'deki şova alet olmayan vekillerine tek kelime edemedi.

İmamoğlu ve avukatlarının Silivri'deki duruşmayı sabote etmesini gündeme getirdiğimiz "EKO ŞOV" ve "UCUZ ŞOV" manşetlerimiz CHP'nin Silivri'deki Grup Toplantısında gündem oldu.

ÖZEL'İN HEDEFİ BAŞKA... İMAMOĞLU RAHATSIZ! Şu sıralar "En büyük Ekremci" pozları verip parti tabanına oynayan Özgür Özel'in hedefi ise bambaşka. İmamoğlu'nun aklanamayacağını ve aday olamayacağını en iyi bilen isim Özel. Her fırsatta İmamoğlu'nun adaylığına şerh koyan, başka alternatifleri değerlendirebileceğini dile getiren Özel, kendi adaylığının taşlarını örüyor. Ekrem İmamoğlu da "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil." diyerek Özel'e karşı rahatsızlığını dile getirmekten sakınmıyor.



"AĞABEYİ" MALATYA'DAN MESAJI VERDİ



Nitekim Özgür Özel'in "ağabeyim" dediği Veli Ağbaba Silivri'deki duruşmaların başladığı gün Malatya'da Seddar Yavuz'u ziyaret etmesi Ekremcilere verilen bir mesaj olarak yorumlanıyor.



Bilindiği üzere Yavuz, Ordu Valisi olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile davalık olmuş bir isim. İmamoğlu, Yavuz'a hakaret ettiği için ceza almıştı. Parti içinde "Özel Silivri'de poz verirken ağabeyi Malatya'da İmamoğlu'na operasyon çekiyor" tartışmaları yapılıyor.



ÖZEL'İN EKİBİ EL ALTINDAN İBB DOSYALARINI MI SERVİS ETTİRİYOR?



Öte yandan Ağbaba'nın İBB dosyalarında adı geçen bazı CHP'li isimlerin dosyalarını el altından servis ettirdiği konuşuluyor.



Eldeki somut veriler ışığında CHP'deki hizip çatışmalarının önümüzdeki günlerde daha da şiddetleneceği değerlendiriliyor.