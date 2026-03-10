"ANNEM BENİMLE DALGA GEÇİYOR" Üniversite öğrencisi Ece, "Annem benimle dalga geçiyor. Çok kilolusun zaten diyor. Sürekli hakaret içerikli konuşuyor" dedi. Ailesi Ece'nin söylediklerini reddetti, her şeyin tam tersi şekilde yaşandığını dile getirdi.

"BENİM ÜZERİME HİÇBİR ŞEY YOK" Ece, "Ailem elimde para olmasını istemiyordu. Benim üzerime hiçbir şey yok. Benim kartıma yani babamın kartına 400-500 tl atarlardı." Babası Fatih Bey "Benim parayla ilgili sıkıntım yok. Ben arkadaşlarına yemek yedirirdim" dedi.

"O EVDE YAŞANANLARA ŞAHİT OLDUM" Ecenin hayatındaki Aykut Bey "Ben o evde yaşananlara şahit oldum her şeyi duydum. Ece'yi seni hiç kimseye vermeyeceğiz diyorlardı" dedi.

"BENİ ÖLDÜRÜP NASIL GÖMECEĞİNİ SÖYLÜYORDU" Müge Anlı, "Seni bu kadar evden kaçırıp niye aramaya geldiler sence?" şeklinde soru sordu. Ece ise "Benim eve dönmemi istiyorlar çünkü eziyete devam etmek için. Beni öldürüp nasıl gömeceğini söylüyordu. tek tek ayrı yerlere gömeceğini ve polis gelene kadar neler yapacağını anlatmasını unutamıyorum"şeklinde ifade etti.