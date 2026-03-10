Türkiye'nin gündemine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Ece Küçükdoğanlı ile ilgili gelişmeler gündeme damga vurdu.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI YAPTI
Ailesi genç kadının bulunması için yardım çağrısında bulunurken, anne ve baba kızlarının eve dönmesi için gözyaşları içinde çağrı yaptı.
"ECE OĞLUMLA BİRLİKTE"
Canlı yayına İzmir'den bağlanan Safure isimli bir kadın ise 36 yaşındaki oğlunun Ece Küçükdoğanlı ile birlikte olduğunu öne sürdü.
OYUN ARACILIĞIYLA TANIŞTILAR
Safiye Hanım, oğlunun adının Aykut olduğunu ve depo sorumlusu olarak çalıştığını söyledi. İkilinin internet üzerinden oynanan bir oyun aracılığıyla tanıştığını belirten kadın, oğlunun daha önce evlenmediğini ve çocuğu olmadığını ifade etti.
CANLI YAYINA BAĞLANDI
Program sırasında ortaya atılan iddiaların ardından Ece Küçükdoğanlı da canlı yayına bağlandı. Kayıp olmadığını söyleyen genç kadın "Jandarmaya kayıp olmadığımı bildirecektim" dedi.
Ece Küçükdoğanlı Müge Anlı canlı yayınında ailesiyle yüzleşti
"ONLARLA İLETİŞİMDE KALMAK İSTEMİYORUM"
Ece Küçükdoğanlı ayrıca iyi olduğuna dair çevresine ses kaydı gönderdiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Genç kadın ailesiyle iletişim kurmak istemediğini dile getirerek "İnanın onlarla iletişimde kalmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
GENÇ KIZ CANLI YAYINA KATILDI
Öte yandan programın ilerleyen dakikalarında Ece Küçükdoğanlı, birlikte olduğu iddia edilen Aykut ve Aykut'un annesi de stüdyoya geldi. Genç kadın canlı yayında ailesinin karşısına çıkarak yaşananların ardından ilk kez yüz yüze konuştu.
"ŞİDDET GÖSTEREN HAKARET EDEN İNSANLAR"
Müge Anlı,"Sarılamayacak kadar kendini uzak mı hissediyorsun onlara?"şeklinde soru sordu. Ece ise "Evet. Senelerdir şiddet gösteren hakaret eden insanlar. Aman polis duymasın komşu duymasın diye bir kere bile kızım demedi" dedi.
"ANNEM BENİMLE DALGA GEÇİYOR"
Üniversite öğrencisi Ece, "Annem benimle dalga geçiyor. Çok kilolusun zaten diyor. Sürekli hakaret içerikli konuşuyor" dedi. Ailesi Ece'nin söylediklerini reddetti, her şeyin tam tersi şekilde yaşandığını dile getirdi.
"BENİM ÜZERİME HİÇBİR ŞEY YOK"
Ece, "Ailem elimde para olmasını istemiyordu. Benim üzerime hiçbir şey yok. Benim kartıma yani babamın kartına 400-500 tl atarlardı." Babası Fatih Bey "Benim parayla ilgili sıkıntım yok. Ben arkadaşlarına yemek yedirirdim" dedi.
"O EVDE YAŞANANLARA ŞAHİT OLDUM"
Ecenin hayatındaki Aykut Bey "Ben o evde yaşananlara şahit oldum her şeyi duydum. Ece'yi seni hiç kimseye vermeyeceğiz diyorlardı" dedi.
"BENİ ÖLDÜRÜP NASIL GÖMECEĞİNİ SÖYLÜYORDU"
Müge Anlı, "Seni bu kadar evden kaçırıp niye aramaya geldiler sence?" şeklinde soru sordu. Ece ise "Benim eve dönmemi istiyorlar çünkü eziyete devam etmek için. Beni öldürüp nasıl gömeceğini söylüyordu. tek tek ayrı yerlere gömeceğini ve polis gelene kadar neler yapacağını anlatmasını unutamıyorum"şeklinde ifade etti.
"BENİM NİKAHIMA GİRECEK"
Kaçtığı kişi Aykut "Bundan sonraki planımız evlenmek en kısa zamanda benim nikahıma girecek"diyerek gelecek günlerde evleneceklerini belirtti.
"KUŞLARI ÇAKMAK GAZIYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ"
Ece, "Annem ve babam sakat doğan kuşları çakmak gazıyla boğarak öldürdü"dedi. Son olarak Ece Müge Anlı'ya "Burada çok farklı bir durum var. Ben niye böyle yapayım." dedi. Müge Anlı, "Çok haklısın konuşacağız"şeklinde yanıt verdi.