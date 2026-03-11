Belediyede araç kiralamalarında usulsüzlük, mesire alanında alt kiralama yoluyla organize dolandırıcılık ve gayrimenkul satışlarında mali tablolarda 112 milyon TL'lik noksanlık oluştuğu belirlendi.

Sayıştay denetçileri tarafından 2022 yılında yapılan incelemelerde personel maaş işlemleri üzerinden 6,5 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirildiği tespit edildi.

Belediyenin 2023 yılında gerçekleştirdiği 2 bin adetlik çöp konteyneri alımı ihalesinde 7 milyon 153 bin 713 TL haksız menfaat sağlandığı iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Döşemealtı Belediyesi'ndeki ihale ve imar süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde belediye yönetimine yönelik bir süredir devam eden idari ve mali incelemeler , savcılık tarafından başlatılan adli soruşturmaya dönüştü.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski Belediye Başkanı Turgay Genç 'in de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Döşemealtı Belediyesi 'ndeki bazı işlemlerle ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine düğmeye basıldı. Emniyet birimleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Döşemealtı Belediyesi ile ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan skandallar şöyle:

ÇÖPTEN YOLSUZLUK ÇIKTI

Döşemealtı Belediyesi'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği 2 bin adetlik çöp konteyneri alımı ihalesinde, ürünlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan teslim alınarak yüklenici firma lehine 7 milyon 153 bin 713 TL haksız menfaat sağlandığı ve kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.

'EDİMİN İFASINA FESAT'

2025 yılı sonunda düzenlenen operasyon kapsamında, ihale süreçlerindeki usulsüzlükler nedeniyle aralarında belediye personelinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİMMET SKANDALI

2022 yılında Sayıştay denetçileri tarafından yapılan incelemelerde, personel maaş işlemler i üzerinden 6,5 milyon liranın üzerinde paranın organize bir şekilde zimmete geçirildiği tespit edildi; olayla ilgili iki birim müdürü görevden alınırken adli süreç başlatıldı.

İHALELERDE HEM USULSÜZLÜK HEM İSRAF

Sayıştay raporlarına göre, açık ihale yöntemiyle daha uygun fiyata araç kiralanabilecekken, iş artışına gidilmeyerek doğrudan temin yoluyla aynı araçların çok daha yüksek bedellerle kiralandığı ve kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığı saptandı.

BELEDİYE PARASI LÜKS ARAÇLARA

Hizmet alımı ihalelerinde, yasal düzenlemelere aykırı olarak yakıt dahil taşıt kiralandığı ve yabancı menşeli lüks araçların temin edildiği belirlendi.

MESİRE ALANINDA BİLE USULSÜZLÜK

Düzlerçamı Mesire Alanı'nın ihale sözleşmesine aykırı olarak üçüncü şahıslara alt kiralama yöntemiyle kullandırıldığı, bu süreçte ruhsat problemleri nedeniyle yaklaşık 10 milyon liralık yatırımın atıl kaldığı ve "organize dolandırıcılık" iddialarıyla suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

SABIKALI VE BANKAMATİK MEMUR

Sabıka kaydı nedeniyle devlet memuru olamayacağı komisyonca raporlanan bir kişinin memur olarak atandığı, ayrıca bu kişinin yıllarca izinsiz ve özürsüz işe gelmediği halde maaşının eksiksiz ödendiği tespit edildi.

GAYRİMENKUL SATIŞINDA HİLE

Satışı yapılan belediye taşınmazlarının kayıtlı değerleri üzerinden değil, satış bedelleri üzerinden kayıtlardan çıkarıldığı ve bu yöntemle mali tablolarda yaklaşık 112 milyon TL'lik noksanlık oluştuğu görüldü.

ÖNÜNE GELEN BAŞKAN DANIŞMANI

Norm kadroda yeri olmamasına rağmen, belediye bütçesinden oda ve sekretarya tahsis edilerek mevzuata aykırı şekilde "Başkan Danışmanı" çalıştırıldığı saptandı.

BAŞKAN GENÇ'E AZMETTİRME CEZASI

Eski belediye başkanı Turgay Genç'in, bir kişiyi "cebir ve tehdit ile hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı kayıtlara geçti.

MAKAM ODASINA 100 MİLYONLUK HACİZ

Önceki dönemden kalan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi üzerine, belediye başkanlığı makamındaki masa, koltuk ve bilgisayar gibi eşyaların icra yoluyla haczedilerek götürüldüğü bildirildi.

KÖTÜ YÖNETİMİN BEDELİ: BORÇ DAĞI AŞTI ARSALAR ELDEN GİTTİ

Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oluşan yüksek faiz yükü ve borçlar karşılığında belediyeye ait değerli taşınmazların ve arsaların vergi dairesine ve ilgili kurumlara devredildiği tespit edildi.