Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duylarımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin her karışında gece gündüz çalışan teşkilatımızın tüm çalışanlarını saygıyla selamlıyorum.

Yarın İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İstiklal Marşı, milletimizin hürriyet iradesinin manifestosudur.

EFENDİLER TÜRK'ÜN HÜRRİYETİNE DOKUNULAMAZ



Kelimelerden mürekkep bir sancağa kavuştu. Gazi Mustafa Kemal Meclis Başkanı sıfatıyla gözyaşlarının sel olup aktığı o günlerde bu hakikati şöyle dile getirmiştir: "Bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. En beğendiğim yeri şurasıdır. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır… Bu demektir ki efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz!"

KIYAMETE KADAR HÜR YAŞAYACAĞIZ



Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmuyoruz ve korkmayacağız. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında nasıl alnımız dik yaşadıysak inşallah kıyamete kadar hür yaşayacağız. Mehmet Akif şunları ifade etmişti; O şiir bir daha yazılmaz, onu kimse yazamaz. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın.

Yayınladıkları rezil bildirilerle devletimizin kurucu kodlarına ve milletin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı bir kez daha okumalarını tavsiye ederim.

Bugün Türk milleti denilince bütün dünyada akla ilk İslam gelir. Bu hakikatlere sırt çevirmek mümkün mü? Birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, ruh kökümüzü inkar mı edelim? Biz aslımızı da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Kim hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın, biz, biz yapan hasletlere sıkı sıkıya sarılacağız.

TÜRKİYE'NİN HUKUKUNA CANIMIZ PAHASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ



Hiçbir dahili ve harici bedhahın bu hasletlere zarar vermesine, irademizi kırmasına, bu milleti sahte ve sanal korkularla esir almasına müsaade etmeyeceğiz. 86 milyon hep birlikte birbirimizin hukukuna ve Türkiye Cumhuriyetinin hukukuna canımız pahasına sahip çıkacağız.



ÇATIŞMALARIN FATURASINI DÜNYA ÖDEMEYE HAZIRLANIYOR

Bölgemizde uzun bir süredir krizlerin çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. En son İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a başlatılan savaş ağır bir tahribat oluşturdu. Sorunların masada çözülme ihtimali varken, kışkırtmalar neticesinde bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplanı. İlk gün 175 kız öğrenci katledildi. İran'ı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine ulaştı.

İran'a yönelik saldırılar küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu savaşın faturasını ödemeye hazırlanıyor. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum; Türkiye olarak kriz anlarında dost ülkelere sırtını dönen bir ülke değiliz. Biz bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen bir ülke hiç değiliz. Biz krizlerin çözümü için risk ve sorumluluk alan bir devlet ve hükümetiz.