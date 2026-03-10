DAILY MAIL: YILDIRIM İKİNCİ KEZ DÜŞTÜ

Liverpool, İstanbul'da oynamaktan hoşlanmıyor olabilir. İkinci kez 1-0 yenildiler ve hiçbir şeyi hak etmediler. Savunmada her yer karmakarışık, hücumda ise etkisiz bir görüntüsü vardı. Çeyrek final için en az iki fark gerekiyor.