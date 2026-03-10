Galatasaray, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-0 yenerek İngiltere'deki rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı. Cimbom, zorlu randevunun ardından büyük moral depolarken alacağı beraberlik ve galibiyetler tur atlamasına yetelrli olacak.
İngiliz gazeteleri, karşılaşmayı değerlendirirken Kırmızılar'ın İstanbul'dan ucuz kurtulduğunu yazdı.
DAILY MAIL: YILDIRIM İKİNCİ KEZ DÜŞTÜ
Liverpool, İstanbul'da oynamaktan hoşlanmıyor olabilir. İkinci kez 1-0 yenildiler ve hiçbir şeyi hak etmediler. Savunmada her yer karmakarışık, hücumda ise etkisiz bir görüntüsü vardı. Çeyrek final için en az iki fark gerekiyor.
THE GUARDIAN: LIVERPOOL YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Savunmada oldukça zayıf, hatta zaman zaman darmadağınık bir görüntü sergileyen Liverpool, Galatasaray'ın birçok iyi fırsatı ve umut vadeden pozisyonu değerlendirememesinden dolayı çok şanslıydı.
THE SUN: LIVERPOOL CEHENNEMDEN 1 GOLLE KURTULDU
Kırmızılar İstanbul'dan sadece bir gol geride kurtuldukları için şanslıydı. Berbat performans Arne Slot üzerindeki baskıyı artırdı. Ama en azından korkunç gecenin verdiği hasar ölümcül değil.
MIRROR: BİR TÜRK SINAVI DAHA!
İsrafçı Liverpool, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya.
THE TELEGRAPH: LIVERPOOL ŞANSLIYDI
Liverpool Galatasaray'a yenildi ama kendisini şanslı saymalı.