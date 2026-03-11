CANLI YAYIN
Kuruluş Orhan 17. bölümde heyecan dorukta: Taht için büyük hesaplaşma

Yandaşlarıyla birlikte Bursa’ya baskın düzenleyen Şahinşah adım adım hedefe yaklaşır. Bursa’yı ele geçirip Osmanlı’nın kaderini değiştirmek ister. Sultan Orhan bu büyük oyunu bozabilecek midir? İşte atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünden ipuçları!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle heyecanı zirveye taşıyor. Karacahisar'ın düşmesiyle uçlarda dengeler sarsılırken, Şahinşah maskesini çıkararak açıkça savaş ilan eder. Bursa'yı ele geçirmek için harekete geçen Şahinşah'ın kanlı planı karşısında Sultan Orhan hem tahtını hem de soyunu korumak için büyük bir mücadeleye girişir.

"İhanetin bedelini ödeteceğim!"

KARACAHİSAR'IN DÜŞÜŞÜ UÇLARDA DEPREM YARATIYOR

Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan'ın gücünü kırmak için harekete geçer. İlk hedef Karacahisar'dır. Kale Germiyan'ın eline geçince uçlarda büyük bir infial yaşanır. Sultan Orhan bu hamleye nasıl karşılık verecektir? Karacahisar'ın düşmesi, Bursa için yaklaşan büyük savaşın habercisi midir?

Kuruluş Orhan 17. bölümde heyecan dorukta: Taht için büyük hesaplaşma-3

ORHAN VE ASPORÇA UÇURUMUN KENARINDA!

Oğlu ölümle pençeleşen Şahinşah intikam yemini eder ve yüzündeki maskeyi tamamen çıkarır. Orhan ve Asporça'yı uçurumun kenarında kıstırır. Teslim olmaktansa Asporça'yla birlikte uçurumdan atlayan Sultan Orhan bu ölümcül cendereden nasıl kurtulacaktır?

Kuruluş Orhan 17. bölümde heyecan dorukta: Taht için büyük hesaplaşma-4

BURSA SARAYINDA KANLI BASKIN

Şahinşah'ın öfkesi dinmez. Sultan Orhan'ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte Bursa'ya baskın düzenler. Sarayda büyük bir infial yaşanırken Didar, Gonca ve Nilüfer arasında hesaplaşma başlar. Öte yanda Kasım ve Süleyman kendilerini ölümcül bir tehlikenin ortasında bulur. Şahinşah'ın kanlı planının sonunda Şehzade Kasım ölecek midir?

Kuruluş Orhan 17. bölümde heyecan dorukta: Taht için büyük hesaplaşma-5

FLAVİUS ÖLÜMLE YÜZ YÜZE

Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken Flavius kalleş bir saldırıya uğrar. Ölümün kıyısında kalan Flavius, Müslüman olmak istediğini söyler. Fatma ile imkansız bir sevdayı paylaşan Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma'yı sonsuza dek ayıracak mıdır?

Kuruluş Orhan 17. bölümde heyecan dorukta: Taht için büyük hesaplaşma-6

ŞAHİNŞAH TAHTA YÜRÜYOR!

Şahinşah adım adım hedefe yaklaşır. Bursa'yı ele geçirip Osmanlı'nın kaderini değiştirmek ister. Sultan Orhan bu büyük oyunu bozabilecek midir? Şahinşah'ın planı başarıya ulaşacak mı?

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

