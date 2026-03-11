Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kuruluş Orhan dizisinde Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Karacahisar'ı ele geçirerek Sultan Orhan'a karşı harekete geçiyor.

Şahinşah, Sultan Orhan ve Asporça'yı uçurumun kenarında kıstırarak intikam peşinde koşuyor.

Şahinşah, Bursa Sarayı'na baskın düzenleyerek Sultan Orhan'ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlı.

Flavius kalleş bir saldırıya uğrayarak ölümle burun buruna gelirken Müslüman olmak istediğini söylüyor.

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle heyecanı zirveye taşıyor. Karacahisar'ın düşmesiyle uçlarda dengeler sarsılırken, Şahinşah maskesini çıkararak açıkça savaş ilan eder. Bursa'yı ele geçirmek için harekete geçen Şahinşah'ın kanlı planı karşısında Sultan Orhan hem tahtını hem de soyunu korumak için büyük bir mücadeleye girişir.

Kaynak: atv "İhanetin bedelini ödeteceğim!" KARACAHİSAR'IN DÜŞÜŞÜ UÇLARDA DEPREM YARATIYOR Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan'ın gücünü kırmak için harekete geçer. İlk hedef Karacahisar'dır. Kale Germiyan'ın eline geçince uçlarda büyük bir infial yaşanır. Sultan Orhan bu hamleye nasıl karşılık verecektir? Karacahisar'ın düşmesi, Bursa için yaklaşan büyük savaşın habercisi midir?