Son 5 sezonun en iyisi Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic bu sezon 22 kez gol fırsatı yarattı. Tadic'in takipçisi olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ise 16 gol fırsatı yarattı. Son 5 sezon baz alındığında da Tadic en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu oldu.

2020/21 sezonunda Beşiktaşlı Ghezzal 31 maçta 22 gol fırsatı yaratmıştı. Bu rakamı 28 maçta yakalayan Tadic ligin kalan bölümünde 1 gol şansı daha yaratırsa zirvede tek başına kalacak. 35 yaşındaki Tadic sezon başında Fenerbahçe'ye Hollanda temsilcisi Ajax takımından bonservissiz transfer olmuştu.

BACAK KASLARI BETON GİBİ

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bacak kaslarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 35 yaşındaki Sırp futbolcu ilerleyen yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkatleri üzerinde topluyor. Hiçbir çalışmayı kaçırmayan, antrenmanlar dışında özel çalışan Tadic takıma örnek oluyor.