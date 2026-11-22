Uşak'ta AK Parti'ye 5 yeni katılım! CHP ve İYİ Parti'den ayrılan isimler hizmet siyasetini seçti
Uşak'ta CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi ile bağımsız 1 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada'nın da AK Parti saflarına geçtiği İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda toplam 5 isim partiye katılım sağladı.
Uşak'ta düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda farklı siyasi partilerden 4 belediye meclis üyesi ile eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada, AK Parti'ye katıldı. CHP ve İYİ Parti'den gelen isimlerin de yer aldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.
AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, farklı siyasi partilerden gelen isimlerin katılımına sahne oldu. Uşak'ta görev yapan 4 belediye meclis üyesi ile eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada, AK Parti saflarına katıldı.
Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik, partililer ve vatandaşlar katıldı.
İSMAİL GÜNEŞ: BİRLİKTE YOL YÜRÜMEKTEN MUTLUYUZ
Toplantıda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, partilerinin iktidara geldiği günden bu yana eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda önemli hizmetlere imza attığını belirtti.
AK Parti'ye katılan yeni isimlere seslenen Güneş, geçmişte siyasi görüş ayrılıkları yaşadıkları kişilerle bugün aynı hedef doğrultusunda buluştuklarını ifade etti.
Güneş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün partimize yeni gelen kardeşlerimize ben hoş geldiniz diyorum. Bu ülkeye sevdalı olmakla alakalı bir şey. Bu ülkeye hizmet etmekle alakalı bir şey. Pek çok partilerle zamanında ters düştüğümüz dönemler oldu. Ama gördüler ki biz doğru yoldayız. Gördüler ki Türkiye üzerine büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyunları bozmak için zamanında karşımızda olanların yanımızda olduğunu, bizimle beraber yol yürüdüğünü görüyoruz. Bu yolu birlikte yürümekten, Cumhur İttifakı'yla yol yürümekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."
FAHRETTİN TUĞRUL'DAN GÜÇLÜ TÜRKİYE MESAJI
AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise Türkiye'nin mazlumların yanında olma ve güçlü bir gelecek inşa etme hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğini vurguladı.
Gazze'deki gelişmelere ve Afrika'da yaşanan açlığa değinen Tuğrul, şu ifadeleri kullandı:
"Yolumuz, Gazze'deki mazlumiyetin bitmesi yoludur. Yolumuz, Afrika'daki açlığın bitmesi yoludur. Yolumuz yeniden büyük Türkiye'yi inşa etme yoludur. Onun için biz ayaklarımız titremeden sapasağlam bir yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz."
"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"
AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da toplantıda yaptığı konuşmada, farklı siyasi partilerden gelen isimlerle ortak hedefler etrafında buluştuklarını belirtti.
Geçmişte yaşanan siyasi ayrılıkların geride bırakılması gerektiğini ifade eden Yaşar, millete hizmet etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.
Yaşar, "Bugün bu salonda geçmişin farklılıklarını değil, geleceğe dair ortak hedeflerimizi ve milletimize birlikte hizmet etme irademizi konuşuyoruz. Dün farklı siyasi çatılar altında bulunmuş olabilirler. Ama bugün aynı bayrağın altında, aynı milletin hizmetinde, aynı Türkiye idealinin peşinde buluşuyoruz. Bizim için de önemli olan budur." dedi.
Partiye yeni katılan isimlerin artık AK Parti ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim kapımız millete hizmet etmek isteyen herkese açık. Bizim gönlümüz herkese açık. Bizim soframız herkese açık. Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz bizim yeni yol arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve artık bu büyük ailenin ayrılmaz birer parçasıdır. Safları sıklaştıracağız, gönülleri birleştireceğiz, kardeşliğimizi büyüteceğiz."
CHP VE İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇİŞLER
Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılan isimler belli oldu. Uşak ve Sivaslı belediye meclislerinden 4 üye ile eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada, AK Parti saflarına geçti.
Partiye katılan isimler şöyle:
AK Parti'ye katılımların gerçekleştiği İl Danışma Meclisi Toplantısı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.