Uşak'ta düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda farklı siyasi partilerden 4 belediye meclis üyesi ile eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada, AK Parti'ye katıldı. CHP ve İYİ Parti'den gelen isimlerin de yer aldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, farklı siyasi partilerden gelen isimlerin katılımına sahne oldu. Uşak'ta görev yapan 4 belediye meclis üyesi ile eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada, AK Parti saflarına katıldı. Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti'ye katılım devam ediyor (Foto: İHA) İSMAİL GÜNEŞ: BİRLİKTE YOL YÜRÜMEKTEN MUTLUYUZ Toplantıda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, partilerinin iktidara geldiği günden bu yana eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda önemli hizmetlere imza attığını belirtti. AK Parti'ye katılan yeni isimlere seslenen Güneş, geçmişte siyasi görüş ayrılıkları yaşadıkları kişilerle bugün aynı hedef doğrultusunda buluştuklarını ifade etti. Güneş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün partimize yeni gelen kardeşlerimize ben hoş geldiniz diyorum. Bu ülkeye sevdalı olmakla alakalı bir şey. Bu ülkeye hizmet etmekle alakalı bir şey. Pek çok partilerle zamanında ters düştüğümüz dönemler oldu. Ama gördüler ki biz doğru yoldayız. Gördüler ki Türkiye üzerine büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyunları bozmak için zamanında karşımızda olanların yanımızda olduğunu, bizimle beraber yol yürüdüğünü görüyoruz. Bu yolu birlikte yürümekten, Cumhur İttifakı'yla yol yürümekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." FAHRETTİN TUĞRUL'DAN GÜÇLÜ TÜRKİYE MESAJI AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise Türkiye'nin mazlumların yanında olma ve güçlü bir gelecek inşa etme hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğini vurguladı. Gazze'deki gelişmelere ve Afrika'da yaşanan açlığa değinen Tuğrul, şu ifadeleri kullandı: "Yolumuz, Gazze'deki mazlumiyetin bitmesi yoludur. Yolumuz, Afrika'daki açlığın bitmesi yoludur. Yolumuz yeniden büyük Türkiye'yi inşa etme yoludur. Onun için biz ayaklarımız titremeden sapasağlam bir yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz."