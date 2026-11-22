NBA efsanesi Hakeem Olajuwon tarihi binayı camiye dönüştürdü: "Şampiyonluklarımdan değerli"
NBA tarihinin unutulmaz pivotlarından Hakeem Olajuwon, ABD'nin Houston kentinde milyonlarca dolar ödeyerek satın aldığı tarihi bir banka binasını İslam Davet Merkezi (Islamic Da'wah Center) adıyla cami ve İslam eğitim merkezine dönüştürdü. Yaptığı hizmetin kariyerindeki tüm zaferlerin önünde geldiğini vurgulayan Nijeryalı efsane basketbolcu, "Bu, kazandığım şampiyonluklardan bile daha değerli. Çünkü Allah'a hizmet etmekten daha değerli bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Onur Listesi'nde yer alan Nijeryalı Müslüman sporcu Hakeem Olajuwon, uzun yıllar formasını giydiği Houston'da 1994 yılında milyonlarca dolar değerinde tarihi bir bina satın aldı.
Titizlikle restore ettirilen yapı, 2002 yılında İslam Davet Merkezi adıyla ibadete ve eğitime açıldı. Merkezde ibadetin yanı sıra Kur'an-ı Kerim eğitimi, kültürel etkinlikler ve farklı inançlardan insanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yürütülüyor.
"HAYATTAKİ TÜM BAŞARILARIMDAN DAHA BÜYÜK"
Katıldığı televizyon programında konuşan Hakeem Olajuwon, hayata geçirdiği bu eserin kendisi için taşıdığı manevi değeri anlattı.
ŞAMPİYONLUKLARIN ÖTESİNDE BİR ANLAM
Olajuwon, "Bu, kazandığım bütün şampiyonluklardan daha büyük. Hayatta elde ettiğim hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz. Basketboldaki başarılarımdan da, hayattaki tüm başarılarımdan da daha büyük. Çünkü Allah'a hizmet etmekten daha değerli bir şey yok. Hayattaki en önemli şey bu." dedi.
HAKEEM OLAJUWON KİMDİR? KIRILAMAYAN REKORLARIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ
21 Ocak 1963'te Nijerya'nın Lagos kentinde doğan Hakeem Olajuwon, ABD'de Houston Üniversitesi'ndeki performansının ardından 1984 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından birinci sıradan seçildi. 1994 ve 1995 yıllarında takımını üst üste iki kez NBA şampiyonluğuna taşıyarak iki final serisinde de En Değerli Oyuncu (MVP) seçilen Olajuwon, Ramazan aylarında oruç tutarak çıktığı maçlardaki yüksek performansıyla da hafızalara kazındı.