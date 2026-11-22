Nijeryalı Müslüman sporcu Hakeem Olajuwon. (Foto: Sosyal medya)

ŞAMPİYONLUKLARIN ÖTESİNDE BİR ANLAM

Olajuwon, "Bu, kazandığım bütün şampiyonluklardan daha büyük. Hayatta elde ettiğim hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz. Basketboldaki başarılarımdan da, hayattaki tüm başarılarımdan da daha büyük. Çünkü Allah'a hizmet etmekten daha değerli bir şey yok. Hayattaki en önemli şey bu." dedi.