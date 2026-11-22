Kırık, sosyal medyada yayılan paylaşımların riski artırdığını belirtti. (Foto: A Haber ekran görüntüsü)

Dükkanların kapatılıp işlere ara verildiğine dair paylaşımlar ve kullanıcıların kendi fotoğraflarını oyun karakterlerine dönüştürdüğü akımların ilgiyi artırdığını kaydeden Kırık, konsol piyasasında da fırsatçılığın devreye girdiğini ve 50-60 bin lira olan konsol fiyatlarının 100 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

OYUN ADI ALTINDA KUMAR TUZAĞI: 13-14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Bazı dijital oyunlardaki satın alma ve ödül mekanizmalarının küçük yaştaki kullanıcıları doğrudan kumara ve yasa dışı bahse yönlendirebileceğini ifade eden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Bazı oyunlarda oyun içi satın alma sistemleri var. Bir oyunun içerisinde çark bulunduğunu düşünün. Bu çarkı çeviriyorsunuz ve tıpkı bir kumar makinesinde olduğu gibi ödül kazanıyorsunuz. Üstelik bu oyunları oynayan çocuklar henüz 13-14 yaşında. Siz de 13-14 yaşındaki bir çocuğu bu şekilde kumara alıştırmış oluyorsunuz."