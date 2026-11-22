Oyun içindeki çark ve ödül sistemleri tehlike saçıyor! Uzmanında uyarılar: "Çocukları kumara alıştırıyorlar"
Dijital oyunlar ve sosyal medya platformlarındaki ödül sistemleri çocuklar ile gençler için ciddi riskler barındırıyor. A Haber canlı yayınında konuşan İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, oyun içi satın alma ve çark mekanizmalarının 13-14 yaşındaki çocukları kumara alıştırabileceği konusunda aileleri uyardı. Sanal hediyeler ve kripto para üzerinden kara para aklanabileceğine ilişkin iddialara da dikkat çeken Kırık, dijital platformlarda denetimin artırılması çağrısında bulundu.
Dijital oyunlar ve sosyal medya platformlarındaki ödül sistemleri ile sanal hediye mekanizmaları, özellikle çocuklar ve gençler için yeni riskleri beraberinde getiriyor.
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, oyun içi satın alma ve çark sistemlerinin 13-14 yaşındaki çocukları kumara alıştırabileceği konusunda aileleri uyardı.Sanal eşyalar gerçek para harcatıyor
Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımların daha önce oyunlarla ilgilenmeyen kişileri bile etkisi altına aldığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, gündelik yaşamdan ödün verilmesinin en büyük risklerden biri olduğuna işaret etti.
Dükkanların kapatılıp işlere ara verildiğine dair paylaşımlar ve kullanıcıların kendi fotoğraflarını oyun karakterlerine dönüştürdüğü akımların ilgiyi artırdığını kaydeden Kırık, konsol piyasasında da fırsatçılığın devreye girdiğini ve 50-60 bin lira olan konsol fiyatlarının 100 bin liraya çıkarıldığını söyledi.
OYUN ADI ALTINDA KUMAR TUZAĞI: 13-14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN UYARI
Bazı dijital oyunlardaki satın alma ve ödül mekanizmalarının küçük yaştaki kullanıcıları doğrudan kumara ve yasa dışı bahse yönlendirebileceğini ifade eden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ailelere şu uyarılarda bulundu:
"Bazı oyunlarda oyun içi satın alma sistemleri var. Bir oyunun içerisinde çark bulunduğunu düşünün. Bu çarkı çeviriyorsunuz ve tıpkı bir kumar makinesinde olduğu gibi ödül kazanıyorsunuz. Üstelik bu oyunları oynayan çocuklar henüz 13-14 yaşında. Siz de 13-14 yaşındaki bir çocuğu bu şekilde kumara alıştırmış oluyorsunuz."
GERÇEK HAYATTA YASA DIŞI BAHİS RİSKİ
Kırık, "Çocukları küçük yaşlarda kumara ve yasa dışı bahse alıştırmak için oyunların içerisine belirli unsurlar yerleştiriliyor. Bunlara alışan çocuklar zamanla tatminsizlik yaşamaya başlıyor. Ardından gerçek hayatta da ne yazık ki yasa dışı bahis ve kumar gibi faaliyetlere yönlendirilebiliyor." dedi.
Kırık, kontrolsüz dijital kullanımın okul başarısında düşüş, şiddet eğilimi ve akran zorbalığının yanı sıra çocukların suça sürüklenmesi, istismar, madde kullanımı ve kesici-delici aletlere sanal medya üzerinden kolay erişim gibi tehlikeli boyutlar taşıdığını belirtti.
SANAL HEDİYELER VE KARA PARA AKLAMA İDDİALARI
Sosyal medya platformlarındaki bazı yayınların kültürel yozlaşmaya yol açabildiğini ve TikTok'ta ortaya çıkan "sanal tavaf" gibi akımların sorgulanması gerektiğini ifade eden Kırık, sanal hediyelerin ekonomik boyutuna ve denetim eksikliğine de dikkat çekti.