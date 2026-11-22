Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dodi Lukebakio, 2026-2027 sezonunda Benfica formasıyla 18 resmî karşılaşmada görev aldı. Belçikalı futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Fotoğraf: EPA) BENFICA, SEVILLA'DAN 20 MİLYON EUROYA ALMIŞTI Dodi Lukebakio, 1 Eylül 2025 tarihinde İspanya temsilcisi Sevilla'dan Benfica'ya transfer oldu. Portekiz kulübü, Belçikalı futbolcunun bonservisi için 20 milyon euro sabit bedel ve belirlenen hedeflere bağlı 4 milyon euro ek ödeme içeren anlaşma yaptı. Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukebakio, transferinden önce Sevilla formasıyla İspanya LaLiga'da mücadele etmişti. Belçikalı oyuncu, 2024-2025 sezonunda Sevilla adına ligde 11 gol kaydederek takımının en golcü ismi oldu.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki diğer isim Ethan Mbappe oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar tarafından takip edildiği belirtildi. (Fotoğraf: REUTERS) YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ Dodi Lukebakio'nun Beşiktaş ile anılması ilk kez gerçekleşmiyor. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de Belçikalı futbolcuyla ilgilendiği ve Benfica ile farklı transfer formüllerini değerlendirdiği iddia edilmişti. Eylül ayında gündeme gelen haberlerde, Beşiktaş'ın oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtilmişti. Ancak transfer gerçekleşmedi ve Lukebakio, Benfica forması giymeye devam etti. Ocak ayı öncesinde yeniden gündeme gelen transferde bu kez Portekiz temsilcisinin 20 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

Lille'in genç oyuncusu Ethan Mbappe, Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin kardeşi. Fransız futbolcu, Paris Saint-Germain altyapısından yetiştikten sonra Lille'e transfer oldu. (Fotoğraf: AFP) LİLLE'DEN ETHAN MBAPPE SÜRPRİZİ Beşiktaş'ın sağ kanat için değerlendirdiği diğer isim ise Ethan Mbappe oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlıların oyuncu izleme listesinde bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin genç futbolcunun performansını takip ettiği ve ocak ayında transfer koşullarını araştırmak üzere harekete geçmeyi planladığı ifade edildi. Ethan Mbappe'nin hem orta sahada hem de kanat bölgelerinde görev yapabilmesi, oyuncunun farklı hücum organizasyonlarında değerlendirilebilmesine olanak tanıyor.

Beşiktaş'ın Ethan Mbappe için ocak ayında transfer girişimlerine başlamayı planladığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların genç futbolcunun Lille'deki performansını izlediği kaydedildi. (Fotoğraf: AFP) KYLIAN MBAPPE'NİN KARDEŞİ Ethan Mbappe, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi. 29 Aralık 2006 doğumlu olan genç futbolcu, Paris Saint-Germain altyapısından yetişti. 2024 yazında Lille'e transfer olan Ethan Mbappe, futbol kariyerini Fransa'da sürdürüyor. Sol ayağını kullanan genç oyuncu, Lille'in resmî futbolcu profilinde merkezde ve kanatlarda görev yapabilen çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak tanımlanıyor. Genç futbolcunun farklı bölgelerde oynayabilmesi, Beşiktaş'ın hücum hattı için değerlendirdiği seçenekler arasında yer almasını sağlayan özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.