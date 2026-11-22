Beşiktaş'ta kanat transferi için 2 aday! Mbappe bombası
Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde sağ kanat bölgesini güçlendirmek için iki futbolcuyu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen Dodi Lukebakio ile Lille'in 19 yaşındaki oyuncusu Ethan Mbappe'yi takip ettiği iddia edildi. Portekiz temsilcisinin Lukebakio için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Beşiktaş yönetiminin ise rakamı düşürmek amacıyla pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi öncesinde hücum hattına yapılacak takviyeler gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sağ kanat bölgesindeki seçeneklerini artırmak isteyen siyah-beyazlıların, Avrupa'da forma giyen iki futbolcu için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.
Beşiktaş'ın transfer listesinde Portekiz ekibi Benfica'nın Belçikalı yıldızı Dodi Lukebakio ve Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'de oynayan Ethan Mbappe'nin bulunduğu öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde de ilgilenilen Lukebakio için yeniden harekete geçildiği belirtilirken, genç Fransız futbolcu Ethan Mbappe'nin de ocak ayındaki alternatifler arasında değerlendirildiği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TAN DODI LUKEBAKIO HAMLESİ
Beşiktaş'ın sağ kanat transferinde öncelikli olarak değerlendirdiği isimlerden biri Dodi Lukebakio oldu. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde de gündeme gelen 29 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi için yeniden harekete geçti. Benfica'nın oyuncunun devre arasında ayrılmasına sıcak baktığı, ancak transferin gerçekleşmesi için yüksek bonservis beklentisinin karşılanmasını istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Portekiz temsilcisiyle yürüttüğü görüşmelerde mali koşulları iyileştirmeye çalıştığı iddia edildi.
BENFICA 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Dodi Lukebakio transferinde öne çıkan en önemli ayrıntı, Benfica'nın istediği bonservis bedeli oldu. Portekiz kulübünün Belçikalı futbolcu için 20 milyon euro talep ettiği ileri sürüldü. Beşiktaş yönetiminin ise bu rakamı yüksek bulduğu ve bonservis bedelinde indirim sağlamak amacıyla pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Lukebakio'nun transferinde iki kulübün ekonomik şartlarda anlaşması, ocak ayındaki olası gelişmeler açısından belirleyici olacak.
BENFICA, SEVILLA'DAN 20 MİLYON EUROYA ALMIŞTI
Dodi Lukebakio, 1 Eylül 2025 tarihinde İspanya temsilcisi Sevilla'dan Benfica'ya transfer oldu. Portekiz kulübü, Belçikalı futbolcunun bonservisi için 20 milyon euro sabit bedel ve belirlenen hedeflere bağlı 4 milyon euro ek ödeme içeren anlaşma yaptı. Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukebakio, transferinden önce Sevilla formasıyla İspanya LaLiga'da mücadele etmişti. Belçikalı oyuncu, 2024-2025 sezonunda Sevilla adına ligde 11 gol kaydederek takımının en golcü ismi oldu.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Dodi Lukebakio'nun Beşiktaş ile anılması ilk kez gerçekleşmiyor. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de Belçikalı futbolcuyla ilgilendiği ve Benfica ile farklı transfer formüllerini değerlendirdiği iddia edilmişti. Eylül ayında gündeme gelen haberlerde, Beşiktaş'ın oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtilmişti. Ancak transfer gerçekleşmedi ve Lukebakio, Benfica forması giymeye devam etti. Ocak ayı öncesinde yeniden gündeme gelen transferde bu kez Portekiz temsilcisinin 20 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.
LİLLE'DEN ETHAN MBAPPE SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın sağ kanat için değerlendirdiği diğer isim ise Ethan Mbappe oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlıların oyuncu izleme listesinde bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin genç futbolcunun performansını takip ettiği ve ocak ayında transfer koşullarını araştırmak üzere harekete geçmeyi planladığı ifade edildi. Ethan Mbappe'nin hem orta sahada hem de kanat bölgelerinde görev yapabilmesi, oyuncunun farklı hücum organizasyonlarında değerlendirilebilmesine olanak tanıyor.
KYLIAN MBAPPE'NİN KARDEŞİ
Ethan Mbappe, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi. 29 Aralık 2006 doğumlu olan genç futbolcu, Paris Saint-Germain altyapısından yetişti. 2024 yazında Lille'e transfer olan Ethan Mbappe, futbol kariyerini Fransa'da sürdürüyor. Sol ayağını kullanan genç oyuncu, Lille'in resmî futbolcu profilinde merkezde ve kanatlarda görev yapabilen çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak tanımlanıyor. Genç futbolcunun farklı bölgelerde oynayabilmesi, Beşiktaş'ın hücum hattı için değerlendirdiği seçenekler arasında yer almasını sağlayan özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.
ETHAN MBAPPE İÇİN OCAK PLANI
Beşiktaş'ın Ethan Mbappe'yi yakından takip ettiği ve ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte girişimde bulunabileceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların genç futbolcu için nasıl bir transfer formülü düşündüğüne ilişkin ise mali ayrıntı paylaşılmadı. Lille'in oyuncu için belirlediği bonservis beklentisi, olası kiralama seçeneği ve futbolcunun geleceğine ilişkin tercihleri, transferin koşullarını şekillendirebilecek başlıklar arasında bulunuyor. Beşiktaş, Lukebakio konusunda pazarlıklarını sürdürürken Ethan Mbappe seçeneğini de gündeminde tutuyor.
SAĞ KANAT İÇİN İKİ FARKLI PROFİL
Beşiktaş'ın gündemine gelen Dodi Lukebakio ve Ethan Mbappe, kariyerlerinin farklı aşamalarında bulunuyor. Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan 29 yaşındaki Lukebakio, Bundesliga, LaLiga ve Portekiz ligi deneyimiyle dikkat çekiyor. Henüz 19 yaşında olan Ethan Mbappe ise Lille'de gelişimini sürdüren ve orta saha ile kanat bölgelerinde görev alabilen genç bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlıların ocak ayındaki tercihinde yalnızca transfer maliyetinin değil, teknik heyetin kadro planlamasının da etkili olması bekleniyor.