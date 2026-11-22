MİLYONER'DEKİ HEYECANINI ANLATTI

Yarışmadan 200 bin TL ile ayrılan Mikail Yılmaz, stüdyoya çıktığı ilk anlarda büyük heyecan yaşadığını söyledi.

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Yılmaz, yarışma atmosferinin kendisini nasıl etkilediğini, "200 bin cebe koymuşsun yanlış cevap verirsen 20 bin ile geleceksin. Allah korusun bu sefer de burada malamat oluruz. 'Ona mı gittin?' derler bizim burada. Pirince giderken bulgurdan olmayalım dedim. Sahneye gittiğimde orada da söyledim ya, dizimin bağı çözüldü. Çok farklı bir ortam. Bayağı bir heyecan yaptım." sözleriyle anlattı.

Yarışmaya katılmadan önce yanlış cevap verme ihtimalini düşündüğünü belirten Yılmaz, stüdyoda yaşadığı heyecanın beklediğinden farklı olduğunu ifade etti.

Mikail Yılmaz'ın annesi Emine Yılmaz ise, "Ağladım, duygulandım. Eşim de çok ağladı. Çok sevindim. Ben çok heyecanlandım." dedi.