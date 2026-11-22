Milyoner'de herkesi güldüren Kırşehirli Mikail evinin kapılarını açtı: Dizimin bağı çözüldü
Kendine has Kırşehir şivesi, söylediği türküler ve annesiyle çektiği videolarla sosyal medyada tanınan Mikail Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki samimi tavırlarıyla da dikkat çekmişti. Bu kez atv Haber ekibini Kırşehir'deki evinde ağırlayan Yılmaz, yarışma heyecanını, köy hayatını ve ailesiyle kurduğu bağı anlattı. Yarışmada stüdyoya çıkınca heyecanını geride bıraktığını söyleyen fenomen isim, kızlarının eğitimi için birikim yapmak istediğini de paylaştı.
Kendine has şivesi, söylediği türküler ve annesiyle çektiği eğlenceli videolarla sosyal medyada tanınan 43 yaşındaki Kırşehirli Mikail Yılmaz, atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki samimi tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmişti.
Yarışmadaki sohbeti ve doğal halleriyle hafızalarda yer edinen Yılmaz, bu kez atv Haber ekibini Kırşehir'deki evinde ağırladı.
MİLYONER'DEKİ HEYECANINI ANLATTI
Yarışmadan 200 bin TL ile ayrılan Mikail Yılmaz, stüdyoya çıktığı ilk anlarda büyük heyecan yaşadığını söyledi.
Yılmaz, yarışma atmosferinin kendisini nasıl etkilediğini, "200 bin cebe koymuşsun yanlış cevap verirsen 20 bin ile geleceksin. Allah korusun bu sefer de burada malamat oluruz. 'Ona mı gittin?' derler bizim burada. Pirince giderken bulgurdan olmayalım dedim. Sahneye gittiğimde orada da söyledim ya, dizimin bağı çözüldü. Çok farklı bir ortam. Bayağı bir heyecan yaptım." sözleriyle anlattı.
Yarışmaya katılmadan önce yanlış cevap verme ihtimalini düşündüğünü belirten Yılmaz, stüdyoda yaşadığı heyecanın beklediğinden farklı olduğunu ifade etti.
Mikail Yılmaz'ın annesi Emine Yılmaz ise, "Ağladım, duygulandım. Eşim de çok ağladı. Çok sevindim. Ben çok heyecanlandım." dedi.
KIRŞEHİRLİ FENOMENİN KÖY HAYATI
atv Haber ekibi, Yılmaz'ın Kırşehir'deki günlük yaşamına da tanıklık etti. Sosyal medyada türküler ve eğlenceli videolarıyla tanınan fenomen isim, bu kez evindeki samimi görüntüleriyle ekranlara geldi.
Yılmaz'ın kedilerle ilgilendiği anlar da haberde yer aldı.
ANNESİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Sosyal medyada annesiyle çektiği videolarla tanınan Mikail Yılmaz, atv Haber'in ziyaretinde de annesiyle birlikte kamera karşısına geçti.
Anne ve oğulun sohbeti, Yılmaz'ın sosyal medyada ilgi gören aile yaşantısından kesitler sundu.
"KIZLARIMIN EĞİTİMİNE HARCAYACAĞIM"
Haberde Mikail Yılmaz'ın kızları da yer aldı. Ailesiyle birlikte görüntülenen Yılmaz, çocuklarının geleceğine ilişkin hedeflerinden söz etti.
Yılmaz ise birikimini kızlarının eğitimine ayırmak istediğini belirterek ailesine verdiği önemi dile getirdi.