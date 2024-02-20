UEFA şoke eden tabloyu açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş 2023 yılı net öz sermaye zararında ilk 10 kulüp içinde gösterildi

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre; Trendyol Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu. Dört Büyükler, Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer buldu. Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon Euro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon Euro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon Euro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon Euro zararla 7. sırada gösterildi. Geçen yıl Avrupa'da en fazla net öz sermaye zararı veren kulüp ise 436 milyon Euro ile Roma oldu. UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı.

AVRUPA'DA DEV HEYECAN

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak olan iki maçla devam edecek. Inter evinde Atletico Madrid ile karşılaşırken, PSV ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak. İki maç da 23.00'te start alacak.

MARSİLYA'DA YENİ DÖNEM

Fransa Ligi ekibi Marsilya, İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso'nun görevine son verdi. Ligue 1 temsilcisinin, 70 yaşındaki Jean-Louis Gasset ile sezon sonuna kadar süren bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

VAKIFBANK AVANTAJ ARIYOR

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Vakıfbank, İtalyan ekibi Carraro Imoco ile karşılaşacak. Spor Sarayı'ndaki maç 19.30'da başlayacak. Maçın rövanşı ise 29 Şubat Perşembe İtalya'da oynanacak.

DEV TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

İspanya'nın önemli yayın organlarından Marca, sezon sonunda PSG'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'le 5 yıllık kontrat imzaladığını duyurdu. Haberde, Fransız yıldızın kontrat süresi boyunca 15-20 milyon Euro arasında bir yıllık ücret kazanacağı ifade edildi. 25 yaşındaki yıldızın 50 milyon Euro da imza parası alacağı haberin detaylarında yer aldı. Yaz transfer döneminde yeni takımına katılacak Mbappe'ye Santiago Bernabeu'da imza töreni de düzenlenecek. Yıldız futbolcunun Eflatun-Beyazlılar'da 10 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.

HAYALLERİNE KAVUŞUYOR

Sezon başında da Real Madrid'e gitmek için büyük çaba harcayan Kylian Mbappe hayalini kurduğu formayı kısa süre içinde giyecek.

ONUR DEMİRCİ GÜMÜŞ ALDI

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda silkmede Onur Demirci, 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demirci'yi kutladı. Başarılı sporcu, "Allah'ın izniyle gümüş madalyayı aldık. Bütün Türkiye'ye armağan olsun, bu Avrupa'da büyüklerde ilk gümüş madalyam" dedi.

CİDDİ HAZIRLIK YAPIYORUZ

Trabzonspor'da biri kupa olmak üzere üst üste alınan 3 galibiyet, moralleri iyice yükseltti. Teknik direktör Abdullah Avcı ise Başkan Ertuğrul Doğan ile konuşarak gelecek sezonu şimdiden planlama konusunda önemli adımlar atmaları gerektiğini dile getirdi. Gelecek sezon için kısa, orta ve uzun vadeli planlarını başkan Ertuğrul Doğan ve scout ekibiyle de paylaşan Abdullah Avcı, sezon sonuna kadar hem oyun planını sağlamlaştırmak hem de gelecek sezonun iskelet kadrosunu oturtmaya çalışacak. Gelecek sezon için ise transfer dönemi içerisinde önemli bir yapılanmaya gidilmesi planlanıyor. Yeni sezon için "Çok ciddi hazırlıklar yapıyoruz" diyen Avcı'nın takıma direkt katkı sağlayabilecek isimler talep edeceği öğrenildi.

ALL-STAR'DA REKOR GECESİ

NBA'de 73. kez düzenlenen All-Star maçını Batı Karması'nı 211-186 yenen Doğu Karması kazandı. Mücadelede üretilen 397 sayıyla All-Star maçlarının 73 yıllık tarihinde en yüksek skora ulaşıldı.

SAĞLAM'IN YERİNE GÜRSEL

Trendyol 1.Lig ekibi Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada Mustafa Gürsel ile anlaşma sağlandığı ve bugün sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

TATİL YAPMAK HAKKIMDI

Kariyerini noktalayan Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard,"Her yaz 4-5 kilo fazlasıyla sezon öncesi kampına katılıyordum. Çünkü 10 ay boyunca zaten her şeyimi veriyordum, yazın biraz tatil yapmak hakkımdı" dedi.

SOSYAL MEDYA BAŞINI YAKTI

Kartal'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki Emirhan Delibaş, bir arkadaşlık sitesine üyelik oluşturdu. Taraftarların paylaşımı sonrası harekete geçen yönetim, genç yıldızın biletini kesti. Siyah-Beyazlılar, söz konusu siteye üye olmadığını ve kendisine iftira atıldığını dile getirse de Demirbaş ile yolların karşılıklı anlaşmaya ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş U19 Takımı'nda 48 maça çıkan sağ kanat oyuncusu 19 gol, 7 de asist katkısı sağladı.

BANDIRMA'DAN TEK KURŞUN!

Gençlerbirliği ile Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında karşılaştı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Bandırma oldu. Maçta konuk takıma galibiyeti getiren tek golü 45+1'de Metehan Mimaroğlu attı. 2 maç sonra kazanan Bandırma, 36 puana ulaşıp play-off potasına girdi. Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı.

UMUT GÜNEŞ AÇTI!

Sezon başında Alanyaspor'dan 2.3 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'un renklerine bağladığı, ancak; yeteri kadar forma şansı bulamayan Umut Güneş, Pendik maçındaki etkili oyunuyla beğeni topladı. Yüksek öz güveni ve orta sahadaki doğru pas tercihleriyle dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, Bordo-Mavili taraftarlardan tam not aldı.

MEUNIER ÇABUK ISINDI

Trabzonspor'un Dortmund'dan kadrosuna kattığı Thomas Meunier, Bordo-Mavili formayla çıktığı 3 maçta da asist yaptı. Visca ve Bardhi ile sağ koridorda iyi bir uyum yakalayan Belçikalı futbolcu, asistlerinin yanı sıra rakip savunmaları zorlayan bindirmeleri ve etkili ortalarıyla ön plana çıktı.

10 NUMARA UĞURLU GELDİ

Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numaralı formayı giyen Trezeguet, yeni formasıyla çıktığı son 2 maçta da gol atmayı başardı. Trezeguet, ilk olarak 10 numaralı formayla çıktığı Hatayspor, ardından Pendikspor maçlarında 1'er gol kaydetti. Mısırlı oyuncu 6 golle, bu sezon 9 golü bulunan Onuachu'nun ardından en skorer ikinci oyuncu oldu.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçla birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, tarihi bir başarının sahibi oldu. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında geçirdiği 1.5 sezonda 62 maça çıkarken 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak Fatih Terim'i geride bıraktı. Deneyimli hoca, 62 maçta 50 galibiyete ulaşarak 70 maçta bunu başaran Fatih Terim'i geride bıraktı. Okan hoca bu istatistikle, Fatih Terim'in dışında Christoph Daum, İsmail Kartal ve Şenol Güneş gibi isimleri geride bıraktı. Okan Buruk bu sezon 41 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 2.41 puan ortalaması yakaladı.

ICARDİ'YE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Icardı'ye, ailesi tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Wanda Nara, Icardi'nin G.Saray'a imza attığı gün stadyumda çekilmiş aile fotoğraflarının yer aldığı pasta ile kutlama yaparken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Mutlu yıllar hayatımızın aşkı" notunu düştü.

ASLAN HEGEMONYASI!

Galatasaray son haftalarda ortaya koyduğu dominant futbolla rakiplerine büyük fark attı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçında ortaya koyduğu istatistiklerle adeta parmak ısırttı. Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında 9 puanı 10 golle aldı. 59 şut çekti. Rakip ceza sahası içinde 93 kez topla buluştu. 6.7 gol beklentisi oranı yakaladı.

KÖHN İLE SOLU ALEV ALDI

Yeni transfer Köhn, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını da artırdı. Kazımcan ile maç başı 4.9 ve 4.1 koşu ortalamalarıyla oynayan Kerem, Angelino ile ise 5.2 pas ve 6.3 istatistikleri yakaladı. Köhn ile 12 pas ve 11 koşu rakamlarına ulaştı.

G.SARAY'DAN YENİ ANLAŞMA

G.SARAY, Lotus İlaç ile iş birliği anlaşması imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Lotus Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Cihan Sezer katıldı.

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

G.Saray'ın Prag'ı elerse Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi cuma günü belli olacak. Muhtemel rakipler: Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia, Villarreal ve West Ham.

FİLEDE ÇİFTE MÜJDE

İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi ve alınan kararlar açıklandı. Buna göre; tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de düzenlenecek. Federasyon Bakanı Mehmet Akif Üstündağ, konuyla ilgili olarak, "Tarihimiz adına bir ilki yaşamaya hazırız. Organizasyonları da en iyi şekilde düzenleceğiz" ifadelerini kullandı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil ediyor. 5 Mayıs'ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahipliğini üstleneceği şehrin ise daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

VAR KAYITLARI AÇIKLANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçların hakemlerinin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Hakemlerle VAR arasındaki konuşmalar bugün 20.00'de TFF'nin YouTube kanalından yayınlanacak.

E-BİLETTE YENİ BİR DÖNEM

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu. Gelecek sezon kulüpler, anlaşmalı olduğu firmalarla, geliştirilen yerel uygulamalar üstünden maç bileti satışlarını gerçekleştirecek. Yapılan resmi açıklamada ise "Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde bilet satış organizsyonunu anlaşacakları firmalarla gerçekleştirmek kanaatindedir. Kulüplerimizin bilet satışı organizasyonuna talip olacak firmaların, Kulüpler Birliği Vakfı'na başvurularını iletmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.

F.BAHÇE BEKO NOUA'YI UZATTI

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Amine Noua'nın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı. Uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Amine Noua, sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli takımda forma giyecek. Noua, kısa süre içinde kendisini Fenerbahçe teknik ekibine beğendirmeyi başardı.

EN DEĞERLİSİ FERDİ KADIOĞLU

Avrupa futbol sitesi CIES, Süper Lig'de oynayan futbolcuların muhtemel transferlerindeki tahmini bonservis bedellenii açıkladı. İlk 5 sırada 3 Fenerbahçeli ve 2 Galatasaraylı fut- bolcu yer alıyor. Zirvede 20.9 milyon Euro ile Ferdi Kadıoğlu yer alırken onu 20.8 milyon Euro ile takım arkadaşı Szymanski takip ediyor. 3. sıradaki Galatasaraylı Tete'nin değeri 16.7 milyon Euro olarak öngörüldü. 4. sırada bir başka Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz var. Onun da bonservis değeri 16.5 milyon Euro gösterildi. 5. sıradaki İsma- il Yüksek'in değeri ile 13.8 milyon Euro olarak değer- lendirildi. CIES, bonservis tah- minlerindeki başarısı ile de biliniyor.

KAYSERİ HASRET BİTİRDİ

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı kazanamayan ve sadece 3 puan çıkaran Kayserispor, galibiyetle tanıştı. Sarı-Kırmızılılar, konuk olduğu Başakşehir'i mağlup etti. 9'da Nazon'un şutuna kaleci kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı: 0-1. 15'te Ali Karimi'nin ceza yayı içinden şutu ağlara gitti: 0-2. 58'de Deniz Türüç farkı 1'e indirdi: 1-2. 84'te Aylton, yeniden 2 farka taşıdı: 1-3. 89'da Hamza Güreler attı: 2-3. Son dakikada penaltıdan Piatek vurdu, Bilal kurtardı.