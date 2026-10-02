EDHO'nun Ömür'ü 43 oldu ama kimse yaşına inanamadı! Ceren Benderlioğlu’nun "Gören 23 sanır" dedirten doğum günü pozları

Hayranlarının bu anlamlı jestine duyarsız kalmayan oyuncu, çocukluğundan bugüne uzanan değişimini ve sevimli hallerini içeren bu özel kolajı kendi Instagram hesabının story (hikaye) kısmına taşıyarak takipçileriyle paylaştı.

EŞİ EMİR BENDERLİOĞLU'NDAN ROMANTİK İLAN-I AŞK

Doğum gününün en çok konuşulan ve duygulandıran hamlesi ise Ceren Benderlioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Emir Benderlioğlu'ndan geldi. Yıllardır örnek bir evlilik sürdüren ünlü aktör, eşinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınlayarak bir kez daha ilan-ı aşkta bulundu.