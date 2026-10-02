EDHO'nun Ömür'ü 43 oldu ama kimse yaşına inanamadı! Ceren Benderlioğlu’nun "Gören 23 sanır" dedirten doğum günü pozları
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki Ömür karakteriyle hafızalarda iz bırakan ve son olarak "Aşk ve Taht" projesinde rol alan oyuncu Ceren Benderlioğlu, 43'üncü yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından özel bir fotoğraf serisi yayınlayan bir çocuk annesi ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü duygusal notla takipçilerinin beğenisini toplarken yayınladığı karelerle dikkat çekti.
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki Ömür karakteriyle hafızalarda iz bırakan ve son olarak "Aşk ve Taht" projesinde rol alan oyuncu Ceren Benderlioğlu, 43'üncü yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından özel bir fotoğraf serisi yayınlayan bir çocuk annesi ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü duygusal notla takipçilerinin beğenisini toplarken yayınladığı karelerle dikkat çekti.
Ekranların sevilen yüzlerinden Ceren Benderlioğlu, yeni yaşına adım attı. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiren bir çocuk annesi ünlü isim, 43'üncü yaş gününü sosyal medya hesabında paylaştığı özel fotoğraflarla taçlandırdı.
Sosyal mecraları aktif kullanan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ceren Benderlioğlu, doğum gününe özel hazırladığı 3 karelik fotoğraf serisinde elindeki pastayla objektif karşısına geçti.
"HOŞ GELDİN 43"
Yeni yaşına girerken hissettiği duyguları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, gönderisinin altına şu anlamlı notu düştü:
"Hoş geldin 43. Bu sefer Allah'a emanet aklımdan geçenler. Söylenecek çok az şey var hissedilenleri tarif etmeye."
BEĞENİ VE TEBRİK YAĞDI
Ceren Benderlioğlu'nun yayınladığı doğum günü pozları ve samimi mesajı, kısa sürede takipçilerinden, hayranlarından ve birçok ünlü oyuncu dostundan yoğun ilgi gördü. Paylaşımın altına çok sayıda "Mutlu yıllar" ve tebrik mesajı geldi.
ÜNLÜ İSİMLER PAYLAŞIMA AKIN ETTİ
Gülenay Kalkan, Yasemin Sakallıoğlu gibi ünlü isimler yaptıkları yorumlarla Benderlioğlu'nun yeni yaşını kutlayıp iyi dileklerde bulunurken, Özge Yağız, Selin Genç ve Gülsim Ali İlhan gibi ekranların tanınan isimleri de paylaşımı beğenen ve destekleyen isimler arasında yer aldı.
FAN SAYFASININ JESTİNİ STORY'SİNE TAŞIDI
Doğum gününde hayranlarının sürprizleriyle de karşılaşan Ceren Benderlioğlu, kendisi için hazırlanan özel bir paylaşımı karşılıksız bırakmadı.
Bir fan sayfasının ünlü oyuncunun çocukluk ve bebeklik fotoğrafları ile yetişkinlik dönemine ait karelerini bir araya getirerek oluşturduğu nostaljik kolaj, sosyal medyada dikkat çekti.
Hayranlarının bu anlamlı jestine duyarsız kalmayan oyuncu, çocukluğundan bugüne uzanan değişimini ve sevimli hallerini içeren bu özel kolajı kendi Instagram hesabının story (hikaye) kısmına taşıyarak takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun çocukluk yılları ile günümüzdeki hali arasındaki benzerlik ve yıllar içerisindeki değişimi takipçilerinden tam not aldı.
EŞİ EMİR BENDERLİOĞLU'NDAN ROMANTİK İLAN-I AŞK
Doğum gününün en çok konuşulan ve duygulandıran hamlesi ise Ceren Benderlioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Emir Benderlioğlu'ndan geldi. Yıllardır örnek bir evlilik sürdüren ünlü aktör, eşinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınlayarak bir kez daha ilan-ı aşkta bulundu.
Emir Benderlioğlu, paylaşımının altına düştüğü şu romantik notla takipçilerini mest etti:
"İyi ki doğdun güzelliği iyiliğiyle yarışan kadınım Ceren'im... İyi ki benimle yola çıktın. Yıllar geçiyor yollar geçiyor ama sana olan aşkım hiç geçmiyor..."
Eşinin bu duygusal jesti sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alırken, çiftin hayranları paylaşımın altına "Örnek çift", "Maşallah nazar değmesin" yorumlarında bulundu.
BENDERLİOĞLU AİLESİNİN PRENSESİ!
Çiftin doğum günü paylaşımlarının ardından aile pozları da tekrar gündeme geldi. Benderlioğlu çiftinin üç kişilik çekirdek ailesi ise bir kez daha beğeni topladı. Özellikle oyuncu çiftin kızları Nur'un son hali takipçilerinin büyük ilgisini çekti.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Nur Benderlioğlu, bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından annesine benzetilirken bir kısım "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.
Şimdilerde 13 yaşında olan Nur, güzelliğiyle ise kendine hayran bıraktı.
(Fotoğraflar Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu'nun sosyal medya hesaplarından alınmıştır.)