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Süper modellere Paris'te soğuk duş! Serenay Sarıkaya Kendall Jenner'a fark attı: Zirveye nasıl yerleşti?

Paris Moda Haftası’nda podyuma çıkan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sergilediği performansla tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Moda haftasının anlık içeriklerini tüm dünyaya aktaran uluslararası resmî hesaplarda paylaşılan podyum videoları rekor kırdı. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın transparan elbisesiyle çıktığı podyum yürüyüşü 10 milyon izlenme barajını geçemezken, Serenay Sarıkaya 20 milyon izlenmeyi aşarak podyumun en çok izlenen küresel ismi oldu.

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Süper modellere Paris'te soğuk duş! Serenay Sarıkaya Kendall Jenner'a fark attı: Zirveye nasıl yerleşti?

Paris Moda Haftası içeriklerini anlık olarak tüm dünyaya aktaran uluslararası moda basınının resmi Instagram hesaplarından paylaşılan podyum videoları, modaseverlerden büyük ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya, uluslararası moda basınının resmî sosyal medya hesaplarında izlenme rekorları kırdı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır:)Serenay Sarıkaya, uluslararası moda basınının resmî sosyal medya hesaplarında izlenme rekorları kırdı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır:)

20 MİLYON İZLENMEYİ AŞTI

Etkinliği dijital dünyada geniş kitlelere ulaştıran onaylı yayın sayfalarındaki son istatistiklere göre, podyumun en çok dikkat çeken küresel isimlerinden Kendall Jenner'ın videosu 10 milyon izlenme barajını geçemezken, Serenay Sarıkaya'nın podyum yürüyüşü kısa sürede 20 milyon izlenmeyi aşarak iki katı etkileşime ulaştı.

Süper modellere Paris'te soğuk duş! Serenay Sarıkaya Kendall Jenner'a fark attı: Zirveye nasıl yerleşti?-3

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre yabancı basının tarafsız sosyal medya verilerine yansıyan bu yoğun ilgi, Türk kitlesinin dijital dünyadaki gücünü ve başarılı oyuncunun uluslararası alandaki dikkat çekici etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Süper modellere Paris'te soğuk duş! Serenay Sarıkaya Kendall Jenner'a fark attı: Zirveye nasıl yerleşti?-4

EN ÇOK İZLENEN İSİM

Küresel yıldızları geride bırakan Sarıkaya, ilgili platformda dönem genelinin en çok izlenen ismi olarak dikkat çekti.

Süper modellere Paris'te soğuk duş! Serenay Sarıkaya Kendall Jenner'a fark attı: Zirveye nasıl yerleşti?-5

JENNER'A İKİ KATI FARK

Dünyaca ünlü yıldız Kendall Jenner podyuma transparan bir elbiseyle çıkarken, Paris Moda Haftası'nda podyumun tozunu attıran Serenay Sarıkaya, izlenme oranlarında dünya yıldızı Kendall Jenner'a tam iki katı fark attı.

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Meryem Yurt
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