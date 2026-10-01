Paris Moda Haftası içeriklerini anlık olarak tüm dünyaya aktaran uluslararası moda basınının resmi Instagram hesaplarından paylaşılan podyum videoları, modaseverlerden büyük ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya, uluslararası moda basınının resmî sosyal medya hesaplarında izlenme rekorları kırdı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır:)

20 MİLYON İZLENMEYİ AŞTI

Etkinliği dijital dünyada geniş kitlelere ulaştıran onaylı yayın sayfalarındaki son istatistiklere göre, podyumun en çok dikkat çeken küresel isimlerinden Kendall Jenner'ın videosu 10 milyon izlenme barajını geçemezken, Serenay Sarıkaya'nın podyum yürüyüşü kısa sürede 20 milyon izlenmeyi aşarak iki katı etkileşime ulaştı.