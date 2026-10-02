Fenerbahçe'de transfer planı hazır! 3 takviye birden
Fenerbahçe, milli araya Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetle girerken yönetim devre arası transfer dönemi için çalışmalarına erken başladı. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadroya yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda 3 mevkiye transfer yapılacak. Orta saha, 10 numara ve sol kanat takviyesi için kollar sıvanacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve futbolcular ligde alınacak sonuçlara odaklanırken yönetim, ocak ayındaki transfer döneminin yol haritasını hazırlıyor. Kadro gücünü artırmak isteyen yönetim, 3 mevki için girişimlerde bulunacak.
3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI
Fenerbahçe'nin transfer planında orta saha, 10 numara ve sol kanat bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezonun ikinci bölümünde kadro alternatiflerini artırmak amacıyla bu üç bölge için çalışmalarını sürdürüyor.
10 NUMARAYA YENİ ALTERNATİF
Marco Asensio'nun sakatlığı sırasında 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci tek alternatif olarak kaldı. Fenerbahçe yönetimi, sezonun ikinci yarısında aynı tabloyla karşılaşmamak için bu bölgeye yeni bir oyuncu kazandırmayı planlıyor.
SOL KANAT İÇİN TRANSFER
Sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi sol kanat olacak. Sağ kanatta Mason Greenwood'dan skor katkısı alan Fenerbahçe, hücumun sol tarafında da seçeneklerini artırmak istiyor. Yönetim, devre arasında bu bölge için yeni bir ismi kadroya eklemeyi düşünüyor.
ORTA SAHA DA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin takviye yapmak istediği bir diğer bölge orta saha. Yönetim, ligin ikinci yarısındaki yoğun fikstürü de dikkate alarak merkezde kadro derinliğini artıracak bir transfer üzerinde çalışıyor.
AZİZ YILDIRIM'DAN OCAK MESAJI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kurulda devre arası transfer dönemine ilişkin konuşmuştu. Yıldırım, "Ocak ayı geldiğinde gereken operasyonu yaparız. Kasada şu anda 77 milyon euro paramız var. Ayrıca 50-60 milyon da limitimiz var. Hepinizin içi rahat olsun. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa fedakarlıktan kaçınmayacağız" sözlerini kullanmıştı.
Böylece Fenerbahçe'de ocak ayı planının orta saha, 10 numara ve sol kanat transferleri üzerinden şekillenmesi bekleniyor.