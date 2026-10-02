Fenerbahçe Süper Lig'de Rizespor'a konuk olacak SOL KANAT İÇİN TRANSFER Sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi sol kanat olacak. Sağ kanatta Mason Greenwood'dan skor katkısı alan Fenerbahçe, hücumun sol tarafında da seçeneklerini artırmak istiyor. Yönetim, devre arasında bu bölge için yeni bir ismi kadroya eklemeyi düşünüyor.

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek ORTA SAHA DA LİSTEDE Fenerbahçe'nin takviye yapmak istediği bir diğer bölge orta saha. Yönetim, ligin ikinci yarısındaki yoğun fikstürü de dikkate alarak merkezde kadro derinliğini artıracak bir transfer üzerinde çalışıyor.