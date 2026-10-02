Putin, Rus ordusunun personel sayısını 2,44 milyona çıkarırken savunma bütçesini de yüzde 27 artırdı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yıl 4'üncü kez artırarak toplam ordu personelini 2,44 milyona çıkardı. Savunma bütçesi yüzde 27 artışla 180 milyar avroya ulaştı. Savaş hazırlığı için sağlık ve eğitim bütçelerinde yüzde 6 ila 7 kesintiye gidilecek.

Bunlara ek olarak Avrupa ülkeleri Rusya'ya verilecek cevaplar konusunda da ayrışma içinde. Batılı ülkeler, Rusya'yı son aylarda topraklarına yönelik çeşitli sabotaj saldırıları yapmakla suçluyor. Bir grup Moskova ile müzakere isterken AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius ise Euronews'e verdiği mülakatta, "Eğer Rusya tarafından hedef alınıyorsak, cevabımız da en az bu saldırılar kadar Moskova için can yakıcı olmalı" ifadelerini kullandı.