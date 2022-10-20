Asgari ücret artışında enflasyon ve refah payı sinyali! İşte formüllere göre maaş hesabı

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete 1 Ocak'tan itibaren yapılacak artışa çevrildi. Yeni ücret Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalar artışta enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde... Enflasyon tahminlerine göre şu formüller ortaya çıkıyor:
FORMÜL 1
■ Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65 zam ile 7.018,11 liraya çıkabilecek. Yeni ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.230,78, 7 puan ilave edilirse 7.315,85, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak.
■ Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.78 oldu. Bu artış Ocak ayında 4.253,40 lira olan ücrete yansıtılırsa, yeni asgari ücret 7.136,35 liraya ulaşacak. 5 puan refah payı eklenirse 7.349,02, 7 puan ilave edilirse 7.434,09, 10 puan eklenirse 7.561,69 lira seviyesine çıkılacak.
■ Yıl sonu enflasyon tahmini AA Finans'ın Beklenti Anketi'nde ise yüzde 73.88 olarak yer aldı. Eğer bu oran yansıtılırsa yeni asgari ücret Ocak'taki 4.253,40 liradan 7.395,81 lirayı bulacak. Eklenen refah payı 5 puan olursa net asgari ücret 7.608,48, 7 puan olarak belirlenirse 7.693,55, 10 puan olursa 7.821,15 liraya yükselecek.
FORMÜL 2
2022 yılı enflasyon tahmininin mevcut asgari ücrete eklenmesi üzerinde de duruluyor. Temmuz'da net 5.500,35 liraya çıkan asgari ücret bu durumda enflasyon tahminlerine göre şöyle değişecek:
■ Yüzde 65 enflasyon tahmini yansıtılırsa net asgari ücret 5.500,35 liradan 9.075,58 liraya yükselecek. Enflasyonun 5 puan üstü artış yapılırsa 9.350,60, 7 puan üstü artış olursa 9.460,62, 10 puan üstü artış yapılırsa 9.625,61 lirayı bulacak.
■ Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 67.78'lik 2022 enflasyon tahmini mevcut asgari ücrete yansıtılırsa yeni ücret 9.228,49 liraya ulaşacak. Asgari ücret, bu orana 5 puan eklenirse 9.503,50 lira, 7 puan eklenirse 9.613,51 lira, 10 puan eklenirse 9.778,52 lira olabilecek.
■ Yüzde 73.88'lik 2022 yılı enflasyon tahminiyle ise net asgari ücret 5.500,35 liradan 9.564,01 liraya çıkabilecek. Bu enflasyon tahmininin 5 puan üstü artış yapılırsa yeni asgari ücret 9.839,02, 7 puan üstü artış olursa 9.949,03, 10 puan üstü artış yapılırsa 10.114,04 lira seviyesine yükselecek.