Asgari ücret artışında enflasyon ve refah payı sinyali! İşte formüllere göre maaş hesabı





FORMÜL 1

■ Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65 zam ile 7.018,11 liraya çıkabilecek. Yeni ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.230,78, 7 puan ilave edilirse 7.315,85, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak.

■ Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.78 oldu. Bu artış Ocak ayında 4.253,40 lira olan ücrete yansıtılırsa, yeni asgari ücret 7.136,35 liraya ulaşacak. 5 puan refah payı eklenirse 7.349,02, 7 puan ilave edilirse 7.434,09, 10 puan eklenirse 7.561,69 lira seviyesine çıkılacak.

■ Yıl sonu enflasyon tahmini AA Finans'ın Beklenti Anketi'nde ise yüzde 73.88 olarak yer aldı. Eğer bu oran yansıtılırsa yeni asgari ücret Ocak'taki 4.253,40 liradan 7.395,81 lirayı bulacak. Eklenen refah payı 5 puan olursa net asgari ücret 7.608,48, 7 puan olarak belirlenirse 7.693,55, 10 puan olursa 7.821,15 liraya yükselecek.