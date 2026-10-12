Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ederken, Irak'ın kuzeyinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK'nın Metina bölgesindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, bölgesel istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çok boyutlu sürecin Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

PKK barınma alanlarını boşaltıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



METİNA'DAKİ 4 BARINMA ALANI BOŞALTILDI



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin güvenliği açısından çatışma riski taşıyan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.



PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşalttığı belirtildi.Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.