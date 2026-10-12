Irak'ın kuzeyinde yeni aşama! PKK'nın Metina'daki 4 barınma alanı boşaltıldı
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı. Yaşanan bu gelişmenin sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğu bildirildi. Sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının topluma entegrasyonu için eğitim ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda programlar yürütülmesi hedefleniyor.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ederken, Irak'ın kuzeyinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK'nın Metina bölgesindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi.
Güvenlik kaynakları, bölgesel istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çok boyutlu sürecin Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
METİNA'DAKİ 4 BARINMA ALANI BOŞALTILDI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin güvenliği açısından çatışma riski taşıyan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.
PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşalttığı belirtildi.Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.
TÜRKİYE'YE DÖNECEK ÖRGÜT MENSUPLARI İÇİN ENTEGRASYON PROGRAMI
Sürecin ilerleyen aşamalarına ilişkin de önemli bilgiler paylaşıldı.
Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılmasının ardından, yasal düzenlemeden yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.
Bu kapsamda eğitim ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda bütünleşik programların hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu programlarla ülkeye dönecek örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.
TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ VURGUSU
Güvenlik kaynakları, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonunun kararlı ve tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti.
Yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun bütün kesimlerinin barış ve huzur içerisinde bir arada yaşamasının amaçlandığı kaydedildi.
BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Güvenlik kaynakları, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ile bölgesel istikrarın artırılması hedefleri doğrultusunda atılan adımların devam edeceğini bildirdi.
Metina bölgesindeki 4 barınma alanının boşaltılmasının da bu süreç kapsamında kaydedilen gelişmelerden biri olduğu vurgulandı.