Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan başörtüsü yasağı! Öğrenciler ayakta: Okul kapısında polis engeli
Azerbaycan'da okullarda uygulanan başörtüsü yasağına yönelik tepkiler büyüyor. Başörtülü öğrencilerin okula alınmaması, Türkiye'nin 28 Şubat dönemindeki yasakları hatırlattı. Öğrenciler ve veliler "Başörtüsüne Özgürlük" sloganlarıyla protestolar düzenlerken bir okul müdürünün polislerle birlikte kapıda bekleyerek öğrencilerin girişini engellediği belirtildi. Karabağ şehidinin kızının da başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı iddia edildi. Öte yandan kararın ardından gelen tepkiler nedeniyle ülkede sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildi.
Azerbaycan'da okullarda uygulanan başörtüsü yasağına yönelik protestolar giderek büyüyor. Türkiye'de 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına alınmamasını hatırlatan görüntüler, Azerbaycan'daki okullarda yaşandı. Başörtüsü nedeniyle okullara kabul edilmeyen öğrencilerin yaşadıkları, öğrenci ve velilerin protestolarına neden oldu.Azerbaycan'da okullarda başörtüsü protestoları büyüyor
OKULLARDA "BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI
Başörtüsü yasağına karşı birçok okulda erkek ve kız öğrenciler bir araya gelerek protesto gösterileri düzenledi. Öğrenciler, "Başörtüsüne Özgürlük" sloganları atarak yasağa tepki gösterdi. Protestolara veliler de katıldı.
Bir okulda ise başörtüsü kullanmayan kız öğrenciler, yasak kararına tepki göstermek amacıyla başörtüsü takarak okula geldi.
28 ŞUBAT'I HATIRLATAN GÖRÜNTÜLER
Azerbaycan'daki okullarda yaşananlar, Türkiye'nin 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan öğrencilerin yaşadıklarını hatırlattı. Başörtüsü nedeniyle okula alınmayan bir öğrencinin, okulun penceresinden arkadaşlarıyla vedalaştığı anlarda duygusal görüntüler ortaya çıktı.
KARABAĞ ŞEHİDİNİN KIZI OKULA ALINMADI
Karabağ şehidinin kızının başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan paylaşımda annenin, "Çocuğumun gözyaşlarının hakkını hiçbiriniz ödeyemeyeceksiniz." diyerek yaşanan karar tepki gösterdiği görüldü.
POLİSLERLE KAPIDA BEKLEDİ: "ONLAR İÇERİ GİRMEYECEK"
Bir başka okulda ise müdürün polislerle birlikte okulun girişinde bekleyerek başörtülü öğrencilerin içeri girmesine izin vermediği belirtildi.
Okul müdürü, yasağa ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık kararı var. Onlar içeri girmeyecek"
DEVLET TELEVİZYONUNDAN PROPAGANDA VİDEOSU
Azerbaycan devlet televizyonu AzTV'nin 9 Ekim'de yayımladığı video da tepki çekti. Başı açık ve başörtülü öğrencilerin görüntülerinin karşılaştırıldığı paylaşımda, "Hangi okulda okumak isterdiniz? Seçim sizindir" sorusu yöneltildi.
AZERBAYCAN DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI AÇIKLAMA
Devlet televizyonu, okullardaki başörtüsü yasağını eleştirenlere karşı ötekileştirici bir dil kullandı. 28 Şubat dönemine benzer bir anlayışla yapılan savunmada şu ifadeleri kullanıldı:
"Devlet, millî kimliğimize Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi millî değerlerimiz var."
SOSYAL MEDYA YASAĞI
Öte yandan kararın ardından gelen tepkiler nedeniyle ülkede sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildi. Azerbaycan'da öğrencilerin ve velilerin başörtüsü yasağına karşı protestoları devam ediyor.