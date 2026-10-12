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Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan başörtüsü yasağı! Öğrenciler ayakta: Okul kapısında polis engeli

Azerbaycan'da okullarda uygulanan başörtüsü yasağına yönelik tepkiler büyüyor. Başörtülü öğrencilerin okula alınmaması, Türkiye'nin 28 Şubat dönemindeki yasakları hatırlattı. Öğrenciler ve veliler "Başörtüsüne Özgürlük" sloganlarıyla protestolar düzenlerken bir okul müdürünün polislerle birlikte kapıda bekleyerek öğrencilerin girişini engellediği belirtildi. Karabağ şehidinin kızının da başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı iddia edildi. Öte yandan kararın ardından gelen tepkiler nedeniyle ülkede sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildi.

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Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan başörtüsü yasağı! Öğrenciler ayakta: Okul kapısında polis engeli

Azerbaycan'da okullarda uygulanan başörtüsü yasağına yönelik protestolar giderek büyüyor. Türkiye'de 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına alınmamasını hatırlatan görüntüler, Azerbaycan'daki okullarda yaşandı. Başörtüsü nedeniyle okullara kabul edilmeyen öğrencilerin yaşadıkları, öğrenci ve velilerin protestolarına neden oldu.

Video Oynatma İkonu Azerbaycan'da okullarda başörtüsü protestoları büyüyor


OKULLARDA "BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI

Başörtüsü yasağına karşı birçok okulda erkek ve kız öğrenciler bir araya gelerek protesto gösterileri düzenledi. Öğrenciler, "Başörtüsüne Özgürlük" sloganları atarak yasağa tepki gösterdi. Protestolara veliler de katıldı.

Başörtülü öğrenciler okullara alınmadı. (Foto: Sosyal medya)Başörtülü öğrenciler okullara alınmadı. (Foto: Sosyal medya)



Bir okulda ise başörtüsü kullanmayan kız öğrenciler, yasak kararına tepki göstermek amacıyla başörtüsü takarak okula geldi.

Öğrenciler sınıflara alınmadı (Foto: Sosyal medya)Öğrenciler sınıflara alınmadı (Foto: Sosyal medya)

28 ŞUBAT'I HATIRLATAN GÖRÜNTÜLER

Azerbaycan'daki okullarda yaşananlar, Türkiye'nin 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan öğrencilerin yaşadıklarını hatırlattı. Başörtüsü nedeniyle okula alınmayan bir öğrencinin, okulun penceresinden arkadaşlarıyla vedalaştığı anlarda duygusal görüntüler ortaya çıktı.

Karabağ şehidinin kızı okula alınmadı iddiası (Foto: Sosyal medya)Karabağ şehidinin kızı okula alınmadı iddiası (Foto: Sosyal medya)


KARABAĞ ŞEHİDİNİN KIZI OKULA ALINMADI

Karabağ şehidinin kızının başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan paylaşımda annenin, "Çocuğumun gözyaşlarının hakkını hiçbiriniz ödeyemeyeceksiniz." diyerek yaşanan karar tepki gösterdiği görüldü.

Okul müdür kapıda bekledi: Sınıfa giremeyecekler (Foto: Sosyal medya)Okul müdür kapıda bekledi: Sınıfa giremeyecekler (Foto: Sosyal medya)

POLİSLERLE KAPIDA BEKLEDİ: "ONLAR İÇERİ GİRMEYECEK"

Bir başka okulda ise müdürün polislerle birlikte okulun girişinde bekleyerek başörtülü öğrencilerin içeri girmesine izin vermediği belirtildi.
Okul müdürü, yasağa ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık kararı var. Onlar içeri girmeyecek"

Devlet televizyonunda propaganda (Foto: Sosyal medya)Devlet televizyonunda propaganda (Foto: Sosyal medya)

DEVLET TELEVİZYONUNDAN PROPAGANDA VİDEOSU

Azerbaycan devlet televizyonu AzTV'nin 9 Ekim'de yayımladığı video da tepki çekti. Başı açık ve başörtülü öğrencilerin görüntülerinin karşılaştırıldığı paylaşımda, "Hangi okulda okumak isterdiniz? Seçim sizindir" sorusu yöneltildi.

AZ TV'de tartışmalı yayın (Foto: Sosyal medya)AZ TV'de tartışmalı yayın (Foto: Sosyal medya)

AZERBAYCAN DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Devlet televizyonu, okullardaki başörtüsü yasağını eleştirenlere karşı ötekileştirici bir dil kullandı. 28 Şubat dönemine benzer bir anlayışla yapılan savunmada şu ifadeleri kullanıldı:

"Devlet, millî kimliğimize Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi millî değerlerimiz var."

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Öte yandan kararın ardından gelen tepkiler nedeniyle ülkede sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildi. Azerbaycan'da öğrencilerin ve velilerin başörtüsü yasağına karşı protestoları devam ediyor.

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Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan başörtüsü yasağı! Öğrenciler ayakta: Okul kapısında polis engeli-8 Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan başörtüsü yasağı! Öğrenciler ayakta: Okul kapısında polis engeli-9 Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan başörtüsü yasağı! Öğrenciler ayakta: Okul kapısında polis engeli-10

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