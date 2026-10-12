Okul müdür kapıda bekledi: Sınıfa giremeyecekler (Foto: Sosyal medya) POLİSLERLE KAPIDA BEKLEDİ: "ONLAR İÇERİ GİRMEYECEK" Bir başka okulda ise müdürün polislerle birlikte okulun girişinde bekleyerek başörtülü öğrencilerin içeri girmesine izin vermediği belirtildi. Okul müdürü, yasağa ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık kararı var. Onlar içeri girmeyecek"

AZ TV'de tartışmalı yayın (Foto: Sosyal medya)



AZERBAYCAN DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI AÇIKLAMA



Devlet televizyonu, okullardaki başörtüsü yasağını eleştirenlere karşı ötekileştirici bir dil kullandı. 28 Şubat dönemine benzer bir anlayışla yapılan savunmada şu ifadeleri kullanıldı:



"Devlet, millî kimliğimize Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi millî değerlerimiz var."



SOSYAL MEDYA YASAĞI



Öte yandan kararın ardından gelen tepkiler nedeniyle ülkede sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildi. Azerbaycan'da öğrencilerin ve velilerin başörtüsü yasağına karşı protestoları devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN