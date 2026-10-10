Örnek No:55*

T.C. TİRE İCRA DAİRESİ

2026/11 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, İbni Melek Mahalle, 709 Ada, 57 Parsel, 11.460,63 m2 yüzölçümü, tarla nitelikli taşınmaz.

Tire İcra Hukuk Mahkemesinin2026/40 Esas sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporu uyarınca

ZİRAAT BİLİRKİŞİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

Taşınmazın topoğrafik yapısının genel olarak düze yakın az eğimli olduğu, bu durumun tarımsal faaliyetleri sınırlamadığı tespit edilmiştir. Toprak yapısının killi-tınlı karakterde, toprak derinliğinin iyi, su tutma kapasitesinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz içerisinde sondaj bulunmakta olup suyu elektriği vardır.

Söz konusu özellikler dikkate alındığında taşınmazın, toprak yapısı, eğim durumu ve verimlilik kriterleri bakımından mutlak tarım arazisi sınıfında yer aldığı kanaatine varılmıştır.

Keşif sırasında taşınmaz üzerinde muhtelif sayıda ve yaşta meyve ağaçlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen meyve ağaçları aşağıda tabloda yer almaktadır. Mevcut bitki deseni ve arazi yapısı birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazın halihazırda dikili tarım (meyvecilik) amacıyla kullanıldığı ve bu kullanım şekline uygun olduğu, ancak topoğrafik ve edafik (toprak) özelliği nedeniyle yüksek verimli tarım arazisi olduğu için ekili tarıma da uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

JEOLOJİ BİLİRKİŞİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

26.06.2026 tarihinde Sn. Bilirkişi heyeti ile birlikte davaya konu İzmir İli, Tire İlçesi, İbni Melek Mahallesi 709 ada 57 parsel üzerinde keşif çalışmaları yapılmıştır. Davaya konu taşınmaz topografik olarak 0° / 10° eğim yapısına sahip, zemin yapısı killi, siltli, kumlu ve az çakıl içerikli, gevşek yapılı, alüvyonal ve kolüvyonal kökenli birimlerden oluşmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapılan tespitlerde 2 adet yeraltı suyu sondaj kuyusu tespit edilmiştir.

Adresi : İbni Melek Mah. 709 Ada, 57 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 11.460,63 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Turan mahallesi, 709 ada 57 parsel numaralı tarla niteliğindeki taşınmaz, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planımız dışında kalmakta olup, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında, tarım alanında yer almaktadır.

Kıymeti : 11.314.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:20

09/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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