Zelenskiy ve Putin, Erdoğan ve Trump formülüyle buluşabilir
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu açıkladı. Sybiha, bu kritik zirvenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleşebileceğini söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik diplomasi trafiğinde dev bir adım atıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına yaptığı açıklamada barış masası için şartları ve muhtemel arabulucuları ilan etti.
"BARIŞ İÇİN EN KÜÇÜK FIRSATI BİLE KULLANACAĞIZ"
Savaşın sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendiren Bakan Sybiha, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü temasların yeniden başlaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız."
ZELENSKİY VE PUTİN ZİRVESİ İÇİN ERDOĞAN VE TRUMP FORMÜLÜ
Savaşın tamamen bitirilmesi için iki liderin doğrudan yüz yüze gelmesinin şart olduğunu vurgulayan Sybiha, kritik zirvenin ad adresini ve aktörlerini işaret etti:
"Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerekiyor. Bu görüşme, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabilir."
TRUMP DÜN ENERJİ ATEŞKESİNİ DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Trump, dün Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurmuştu.
İki ülkenin, savaş devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, "Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın." demişti.