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Zelenskiy ve Putin, Erdoğan ve Trump formülüyle buluşabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu açıkladı. Sybiha, bu kritik zirvenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleşebileceğini söyledi.

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Zelenskiy ve Putin, Erdoğan ve Trump formülüyle buluşabilir

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik diplomasi trafiğinde dev bir adım atıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına yaptığı açıklamada barış masası için şartları ve muhtemel arabulucuları ilan etti.

Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy. (Foto: AA)Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy. (Foto: AA)

"BARIŞ İÇİN EN KÜÇÜK FIRSATI BİLE KULLANACAĞIZ"

Savaşın sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendiren Bakan Sybiha, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü temasların yeniden başlaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız."

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin. (Foto: AA)Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin. (Foto: AA)

ZELENSKİY VE PUTİN ZİRVESİ İÇİN ERDOĞAN VE TRUMP FORMÜLÜ

Savaşın tamamen bitirilmesi için iki liderin doğrudan yüz yüze gelmesinin şart olduğunu vurgulayan Sybiha, kritik zirvenin ad adresini ve aktörlerini işaret etti:

"Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerekiyor. Bu görüşme, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabilir."

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

TRUMP DÜN ENERJİ ATEŞKESİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, dün Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurmuştu.

İki ülkenin, savaş devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, "Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın." demişti.

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