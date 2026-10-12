Rusya - Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik diplomasi trafiğinde dev bir adım atıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına yaptığı açıklamada barış masası için şartları ve muhtemel arabulucuları ilan etti.

"Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız."

Savaşın sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendiren Bakan Sybiha, ABD , Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü temasların yeniden başlaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin. (Foto: AA)

ZELENSKİY VE PUTİN ZİRVESİ İÇİN ERDOĞAN VE TRUMP FORMÜLÜ

Savaşın tamamen bitirilmesi için iki liderin doğrudan yüz yüze gelmesinin şart olduğunu vurgulayan Sybiha, kritik zirvenin ad adresini ve aktörlerini işaret etti:

"Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerekiyor. Bu görüşme, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabilir."