Türkiye, yollarda ardı ardına yaşanan ve onlarca ocağa ateş düşüren otobüs facialarının şokunu atlatamamışken, direksiyon başındaki kural tanımazlıkların ulaştığı vahim tablo skandal görüntülerle gün yüzüne çıktı.

Van güzergahından Bursa istikametine giden Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsünde yaşananlar, sürücü ihmallerinin sınır tanımadığını ispatladı.

Polatlı ile Eskişehir arasında seyreden otobüsü kullanan şoför, aracı güvenli noktaya çekmek yerine akıl almaz yönteme başvurdu.

Araç hareket halindeyken koltuğundan kalkan sürücü, direksiyonu diğer şoföre devretti. Onlarca yolcunun hayatını hiçe sayan bu ölümcül hareket, otobüste seyahat eden duyarlı yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkması ve yolcunun durumu yetkililere bildirmesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

İhbarı değerlendiren polis ekiplerinin, söz konusu otobüsü Bursa sınırlarında durdurduğu ve kural tanımaz sürücüler hakkında gerekli kanuni işlemleri başlattığı belirtildi.

AKHİSAR GİŞELERİNDE KATLİAM GİBİ KAZA

Sürücü hatalarının yol açtığı acı tabloların en ağırı, dün Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde yaşandı.

Saat 11.11 sularında Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana gelen olayda, Bursa güzergahından aldığı yolcuları Denizli bölgesindeki kaplıcalara götüren M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı My World Tur firmasına ait O302 model tur otobüsü, dönüş sapağını kaçırdı.

Otoyol üzerinde tehlikeli biçimde geri manevra yapmaya başlayan otobüse, aynı istikamette kendi şeridinde seyreden H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı kereste yüklü çekici süratle çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle tur otobüsü yan devrilirken, çekici savrularak şarampole çıktı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır olmak üzere 27 kişi yaralandı.

Kazanın ana faili olan tur otobüsü ile tır kamyonunun şoförleri tutuklandı.

ANTALYA YOLUNDA MİDİBÜS FACİASI

Akhisar'daki katliam gibi kazanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden, 12 Ekim 2026 tarihinde Antalya ilinin Aksu ilçesinde diğer yolcu taşımacılığı faciası kaydedildi.

Şehirler arası yolcu midibüsü, kayganlaşan zemin ve aşırı hız neticesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Teknik incelemelere göre savrulan araç, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra takla atarak şasi üzerine devrildi.

Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekiplerinin ilk saptamalarına göre araçta bulunan yolculardan 5 kişi yaralandı.