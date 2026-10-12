İsrail’den ölümcül kargo! Rusya’ya gönderilen paketten radyoaktif uçak saati çıktı
İsrail’den Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’ne gönderilen kargo paketi, Moskova’da radyasyon kontrol sistemlerini alarma geçirdi. Gümrük memurlarının yaptığı detaylı aramada, sırt çantası içine gizlenmiş ve doğal radyasyon seviyesinin 20 katı iyonlaştırıcı radyasyon yayan eski model uçak saati ele geçirildi. Günlük kullanım açısından son derece tehlikeli olduğu belirlenen radyoaktif ürünün gümrük standartlarına uymadığı tespit edilerek paketin geldiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildi.
İsrail'den Rusya'ya gönderilen sıradan kargo paketi, Moskova'daki havalimanında gümrük ekiplerini alarma geçiren tehlikeli sevkiyatı gün yüzüne çıkardı.
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) ekipleri, Domodedovo Havalimanı'nda yaptıkları rutin kontroller sırasında, belgelerinde masum eşyalar beyan edilen paketin içinden ölümcül seviyede radyasyon yayan uçak saati çıkardı.
DOĞAL SEVİYENİN 20 KATI RADYASYON
Olayın detaylarına ilişkin resmi açıklama yapan Rusya Federal Gümrük Servisi, Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde yaşayan kişiye gönderilen paketin radyasyon kontrol sistemlerini tetiklediğini bildirdi.
Sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten FTS yetkilileri, "Pakette çanta ve sırt çantası bulundu. Sırt çantasının içindeki uçak saati radyasyon kontrol sisteminde alarma neden oldu. Yapılan incelemede, radyoaktif saatin yüzeyindeki iyonlaştırıcı radyasyon seviyesinin ölçüldüğü ve doğal radyasyon seviyesinin 20 katına karşılık geldiği kaydedilmiştir." dedi.
İSRAİL'E AYNEN İADE
Kargonun göndericisi tarafından hazırlanan belgelerde yanıltıcı bilgiler verildiğine dikkat çeken yetkililer, "Göndericinin gümrük belgelerinde paketin içeriğini anahtar, çanta, sırt çantası ve kıyafet olarak beyan ettiği görülmüştür. Saat günlük kullanım açısından tehlikelidir. Saatin Rusya'ya girişi yasaklanmış olup paket İsrail'e iade edilecektir." ifadelerini kullandı.
Konuya müdahil olan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) uzmanları da ele geçirilen cihaz üzerinde detaylı testler gerçekleştirdi.
İncelemelerin ardından kurumdan yapılan açıklamada, "Söz konusu ürünün gümrük ve sağlık standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir." denildi.
RADYUM TEHLİKESİ YILLAR GEÇSE DE BİTMİYOR
Özellikle 20. yüzyılın başlarından 1970'li yıllara kadar üretilen uçak ve askeri araç saatlerinde, kadranların ve göstergelerin karanlıkta görülebilmesi için radyum gibi radyoaktif maddeler içeren boyalar kullanılıyordu.
Bu tür saatler, özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri havacılıkta yaygın olarak tercih edildi.
Zamanla radyumun insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunun anlaşılması üzerine kullanımı büyük ölçüde terk edildi.
Ancak radyoaktif saatler, üretimlerinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen çevrelerine yüksek oranda radyasyon yaymaya devam ediyor.