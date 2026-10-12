Sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten FTS yetkilileri, " Pakette çanta ve sırt çantası bulundu. Sırt çantasının içindeki uçak saati radyasyon kontrol sisteminde alarma neden oldu. Yapılan incelemede, radyoaktif saatin yüzeyindeki iyonlaştırıcı radyasyon seviyesinin ölçüldüğü ve doğal radyasyon seviyesinin 20 katına karşılık geldiği kaydedilmiştir ." dedi.

İSRAİL'E AYNEN İADE

Kargonun göndericisi tarafından hazırlanan belgelerde yanıltıcı bilgiler verildiğine dikkat çeken yetkililer, "Göndericinin gümrük belgelerinde paketin içeriğini anahtar, çanta, sırt çantası ve kıyafet olarak beyan ettiği görülmüştür. Saat günlük kullanım açısından tehlikelidir. Saatin Rusya'ya girişi yasaklanmış olup paket İsrail'e iade edilecektir." ifadelerini kullandı.

Konuya müdahil olan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) uzmanları da ele geçirilen cihaz üzerinde detaylı testler gerçekleştirdi.

İncelemelerin ardından kurumdan yapılan açıklamada, "Söz konusu ürünün gümrük ve sağlık standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Temsili görsel (Takvim.com.tr)

RADYUM TEHLİKESİ YILLAR GEÇSE DE BİTMİYOR Özellikle 20. yüzyılın başlarından 1970'li yıllara kadar üretilen uçak ve askeri araç saatlerinde, kadranların ve göstergelerin karanlıkta görülebilmesi için radyum gibi radyoaktif maddeler içeren boyalar kullanılıyordu. Bu tür saatler, özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri havacılıkta yaygın olarak tercih edildi. Zamanla radyumun insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunun anlaşılması üzerine kullanımı büyük ölçüde terk edildi. Ancak radyoaktif saatler, üretimlerinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen çevrelerine yüksek oranda radyasyon yaymaya devam ediyor.