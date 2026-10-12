Enerjide merkez ülke olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Türkiye, bölgesel iş birliğini güçlendirecek yeni bir mega projeyi gündemine aldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

Bakan Alparslan Bayraktar, 4 ülkeyi kapsayan elektrik iletim projesini açıkladı. (Foto: DHA)

Küresel enerji piyasalarında kriz ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkeler arası iş birliğinin önemine işaret eden Bayraktar, mevcut petrol ve doğal gaz hatlarının kapasitesinin artırılmasını ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla enerji taşınmasını hedeflediklerini açıkladı.

4 ÜLKE ARASINDA MEGA ELEKTRİK HATTI

Riyad'daki 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi kapsamında Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, bölgesel enerji iş birliğinde yeni bir projenin görüşüldüğünü açıkladı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile büyük ölçekli elektrik iletim bağlantısı kurmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega interkoneksiyon projesini, elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz."

Projenin bölgesel enerji iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.