Enerjide yeni dönem: Türkiye'den 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega enerji projesi
Türkiye, bölgesel enerji iş birliğinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim hattı kurulmasını öngören mega proje için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Türkiye'nin enerji altyapısını daha etkin kullanmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesine dikkat çekti. Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef alan Husi saldırılarına ilişkin de dayanışma mesajı verdi.
Enerjide merkez ülke olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Türkiye, bölgesel iş birliğini güçlendirecek yeni bir mega projeyi gündemine aldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.
Küresel enerji piyasalarında kriz ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkeler arası iş birliğinin önemine işaret eden Bayraktar, mevcut petrol ve doğal gaz hatlarının kapasitesinin artırılmasını ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla enerji taşınmasını hedeflediklerini açıkladı.
4 ÜLKE ARASINDA MEGA ELEKTRİK HATTI
Riyad'daki 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi kapsamında Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, bölgesel enerji iş birliğinde yeni bir projenin görüşüldüğünü açıkladı.
Türkiye'nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile büyük ölçekli elektrik iletim bağlantısı kurmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega interkoneksiyon projesini, elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz."
Projenin bölgesel enerji iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.
TÜRKİYE'NİN ENERJİ ALTYAPISI DAHA ETKİN KULLANILACAK
Türkiye'nin son yıllarda enerji altyapısına yaptığı yatırımlara dikkat çeken Bayraktar, bu yatırımların bölgesel enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağladığını vurguladı.
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), TürkAkım, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hattı gibi projeler sayesinde enerjinin farklı yönlerde taşınmasına imkan sağlayan güçlü bir altyapı oluşturulduğunu belirtti.
Bayraktar, mevcut altyapının daha yüksek kapasiteyle kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.
IRAK-TÜRKİYE PETROL HATTINDA 1,5 MİLYON VARİL HEDEFİ
Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kapasitenin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bayraktar, "İstiyoruz ki mevcut hatlarımızı, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Hatlarımız dolu olsun. Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesi var. Bunu dolduralım." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin doğal gaz taşımacılığındaki imkanlarının da geliştirilmesinin gündemde olduğunu belirten Bayraktar, TANAP'taki boş kapasitenin ilave doğal gazla değerlendirilmesini hedeflediklerini aktardı.
Bu kapsamda Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz taşınması planlanıyor.
LNG ALTYAPISIYLA AVRUPA'YA DAHA FAZLA GAZ
Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına ve gazlaştırma terminallerine yaptığı yatırımların önemine işaret eden Bayraktar, bu tesislerin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayabilecek imkanlar sunduğunu söyledi.
Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:
"Farklı enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması önemli. Türkiye enerji alanında yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki arz güvenliğine katkı sunacak projeler geliştiriyor."
"MODERN ZAMANIN EN BÜYÜK ENERJİ KRİZLERİNDEN BİRİ"
Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri de değerlendiren Bakan Bayraktar, dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Venezuela, Rusya ve İran gibi önemli petrol üreticilerinin üretim ve tedarik süreçlerini etkileyen gelişmelerin küresel piyasalardaki baskıyı artırdığını söyleyen Bayraktar, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin dünya ekonomilerini etkilediğine dikkat çekti.
Buna rağmen Türkiye'nin petrol ve petrol ürünlerinin arz güvenliği bakımından herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti.
Bayraktar, "Enerji piyasalarında yaşanabilecek uzun süreli bir daralma küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir, krizden çıkış için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Enerji piyasalarının daha dengeli bir yapıya kavuşması bölgesel gerilimlerin ve savaşın sona ermesiyle mümkün olabilecek." dedi.
SUUDİ ARABİSTAN'A HUSİ SALDIRILARI SONRASI DAYANIŞMA MESAJI
Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan'daki sivil havalimanlarını hedef alan Husi saldırılarına da değindi.
Türkiye'nin Suudi Arabistan ile dayanışma içerisinde olduğunu belirten Bayraktar, saldırıların sona ermesi temennisinde bulundu.
Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye olarak Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için de buradayız. Yaşanan menfur saldırıların sona ermesini diliyor, Suudi kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk halkı, Suudi Arabistan halkının yanındadır. Suudi kardeşlerimizin bu zor günlerin üstesinden geleceğine inanıyoruz."