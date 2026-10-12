Fon soruşturmasında iadeler nasıl yapılacak? Bütçeden para çıkmayacak, mağduriyetler çözülecek
A Haber ekranlarında gündemi değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş; fon mağduriyetlerinde bütçeye yük getirilmeden geri ödemelerin başladığını duyurdu. Muhalefet cephesine yüklenen Büyükgümüş, "Süreci bizzat Cumhurbaşkanımız takip ediyor. Kendine 'Yeni Parti' deyip dezenformasyon yapanların ve rüşvet iddialarının üzerine gidemeyenlerin bize söyleyecek sözü olamaz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber canlı yayınında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.
Fon mağduriyetleri ve yürütülen soruşturmaların en başından beri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takibinde olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, kamu kaynaklarından tek bir kuruş harcanmadan mağduriyetlerin giderileceğini ve sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
A Haber ekranlarında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş; fon soruşturmalarından muhalefetin tutumuna, Meclis'teki tartışmalardan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na kadar pek çok başlıkta net mesajlar verdi. Suç işleyenlerden ve iftira siyasetine sarılanlardan hesap sorulacağını vurgulayan Büyükgümüş, AK Parti kadrolarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sahada milletle iç içe olduğunu ifade etti.
"SÜRECİ EN BAŞINDAN BERİ BİZZAT CUMHURBAŞKANIMIZ TAKİP EDİYOR"
Fon soruşturmalarında en üst düzeyde bir irade ortaya konulduğunu belirten Büyükgümüş, sürecin 3 temel ayağı olduğunu söyleyerek şu bilgileri paylaştı:
"Sürecin en başında gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan gerek ilgili kuruluşlarımızdan gerekse Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla yürütülen başsavcılık soruşturma süreçleri hakkında bilgi sahibi olup, 'Bunun sonuna kadar gidilsin. Burada kim ne yaptıysa hepsi sonuna kadar ortaya çıkartılsın' diyen iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birincisi yargı boyutu; yargının işini kolaylaştırmak için ilgili tüm devlet kuruluşlarının ne yapması gerektiğiyle ilgili süreci bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız takip ediyor ve yargı buradaki soruşturmaları çok etkin bir şekilde yürütüyor."Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Bütçeye yük yok
DEVLET DENETLEME KURULU DEVREDE: "360 DERECE RÖNTGEN ÇEKİLİYOR"
Meselenin ikinci ayağının idari boyut olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) ilk akşamdan itibaren görevlendirildiğini hatırlattı:
"Birtakım kamudaki aktörlerle piyasa oyuncularının asimetrik ilişkilere girdiği yönündeki iddiaların tüm yönleriyle araştırılması için bizzat Devlet Denetleme Kurulunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan görevlendirdi. DDK anayasal bir kurul, tüm kamu kurumlarına istediğini sormak ve istediği belgeyi anında temin etme hakkına sahip. Kurumların adeta röntgenini çekiyor. İdari olarak görev değişiklikleri ve düzenlemeler anlamında atılacak tüm adımları atacağız."
"BÜTÇEDEN TEK BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK, ÖDEMELER BAŞLADI"
Sürecin üçüncü boyutu olan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Büyükgümüş net konuştu:
"Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bir kez daha ifade etti; buradaki olumsuzluklar giderilirken kesinlikle ama kesinlikle bütçeden bir tek kuruş dahi bu iş için kullanılmayacak. Manipülasyonlarla menfaat temin edenlerden elde edilecek suç gelirleri, fon süreçlerinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla ilk ödemeler gerçekleşti."
MAĞDURLARA ÖDEME MEKANİZMASI NASIL İŞLEYECEK?
Ödeme sisteminin detaylarını ve finansal balona karşı izlenen rasyonel yöntemi anlatan Büyükgümüş:
"Burada net yatırım tutarı üzerinden bir hesaplama gerçekleştiriliyor. Diyelim ki 1 milyon TL'lik bir kaynak aktardınız, ilk etapta net yatırım tutarınız neyse onun size 1 milyon ve altı şeklinde iadesi gerçekleştirilecek. Burada 1 liralık gerçek para varken bunu balon şeklinde 6-7 kat büyüterek bir finansal hacim oluşturmuşlar. O balonu hak iddia etmek akla ziyan. Manipülasyon yapanların, suç işleyenlerin oluşan zararları elbette tanzim edilmeyecek."
MUHALEFETE SERT TEPKİ: "BİZİM ONLARDAN ALACAK AHLAK DERSİMİZ YOK"
Sürecin şeffaflığına dikkat çeken Ahmet Büyükgümüş, "Süreç başladığından itibaren konuya bu kadar şeffaf yaklaşan bir Cumhurbaşkanımız var. Ancak kendilerine 'yeni parti' diyenler, ismi sırf yeni koyarak yeni olmuyor. CHP'de alıştığımız pörsümüş, yalan söyle, iftira at, dezenformasyon oluştur siyasetine devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta TBMM çatısı altında Cumhurbaşkanı Yardımcımız bilgilendirme yaparken alenen yalan söylendi, alenen iftira atıldı. Kendi belediyelerinde yaşananlar, parti içindeki ahlaksızlıklar, delegelerin iradesinin parayla satın alınması, siyasi yolsuzluklar gibi konuların tek birini dahi soruşturamayan bir CHP kadrosu var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ise ucu kime giderse gitsin açık bir irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
Muhalefet içerisindeki rüşvet iddialarına da değinen Büyükgümüş, "Mahkeme salonlarında Ekrem İmamoğlu'na makamında rüşvet verdiğini söyleyenler var; bunun üzerine gidecek cesaret Özgür Özel'de var mı? Yok. 'Adaylığım için şu kadar rüşvet verdim' diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları var, bunun üzerine gidecek cesaret var mı? Uşak'ta yaşanan hadiseyi analiz edecek cesaretleri var mı? Yok. Bütün bunlar yokken millete dönüp ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Bizim milletimizin onlardan alacağı tek bir ahlak dersi dahi yok. Kim milletimizin kör bir kuruşuna dahi tenezzül ettiyse onun hesabı sorulacak. Bundan çekinenlerden de hesap sorulacak" değerlendirmesinde bulundu.
BAKANLARA YÖNELİK İDDİALARA TEPKİ: "AKLA ZİYAN BİR DURUM"
Geride bıraktığımız günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik asılsız iddialara ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükgümüş, "Çok ciddi yalanlamalar geldi ama karşı taraftan bir geri adım ya da özür dileme gelmedi. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna sert yanıt veren Ahmet Büyükgümüş, "Bir genel başkandan söz ediyoruz ve çıkıp 'Ben babasından özür diliyorum' dedi. Ya buradaki mesele bu mu? Sayın Bakan Meclis'te nöbetçiyken tüm milletvekilleriyle görüşür. Böyle bir günde çok ağır bir yalan ifade ediliyor ve verilen tek cevap 'Babasından özür dilerim' oluyor. Bu akla ziyan, kabul edilebilir bir şey değil. Bu konu neden gündeme geldi, parti içinde bir soruşturma başlattılar mı? Yalan söylemek, dezenformasyon ve iftira var. Bir yanda sorunların üzerine giden güçlü bir irade, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var; diğer yanda ise en ufak bir olumsuzluğun üzerine gitmekten aciz bir oluşum var" dedi.
İçeride ve dışarıda birtakım odakların hesap peşinde olduğunu belirten Büyükgümüş, "Erdoğan'a nasıl çelme takabilirim hesabı içerisine giren, kirli pazarlıklara girişenler kimlerse, zamanı ve zemini geldikçe onlardan da hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA AK PARTİ SAHADA
Saha çalışmalarını anlatan Ahmet Büyükgümüş, "Biz her Ağustos ve Eylül aylarında Meclis çalışmalarına ara verildiğinde tüm kadromuzla, mahalle teşkilatlarımızdan bakanlarımıza kadar sahada oluyoruz. Milletimiz nerede varsa; çarşıda, pazarda, sivil toplum kuruluşlarında, muhtarlıklarda bir araya gelerek milletimizi dinliyoruz. Ekonomi programımızı, Terörsüz Türkiye kapsamındaki çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sürecin ilk anından itibaren İstanbul'un tüm mahallelerinde sahadaydık. Soruları cevapladık, sahadan aldığımız bilgileri bakanlarımızla paylaştık. AK Parti milletimizin tamamına hitap eden, özgüven sahibi kadrolardan oluşuyor. Sahadan geri duracak hiçbir halimiz yok; sözümüzü ve iddiamızı her zeminde ifade ediyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
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