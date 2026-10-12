"Burada net yatırım tutarı üzerinden bir hesaplama gerçekleştiriliyor. Diyelim ki 1 milyon TL'lik bir kaynak aktardınız, ilk etapta net yatırım tutarınız neyse onun size 1 milyon ve altı şeklinde iadesi gerçekleştirilecek. Burada 1 liralık gerçek para varken bunu balon şeklinde 6-7 kat büyüterek bir finansal hacim oluşturmuşlar. O balonu hak iddia etmek akla ziyan. Manipülasyon yapanların, suç işleyenlerin oluşan zararları elbette tanzim edilmeyecek."

MUHALEFETE SERT TEPKİ: "BİZİM ONLARDAN ALACAK AHLAK DERSİMİZ YOK"

Sürecin şeffaflığına dikkat çeken Ahmet Büyükgümüş, "Süreç başladığından itibaren konuya bu kadar şeffaf yaklaşan bir Cumhurbaşkanımız var. Ancak kendilerine 'yeni parti' diyenler, ismi sırf yeni koyarak yeni olmuyor. CHP'de alıştığımız pörsümüş, yalan söyle, iftira at, dezenformasyon oluştur siyasetine devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta TBMM çatısı altında Cumhurbaşkanı Yardımcımız bilgilendirme yaparken alenen yalan söylendi, alenen iftira atıldı. Kendi belediyelerinde yaşananlar, parti içindeki ahlaksızlıklar, delegelerin iradesinin parayla satın alınması, siyasi yolsuzluklar gibi konuların tek birini dahi soruşturamayan bir CHP kadrosu var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ise ucu kime giderse gitsin açık bir irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Muhalefet içerisindeki rüşvet iddialarına da değinen Büyükgümüş, "Mahkeme salonlarında Ekrem İmamoğlu'na makamında rüşvet verdiğini söyleyenler var; bunun üzerine gidecek cesaret Özgür Özel'de var mı? Yok. 'Adaylığım için şu kadar rüşvet verdim' diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları var, bunun üzerine gidecek cesaret var mı? Uşak'ta yaşanan hadiseyi analiz edecek cesaretleri var mı? Yok. Bütün bunlar yokken millete dönüp ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Bizim milletimizin onlardan alacağı tek bir ahlak dersi dahi yok. Kim milletimizin kör bir kuruşuna dahi tenezzül ettiyse onun hesabı sorulacak. Bundan çekinenlerden de hesap sorulacak" değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLARA YÖNELİK İDDİALARA TEPKİ: "AKLA ZİYAN BİR DURUM"

Geride bıraktığımız günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik asılsız iddialara ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükgümüş, "Çok ciddi yalanlamalar geldi ama karşı taraftan bir geri adım ya da özür dileme gelmedi. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna sert yanıt veren Ahmet Büyükgümüş, "Bir genel başkandan söz ediyoruz ve çıkıp 'Ben babasından özür diliyorum' dedi. Ya buradaki mesele bu mu? Sayın Bakan Meclis'te nöbetçiyken tüm milletvekilleriyle görüşür. Böyle bir günde çok ağır bir yalan ifade ediliyor ve verilen tek cevap 'Babasından özür dilerim' oluyor. Bu akla ziyan, kabul edilebilir bir şey değil. Bu konu neden gündeme geldi, parti içinde bir soruşturma başlattılar mı? Yalan söylemek, dezenformasyon ve iftira var. Bir yanda sorunların üzerine giden güçlü bir irade, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var; diğer yanda ise en ufak bir olumsuzluğun üzerine gitmekten aciz bir oluşum var" dedi.

İçeride ve dışarıda birtakım odakların hesap peşinde olduğunu belirten Büyükgümüş, "Erdoğan'a nasıl çelme takabilirim hesabı içerisine giren, kirli pazarlıklara girişenler kimlerse, zamanı ve zemini geldikçe onlardan da hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı.