T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/228 Esas

İ L A N

Davacı Murat Yeşil tarafından davalı Ersin Yeşil aleyhine 18/05/2026 tarihinde açılan davada, Mehmet ve Fidan oğlu, 475***606 T.C. kimlik numaralı davalı Ersin Yeşil tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de bilinmediğinden, dava dilekçesinin özetinin ilanen Ersin Yeşil'e tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 317, 318 ve 319. maddelerine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyulur.

Dava Dilekçesinin Özeti

Tunceli ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Mameki (Taşkaya) mevkii 220 Ada 41 Parsel sayılı taşınmaz maldaki ortaklığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde satış yoluyla giderilmesine ve tapudaki hissesi oranında verilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.