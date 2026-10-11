CANLI YAYIN
Geri

Orta Dünya’da anne oldu! Barbara Palvin ve Dylan Sprouse kızı Sylvie ile ilk kez objektif karşısında

Hollywood’un en popüler çiftlerinden Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, geçtiğimiz haftalarda ilk bebekleri Sylvie Sprouse’u kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. 8 Ekim'de 33 yaşına basan dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin, sosyal medya hesabından doğanın kucağında kızıyla verdiği uyumlu pozlarını yayımladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Orta Dünya’da anne oldu! Barbara Palvin ve Dylan Sprouse kızı Sylvie ile ilk kez objektif karşısında

Hollywood'un sevilen çiftlerinden Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Hollywood'un gözde çifti Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen kızları Sylvie ile ilk doğum günü kutlamasını gerçekleştirdi.Hollywood'un gözde çifti Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen kızları Sylvie ile ilk doğum günü kutlamasını gerçekleştirdi.

KIZIYLA İLK POZ

Kızlarına Sylvie adını veren çift, bu özel döneme ilişkin paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Orta Dünya’da anne oldu! Barbara Palvin ve Dylan Sprouse kızı Sylvie ile ilk kez objektif karşısında-3

ANNE OLDUKTAN SONRA İLK DOĞUM GÜNÜ

8 Ekim'de 33 yaşına giren Barbara Palvin, doğum gününün ardından Instagram hesabından kızıyla çekilen yeni fotoğraflarını yayımladı.

. 8 Ekim'de 33 yaşına giren dünyaca ünlü model Barbara Palvin, kızıyla aynı desenli çiçekli elbiseleri giyerek doğa içinde büyüleyici pozlar verdi.. 8 Ekim'de 33 yaşına giren dünyaca ünlü model Barbara Palvin, kızıyla aynı desenli çiçekli elbiseleri giyerek doğa içinde büyüleyici pozlar verdi.

"ORTA DÜNYA'DA YETİŞKİN OLMAK"

Doğayla iç içe bir ortamda objektif karşısına geçen ünlü model, minik Sylvie ile aynı desende çiçekli kıyafetler tercih etti. Anne-kızın uyumlu kombinleri ve sevimli pozları takipçilerinden tam not aldı.

Palvin, paylaşımına "Orta Dünya'da yetişkin olmak" notunu düşerek Yüzüklerin Efendisi evrenine esprili bir gönderme yaptı.

Paylaşımına ʺOrta Dünya'da yetişkin olmakʺ notunu düşen Palvin'in fotoğrafına takipçileri ʺGüzel orman elfleriʺ yorumlarıyla yoğun ilgi gösterdi.Paylaşımına ʺOrta Dünya'da yetişkin olmakʺ notunu düşen Palvin'in fotoğrafına takipçileri ʺGüzel orman elfleriʺ yorumlarıyla yoğun ilgi gösterdi.

"GÜZEL ORMAN ELFLERİ"

Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Anne-kızın masalsı görüntüsüne kayıtsız kalamayan takipçileri, Palvin'e övgü dolu mesajlar gönderdi.

Mia Malkova, fotoğraflara "Güzel orman elfleri" yorumunu yaparken, hayranları da "Bugüne kadarki en iyi görünümün" ve "En güzel anne, tam bir prenses!" ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin yüzünü gizleme kuralını sürdüren çift, sevdikleriyle birlikte parkta doğum günü pastası keserek bu özel anları kutladı.Bebeklerinin yüzünü gizleme kuralını sürdüren çift, sevdikleriyle birlikte parkta doğum günü pastası keserek bu özel anları kutladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ SEVDİKLERİYLE KUTLADI

Barbara Palvin'in doğum günü kutlamasından başka kareler de sosyal medyada paylaşıldı. Eşi Dylan Sprouse'un yayımladığı fotoğrafta çiftin bir parkta vakit geçirdiği görüldü.

Palvin'in arkadaşlarından biri ise ünlü modelin sevdikleriyle birlikte doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları takipçileriyle paylaştı.

Orta Dünya’da anne oldu! Barbara Palvin ve Dylan Sprouse kızı Sylvie ile ilk kez objektif karşısında-7

KIZLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERMİYORLAR

28 Eylül'de ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, kızlarına Sylvie Sprouse adını verdiklerini açıklamıştı.

Baba olmanın heyecanını paylaşan Sprouse, kızını sakin ve çok sevilen bir bebek olarak tanımlamıştı. Çift, bebekleriyle ilgili bazı özel anları takipçileriyle paylaşsa da Sylvie'nin yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.

Orta Dünya’da anne oldu! Barbara Palvin ve Dylan Sprouse kızı Sylvie ile ilk kez objektif karşısında-8

HAYATINDA YENİ SAYFA AÇTI

Temmuz 2023'te Macaristan'da dünyaevine giren Palvin ve Sprouse, kızlarının doğumuyla birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Ünlü çiftin aile paylaşımları hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Çifte vatandaşlık işlemlerinin ardından aile ziyareti: Çağatay Ulusoy anne ve babası ile birlikte köyde
SONRAKİ HABER

Çağatay Ulusoy Bulgaristan'daki köyüne gitti
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler