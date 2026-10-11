Orta Dünya’da anne oldu! Barbara Palvin ve Dylan Sprouse kızı Sylvie ile ilk kez objektif karşısında
Hollywood’un en popüler çiftlerinden Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, geçtiğimiz haftalarda ilk bebekleri Sylvie Sprouse’u kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. 8 Ekim'de 33 yaşına basan dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin, sosyal medya hesabından doğanın kucağında kızıyla verdiği uyumlu pozlarını yayımladı.
Hollywood'un sevilen çiftlerinden Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
KIZIYLA İLK POZ
Kızlarına Sylvie adını veren çift, bu özel döneme ilişkin paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
ANNE OLDUKTAN SONRA İLK DOĞUM GÜNÜ
8 Ekim'de 33 yaşına giren Barbara Palvin, doğum gününün ardından Instagram hesabından kızıyla çekilen yeni fotoğraflarını yayımladı.
"ORTA DÜNYA'DA YETİŞKİN OLMAK"
Doğayla iç içe bir ortamda objektif karşısına geçen ünlü model, minik Sylvie ile aynı desende çiçekli kıyafetler tercih etti. Anne-kızın uyumlu kombinleri ve sevimli pozları takipçilerinden tam not aldı.
Palvin, paylaşımına "Orta Dünya'da yetişkin olmak" notunu düşerek Yüzüklerin Efendisi evrenine esprili bir gönderme yaptı.
"GÜZEL ORMAN ELFLERİ"
Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Anne-kızın masalsı görüntüsüne kayıtsız kalamayan takipçileri, Palvin'e övgü dolu mesajlar gönderdi.
Mia Malkova, fotoğraflara "Güzel orman elfleri" yorumunu yaparken, hayranları da "Bugüne kadarki en iyi görünümün" ve "En güzel anne, tam bir prenses!" ifadelerini kullandı.
DOĞUM GÜNÜNÜ SEVDİKLERİYLE KUTLADI
Barbara Palvin'in doğum günü kutlamasından başka kareler de sosyal medyada paylaşıldı. Eşi Dylan Sprouse'un yayımladığı fotoğrafta çiftin bir parkta vakit geçirdiği görüldü.
Palvin'in arkadaşlarından biri ise ünlü modelin sevdikleriyle birlikte doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları takipçileriyle paylaştı.
KIZLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERMİYORLAR
28 Eylül'de ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, kızlarına Sylvie Sprouse adını verdiklerini açıklamıştı.
Baba olmanın heyecanını paylaşan Sprouse, kızını sakin ve çok sevilen bir bebek olarak tanımlamıştı. Çift, bebekleriyle ilgili bazı özel anları takipçileriyle paylaşsa da Sylvie'nin yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.
HAYATINDA YENİ SAYFA AÇTI
Temmuz 2023'te Macaristan'da dünyaevine giren Palvin ve Sprouse, kızlarının doğumuyla birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Ünlü çiftin aile paylaşımları hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.