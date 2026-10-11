. 8 Ekim'de 33 yaşına giren dünyaca ünlü model Barbara Palvin, kızıyla aynı desenli çiçekli elbiseleri giyerek doğa içinde büyüleyici pozlar verdi. "ORTA DÜNYA'DA YETİŞKİN OLMAK" Doğayla iç içe bir ortamda objektif karşısına geçen ünlü model, minik Sylvie ile aynı desende çiçekli kıyafetler tercih etti. Anne-kızın uyumlu kombinleri ve sevimli pozları takipçilerinden tam not aldı. Palvin, paylaşımına "Orta Dünya'da yetişkin olmak" notunu düşerek Yüzüklerin Efendisi evrenine esprili bir gönderme yaptı.

Paylaşımına ʺOrta Dünya'da yetişkin olmakʺ notunu düşen Palvin'in fotoğrafına takipçileri ʺGüzel orman elfleriʺ yorumlarıyla yoğun ilgi gösterdi. "GÜZEL ORMAN ELFLERİ" Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Anne-kızın masalsı görüntüsüne kayıtsız kalamayan takipçileri, Palvin'e övgü dolu mesajlar gönderdi. Mia Malkova, fotoğraflara "Güzel orman elfleri" yorumunu yaparken, hayranları da "Bugüne kadarki en iyi görünümün" ve "En güzel anne, tam bir prenses!" ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin yüzünü gizleme kuralını sürdüren çift, sevdikleriyle birlikte parkta doğum günü pastası keserek bu özel anları kutladı. DOĞUM GÜNÜNÜ SEVDİKLERİYLE KUTLADI Barbara Palvin'in doğum günü kutlamasından başka kareler de sosyal medyada paylaşıldı. Eşi Dylan Sprouse'un yayımladığı fotoğrafta çiftin bir parkta vakit geçirdiği görüldü. Palvin'in arkadaşlarından biri ise ünlü modelin sevdikleriyle birlikte doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları takipçileriyle paylaştı.