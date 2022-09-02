Emekliler için Eylül kampanyaları başladı

Bankaların emekli maaş müşterileri için girdiği yarış sürüyor. Promosyon rekabeti, Eylül ayında da devam ediyor. Bankaların pek çoğunun yeni kampanyaları belli oldu. Buna göre 'sadece promosyon alırım' diyenler 8 bin liraya varan para alırken, emekli yakınını getirenlere de ayrıca ödeme yapılıyor. Kimi bankalar getirilen her emekli için 250, kimileri de bin lira veriyor. Emeklilerin eline seçtikleri bankaya göre 10 bin liraya varan para geçebiliyor. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası aylıklar ve 2.500 lira üstü için maaşlar için belirlediği promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle:



DENİZBANK: Emeklilere maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle birlikte maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor. Ayrıca emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.



ING: 30 Eylül'e kadar devam edecek kampanya ile maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.



KUVEYT TÜRK: 30 Eylül tarihine kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.



QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. Ayrıca 30 Eylül'e kadar emekli yakınını önerene kazandırdığı her bir yakını için bin lira veriyor. Öner kazan kampanyasından en çok 3 defa yararlanılabiliyor. Böylece promosyon başvurusu yapıp 1 emekli yakınını öneren 8.000, 3 emekli yakınını getiren 10.000 liraya varan para alabiliyor. Ayrıca kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 360 liraya varan indirim imkanı var.



TEB: 1 Eylül'den itibaren edinilen emekli maaş müşterilerine yönelik kampanyada, maaşını taşıyıp 2 fatura ödeme talimatı verenlere 5.500, 6.750, 8.000 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor.



TÜRKİYE FİNANS: 30 Eylül'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 2.250, 3.000, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor.



YAPI KREDİ: 30 Eylül'e kadar sürecek kampanya ile maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor. Maaşı taşıyıp 60 gün içinde fatura ödeme talimatı verenler 100 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alanlar ay sonuna kadar yapacakları 500 lira harcama sonrasında ek 150 lira nakit promosyondan daha yararlanabiliyor. 30 Eylül'e kadar geçerli bir başka kampanya ile de emekli yakınını bankaya getirenlere her kişi için 250 lira veriliyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.



İŞ BANKASI: 31 Ekim'e kadar devam edecek kampanya kapsamında maaşını taşıyanlara maaşa göre 5.000, 6.250, 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca emekli tanıdığını getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor. Maaşını taşıyan emekliler, kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini mobil ve internet şubelerinden ücretsiz yapabiliyor.