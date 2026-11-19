TBMM''deki komisyondan okul saldırısında tazminat davasına karşı açıklama: Dava açılması kabul edileceği anlamına gelmez
Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babasının, saldırganı etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi'ye tazminat davası açmasının ardından TBMM'den açıklama geldi. TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı İsa Mesih Şahin, dava açılmasının hukuki sorumluluğun tespit edildiği anlamına gelmediğini vurguladı. Şahin, saldırıya ilişkin hukuki süreci yakından takip ettiklerini ve mağdur ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026'da meydana gelen, 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin, oğluna müdahale ederek saldırıyı sonlandıran Necmettin Bekçi'ye karşı tazminat davası açmasının ardından TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin yazılı açıklamada bulundu.
Şahin, bir kişinin mahkemeye başvurmasının ileri sürdüğü iddiaların hukuken kabul edildiği anlamına gelmediğini belirterek yargı sürecinin hassasiyetle takip edildiğini açıkladı.
SALDIRGANIN BABASI NECMETTİN BEKÇİ'YE DAVA AÇMIŞTI
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti.
Babasına ait silahlarla saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli, silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi'nin müdahalesi sırasında yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından yürütülen soruşturmada Bekçi'nin meşru savunma kapsamında hareket ettiği değerlendirilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.
Saldırıya ilişkin ceza davasında tutuklu olarak yargılanan baba Uğur Mersinli ise oğlunun ölümü nedeniyle Necmettin Bekçi'ye karşı hukuk davası açmıştı. Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, Bekçi'den şimdilik 200 TL talep edildiği ve dava değerini artırma hakkının saklı tutulduğu belirtilmişti.
TBMM KOMİSYONU HAREKETE GEÇTİ: "SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"
TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı İsa Mesih Şahin, saldırganın babasının açtığı tazminat davasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Komisyonun saldırıyla ilgili hukuki gelişmeleri takip ettiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Komisyon olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan ve milletçe derin acı duyduğumuz saldırıya ilişkin hukuki süreci büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz."
"DAVA AÇILMASI HAKLI BULUNDUĞU ANLAMINA GELMEZ"
İsa Mesih Şahin, yargı mercilerine başvurulmasının tek başına davacının iddialarını haklı kılmayacağını vurguladı.
Hukuki sorumluluğun ancak yargılama sonucunda değerlendirilebileceğini belirten Şahin, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Öncelikle ifade etmek isteriz ki bir kişinin yargı mercilerine başvurması, ileri sürdüğü iddiaların hukuken kabul edildiği veya haklı bulunduğu şeklinde yorumlanamaz. Dava açılması, tek başına herhangi bir hukuki sorumluluğun tespit edildiği ya da davanın kabul edileceği anlamına da gelmemektedir."
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR"
Şahin, açıklamasında yargı sürecine duydukları güveni de dile getirdi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Komisyon Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin gereği olarak yargı sürecine olan inancımız tamdır. Araştırma Komisyonu olarak hukuki süreci yakından takip etmeye, saldırıdan etkilenen çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
GÖZLER TAZMİNAT DAVASINDA
Saldırganın babası Uğur Mersinli'nin Necmettin Bekçi'ye karşı açtığı hukuk davasına ilişkin yargı süreci devam ederken, TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da gelişmeleri takip ediyor.
Komisyon Başkanı Şahin, dava açılmasının herhangi bir hukuki sorumluluğun kabul edildiği anlamına gelmediğini belirterek saldırıdan etkilenen çocukların ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.