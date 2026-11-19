Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026'da meydana gelen, 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin, oğluna müdahale ederek saldırıyı sonlandıran Necmettin Bekçi'ye karşı tazminat davası açmasının ardından TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin yazılı açıklamada bulundu.

Saldırıya ilişkin ceza davasında tutuklu olarak yargılanan baba Uğur Mersinli ise oğlunun ölümü nedeniyle Necmettin Bekçi'ye karşı hukuk davası açmıştı. Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, Bekçi'den şimdilik 200 TL talep edildiği ve dava değerini artırma hakkının saklı tutulduğu belirtilmişti.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında saldırganı etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi'ye açılan tazminat davasına TBMM'den açıklama geldi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

TBMM KOMİSYONU HAREKETE GEÇTİ: "SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı İsa Mesih Şahin, saldırganın babasının açtığı tazminat davasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Komisyonun saldırıyla ilgili hukuki gelişmeleri takip ettiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan ve milletçe derin acı duyduğumuz saldırıya ilişkin hukuki süreci büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz."

"DAVA AÇILMASI HAKLI BULUNDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

İsa Mesih Şahin, yargı mercilerine başvurulmasının tek başına davacının iddialarını haklı kılmayacağını vurguladı.

Hukuki sorumluluğun ancak yargılama sonucunda değerlendirilebileceğini belirten Şahin, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Öncelikle ifade etmek isteriz ki bir kişinin yargı mercilerine başvurması, ileri sürdüğü iddiaların hukuken kabul edildiği veya haklı bulunduğu şeklinde yorumlanamaz. Dava açılması, tek başına herhangi bir hukuki sorumluluğun tespit edildiği ya da davanın kabul edileceği anlamına da gelmemektedir."