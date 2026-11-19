Büyükçekmece'de 2 yıllık kiracı tüm evi şiire boğdu: Psikolojim yerinde değildi
İstanbul Büyükçekmece’de yaklaşık 9 aydır kira ödemediği gerekçesiyle hakkında tahliye süreci başlatılan kiracı, 2 yıldır yaşadığı evden ayrılırken daireyi aşk şiirleri ve ayrılık sözleriyle doldurdu. Duvarlardan tavana, kapı ve pencerelerden mutfak dolaplarına ve kombiye kadar her yere yazılar yazıldığını gören ev sahibi büyük şaşkınlık yaşadı. Evde oluşan zarar nedeniyle eski kiracısından şikayetçi olan ev sahibi, hukuki süreç başlattı.
İstanbul Büyükçekmece'de 2 yıl yaşadığı evden taşınan kiracının, dairenin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri ile ayrılık sözleri yazdığı ortaya çıktı.
Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında yaşayan kiracı, yaklaşık 9 aydır kira ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi, 2 yıldır dairede oturan kiracısına tahliye davası açtı.
EV SAHİBİ ŞOK GEÇİRDİ
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından kiracı evi tahliye ederken daireyi kontrole giden ev sahibinin avukatı; evin duvarlarına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombinin üzerine yazılar yazıldığını gördü.
HER YERDE AŞK ŞİİRLERİ
Avukatın çektiği görüntüler üzerine daireye gelen ev sahibi, gördükleri karşısında şok oldu. Aşk şiirleri ve ayrılık sözlerinin yazıldığı evde oluşan zarar nedeniyle ev sahibi eski kiracısından şikayetçi oldu.
"ZARARLARIMIZI TAZMİN EDECEĞİZ"
Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, "8-9 aydır kira tahsili yapamadığımız kiracımız hakkında takip başlatmıştık. Bununla ilgili tahliye taahhütnamesini de işleme koymuştuk. 2 tahliye yolunu da kullanarak kiracımıza icra kanalıyla gittiğimizde duvarların, peteklerin, evin tüm demirbaşlarının, pencerelerin, kapıların neredeyse tamamının yazılarla dolu olduğunu gördük. Ev sahibi de biz de her zaman karşılaştığımız bir durum olmadığı için şok olduk. Kiracıyı tahliye ettik fakat yasal yollarımız sürüyor. Hem tahsil edemediğimiz kira açısından takipteyiz hem de her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava ve takip sürecimiz devam ediyor. Zararlarımızı tazmin edeceğiz. Hukuki süreç bu şekilde sürüyor" dedi.
"KİRACI, PSİKOLOJİK DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"
Avukat Altınbilek, "Ev sahibimize çektiğim fotoğraf ve videoları göndermiştim. Durumdan haberdar olduktan sonra kendisi de geldi. Bir de orası daha önceden tahliye edilen bir tekel bayisinin eşyalarıyla doluydu. Onları taşımak da bizim için güç oldu ama tahliye sürecini gerçekleştirdik. Kiracı ise 'psikolojim yerinde değildi' dedi. Zaten yazılan sözlerden de belliydi. Çok da konuşulmasını gerektiren bir durum söz konusu değil açıkçası" ifadelerini kullandı.