UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile İspanya, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Davide Massa'nın yönettiği ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede tam 5 gol atıldı. İngiltere, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. İspanya, ikinci yarıda bulduğu iki golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
YAMAL 2. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, henüz 2. dakikada Lamine Yamal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Erken gelen golün ardından toparlanan İngiltere, Jude Bellingham'ın asistinde Anthony Gordon'un 36. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.
Ev sahibi ekip, beraberlik golünden yalnızca 4 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı. Nico O'Reilly'nin asistinde 40. dakikada sahneye çıkan Harry Kane, İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.
HARRY KANE PENALTI KAÇIRDI
İngiltere, ilk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Harry Kane'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. İngiliz golcü, ikinci golünü kaydetme fırsatını değerlendiremedi.
İSPANYA İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 55. dakikada yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etti. Ferran Torres'in yerine Mikel Oyarzabal, Nico Williams'ın yerine ise Alex Baena oyuna dahil oldu.
Bu hamlelerin ardından İspanya, 60. dakikada beraberliği yakaladı. Dani Olmo'nun asistinde fileleri havalandıran Alex Baena, skoru 2-2'ye getirdi.
OYARZABAL GALİBİYETİ GETİRDİ
Beraberlik golünün ardından baskısını sürdüren İspanya, 74. dakikada öne geçmeyi başardı. Alex Baena'nın asistinde Mikel Oyarzabal'ın attığı golle skor 3-2 oldu. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle beraberlik aradı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya, Wembley'de 3-2 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
GOL
İngiltere 0-1 İspanya
Harry Kane İngiltere adına forma giydi
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İngiltere ile İspanya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Wembley Stadyumu'ndaki karşılaşma başladı.
2' GOL | İngiltere 0-1 İspanya
İspanya, Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. İngiltere savunmasında Marc Guehi'nin yaptığı hatayı değerlendiren genç yıldız, rakibinin arkasından gelerek topu kaptı. Kaleci James Trafford ile karşı karşıya kalan Yamal, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
6' Simon gole izin vermedi
İngiltere, sol kanattan Anthony Gordon ile etkili geldi. Son çizgiye inen Gordon'ın Bukayo Saka'ya göndermek istediği ortada kaleci Unai Simon araya girerek topu kontrol etti.
8' İngiltere savunmasında bir hata daha
İngiltere'de Lewis-Skelly'nin hatalı pasını Marc Cucurella kaptı. İspanyol futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
9' İspanya'nın golü iptal edildi
İspanya, Ferran Torres ile bir kez daha ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı. Fabian Ruiz'in ortasında topu filelere gönderen Torres'in ofsaytta olduğu tespit edildi.
10' Bellingham fırsatı değerlendiremedi
İngiltere, Jude Bellingham ile etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan yıldız futbolcu, etrafını saran İspanyol savunmacıların arasından topuk pasıyla pozisyon yaratmaya çalıştı ancak savunma araya girdi.
12' Quansah hava topunu kazanamadı
İngiltere, kazandığı serbest vuruşta topu ceza sahasındaki Jarell Quansah'a gönderdi. Genç savunmacı, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesini kazanamayınca İspanya tehlikeyi uzaklaştırdı.
14' İngiltere topa daha fazla sahip oldu
İngiltere, ilk dakikalardaki İspanya baskısının ardından oyunda denge kurmaya başladı. Sağ kanatta topla buluşan Quansah'ın ortası ise ön direkteki savunmacıyı geçemedi.
15' İngiltere korner bekledi
İngiltere, Anthony Gordon'ın sol kanattan yaptığı ortayla etkili gelmeye çalıştı. Arka direkteki Bukayo Saka'ya yönelen topa Marc Cucurella müdahale etti ancak hakem korner kararı vermedi.
16' Trafford'dan kritik kurtarış
İspanya ikinci gole çok yaklaştı. İngiltere savunmasında Quansah'ın pozisyon hatasını değerlendiren Ferran Torres, kaleci James Trafford ile karşı karşıya kaldı.
Kalesini zamanında terk ederek açıyı daraltan Trafford, İspanyol golcünün vuruşunu kurtararak farkın açılmasını önledi.
19' Simon topu kontrol etti
İngiltere, Bukayo Saka'nın kullandığı köşe vuruşuyla gol aradı. Ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Unai Simon çıkarak topu kontrol etti.
20' Saka serbest vuruş kazandı
İngiltere'de Bukayo Saka, İspanya ceza sahasının sağ tarafında Nico Williams'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
21' İspanya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı
İngiltere'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bukayo Saka, yerden ceza sahasına doğru bir vuruş yaptı. İspanya savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
22' İngiltere topa sahip oldu ancak şut çekemedi
İngiltere, karşılaşmanın ilk 22 dakikalık bölümünde yüzde 57'lik topla oynama oranına ulaştı. Ev sahibi ekip, rakibinden daha fazla topa sahip olmasına rağmen henüz şut fırsatı yaratamadı.
24' Gordon serbest vuruş bekledi
İngiltere, O'Reilly'nin savunma arkasına gönderdiği pasla etkili gelmeye çalıştı. Topa hareketlenen Anthony Gordon, Marc Pubill'in müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.
26' Bellingham ceza sahasında yerde kaldı
İngiltere, Jude Bellingham ile gole yaklaşma fırsatı yakaladı. Ceza sahasının hemen önünde Rodri'nin baskısıyla karşılaşan Bellingham, topu kontrol etmekte zorlanınca şut çekemedi.
Pozisyonun devamında yerde kalan İngiliz futbolcu faul bekledi ancak hakem oyunu sürdürdü.
27' Ferran Torres mutlak fırsatı kaçırdı
İspanya ikinci gole çok yaklaştı. Rodri'nin savunma arkasına gönderdiği etkili pasta Ferran Torres, kaleci James Trafford ile karşı karşıya kaldı.
İspanyol golcü, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin yanından auta gönderdi.
29' İngiltere üst üste fırsatlar yakaladı
İngiltere, arka direkte topla buluşan Elliot Anderson ile gole yaklaştı. İngiliz futbolcunun gelişine yaptığı vuruş istediği gibi olmayınca İspanya savunması topu engelledi.
Pozisyonun devamında ceza sahası dışında topla buluşan Bukayo Saka, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32' İngiltere baskısını artırdı
İngiltere, Bukayo Saka ile sağ kanattan etkili geldi. Saka'nın ceza sahasına gönderdiği ortada İspanya savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
Aynı dakikada Saka'nın kaleye gönderdiği bir başka şut savunmadan sekerek kornere çıktı.
33' Simon'dan zamanında müdahale
İngiltere, Bukayo Saka'nın kullandığı köşe vuruşuyla gol aradı. İspanya kalecisi Unai Simon, ceza sahasına gönderilen ortayı çıkarak kontrol etti.
34' Olmo gole yaklaştı
İspanya, Lamine Yamal'ın şık dokunuşuyla tehlikeli bir atak geliştirdi. Ceza sahasında topla buluşan Dani Olmo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
36' GOL | İngiltere 1-1 İspanya
İngiltere, Anthony Gordon'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, Nico Williams'tan kendi yarı alanında kaptığı topun ardından hızlı hücuma çıktı.
Gordon'ın şık dokunuşuyla Jude Bellingham'a aktardığı top yeniden önüne geldi. Ceza sahasında kaleyi karşısına alan Gordon, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
39' Kane gole yaklaştı
İngiltere, kaptanı Harry Kane ile öne geçmeye çok yaklaştı. Ceza sahası çevresinde topla buluşan golcü futbolcunun uzak köşeye doğru yaptığı falsolu vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
40' GOL | İngiltere 2-1 İspanya
İngiltere, Harry Kane'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, beraberliği yakalamasından yalnızca dört dakika sonra bir kez daha İspanya ağlarını havalandırdı.
Marc Cucurella'nın uzaklaştırmakta zorlandığı pozisyonda kale önünde etkili olan Kane, kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi.
43' Yamal'ın şutu üstten auta çıktı
İspanya, Lamine Yamal ile beraberlik golünü aradı. Genç yıldızın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.
44' Ruiz'in şutu az farkla auta çıktı
İspanya, Fabian Ruiz ile gole yaklaştı. Ceza sahası çevresinden yaptığı vuruşta savunmadan seken top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Kazanılan köşe vuruşunda Jude Bellingham ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla tehlikeyi uzaklaştırdı.
45' İspanya direğe takıldı
İspanya, ilk yarının son anlarında beraberlik golüne çok yaklaştı. Marc Cucurella'nın ceza sahasına gönderdiği orta doğrudan kaleye yöneldi.
Kaleci James Trafford topa yetişmekte zorlanırken meşin yuvarlak direğin dışına çarparak oyun alanını terk etti.