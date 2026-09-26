UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile İspanya, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Davide Massa'nın yönettiği ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede tam 5 gol atıldı. İngiltere, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. İspanya, ikinci yarıda bulduğu iki golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

YAMAL 2. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, henüz 2. dakikada Lamine Yamal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Erken gelen golün ardından toparlanan İngiltere, Jude Bellingham'ın asistinde Anthony Gordon'un 36. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, beraberlik golünden yalnızca 4 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı. Nico O'Reilly'nin asistinde 40. dakikada sahneye çıkan Harry Kane, İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.

HARRY KANE PENALTI KAÇIRDI

İngiltere, ilk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Harry Kane'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. İngiliz golcü, ikinci golünü kaydetme fırsatını değerlendiremedi.

İSPANYA İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 55. dakikada yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etti. Ferran Torres'in yerine Mikel Oyarzabal, Nico Williams'ın yerine ise Alex Baena oyuna dahil oldu.

Bu hamlelerin ardından İspanya, 60. dakikada beraberliği yakaladı. Dani Olmo'nun asistinde fileleri havalandıran Alex Baena, skoru 2-2'ye getirdi.

OYARZABAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Beraberlik golünün ardından baskısını sürdüren İspanya, 74. dakikada öne geçmeyi başardı. Alex Baena'nın asistinde Mikel Oyarzabal'ın attığı golle skor 3-2 oldu. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle beraberlik aradı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya, Wembley'de 3-2 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

GOL

İngiltere 0-1 İspanya