Galatasaray'ın çılgın ara transfer planı! Yeni forvet bulundu
Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi için gözünü Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Stuttgart'ın 28 yaşındaki golcüsü Ermedin Demirovic için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Bosna Hersekli yıldızla Leeds United da ilgilenirken, transferde iki kulübün karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Galatasaray, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen'in yanına alternatif arayan sarı-kırmızılı yönetim, yaz aylarında da transfer listesinde yer alan Ermedin Demirovic'i yeniden gündemine aldı. Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Bosna Hersekli forvet için ocak ayında Alman kulübüyle temas kurulması bekleniyor. Galatasaray'ın yakından takip ettiği golcü futbolcunun transferinde İngiltere'den de rakip çıktı.
22 MİLYON EUROLUK GOLCÜ YENİDEN GÜNDEMDE
2024 yılından bu yana Stuttgart'ta forma giyen Ermedin Demirovic'in Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan tecrübeli santrfor, Galatasaray'ın transfer listesinde ön sıralarda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Demirovic için ocak ayında yeniden girişimde bulunmayı planlıyor. Bosna Hersekli futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele eden bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.
268 DAKİKADA 4 GOL ATTI
Ermedin Demirovic, 2026-2027 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. Stuttgart formasıyla 6 resmi karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki forvet, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Toplam 268 dakika sahada kalan Demirovic, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Viking FK karşısında attığı 3 golle dikkatleri üzerine çekti. Bosna Hersekli futbolcunun sezon başındaki performansı, Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini korumasını sağladı.
BOSNA HERSEK'İN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN
Kulüp kariyerini Almanya'da sürdüren Ermedin Demirovic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da düzenli olarak kadroya davet ettiği isimler arasında yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin kadrosunda bulunan deneyimli santrfor, milli takım formasıyla bugüne kadar 44 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
LEEDS UNITED DA DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ermedin Demirovic'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United da ilgi gösteriyor. İngiliz ekibinin 28 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayındaki ara transfer döneminde Stuttgart'a resmi teklif sunmayı planladığı iddia ediliyor.
Yaz transfer döneminde sonuç alamadığı Demirovic için yeniden harekete geçmeye hazırlanan Galatasaray'ı böylece İngiltere'den önemli bir transfer rekabeti bekliyor.