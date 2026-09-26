Galatasaray, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen'in yanına alternatif arayan sarı-kırmızılı yönetim, yaz aylarında da transfer listesinde yer alan Ermedin Demirovic'i yeniden gündemine aldı. Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Bosna Hersekli forvet için ocak ayında Alman kulübüyle temas kurulması bekleniyor. Galatasaray'ın yakından takip ettiği golcü futbolcunun transferinde İngiltere'den de rakip çıktı.

Galatasaray, ara transfer döneminde hücum hattındaki seçeneklerini artırmak için Avrupa pazarına yöneldi. 22 MİLYON EUROLUK GOLCÜ YENİDEN GÜNDEMDE 2024 yılından bu yana Stuttgart'ta forma giyen Ermedin Demirovic'in Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan tecrübeli santrfor, Galatasaray'ın transfer listesinde ön sıralarda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Demirovic için ocak ayında yeniden girişimde bulunmayı planlıyor. Bosna Hersekli futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele eden bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.