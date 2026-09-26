Trabzonspor'un kapısından dönmüştü Fenerbahçe istiyor! Transferde sürpriz harekat
Fenerbahçe, kış transfer döneminde hücum hattına yapacağı takviye için Premier Lig'e yöneldi. İngiliz basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Tottenham forması giyen Brezilyalı santrfor Richarlison için İngiliz kulübüyle ilk teması kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden takımlar da ilgileniyor.
Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftayı geride bırakan Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına yeni bir alternatif eklemek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine, geride kalan yaz döneminde Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Richarlison geldi.
TOTTENHAM İLE İLK TEMAS
İngiliz basınından TeamTalk'ın haberine göre Fenerbahçe, Brezilyalı golcünün durumunu öğrenmek amacıyla Tottenham ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.
Geçtiğimiz yaz da Fenerbahçe ile adı anılan Richarlison, kış transfer dönemi öncesinde yeniden sarı-lacivertlilerin listesine girdi.
OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR
Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı santrforun, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek amacıyla ocak ayında ayrılmak istediği iddia ediliyor. Fenerbahçe ise futbolcunun kontrat durumunu değerlendirerek ara transfer döneminde uygun bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlamayı planlıyor.
BU SEZON SADECE 68 DAKİKA OYNADI
Richarlison, sezonun ilk haftasında Brentford'a karşı 68 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmanın ardından Premier Lig kadrosundan çıkarıldı. Tottenham'da rotasyonun dışında kalan 29 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın ocak ayında netleşmesi bekleniyor.
5 TAKIMIN TRANSFER GÜNDEMİNDE
Richarlison ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Brezilya ekiplerinden Botafogo, Vasco da Gama ve Atletico Mineiro da deneyimli santrforun durumunu takip ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al-Ahli de golcü futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında bulunuyor.
TRABZONSPOR İLE PRENSİPTE ANLAŞMIŞTI
Brezilyalı santrfor, geride kalan yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Bordo-mavililerle görüşen Richarlison, prensip anlaşmasına rağmen Karadeniz ekibine imza atamadı. Tottenham'ın talep ettiği bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmezken futbolcu İngiltere'de kaldı.
RICHARLISON KİMDİR?
29 yaşındaki Brezilyalı santrfor Richarlison, 2022 yılında Tottenham'a transfer oldu. Londra ekibinde dört yıllık süreç geçiren futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
134 MAÇTA 47 GOLE KATKI
Richarlison, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 134 resmi karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı oyuncu bu süreçte 32 gol atarken takım arkadaşlarına 15 asist yaptı. Toplam 47 gole doğrudan katkı sağlayan santrforun İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi yaklaşırken Tottenham ile görüşmelerini sürdürerek olası anlaşmanın mali şartlarını netleştirmesi bekleniyor.