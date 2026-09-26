Sarı-lacivertli yönetimin 29 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını öğrenmek için Londra ekibiyle görüştüğü iddia ediliyor. BU SEZON SADECE 68 DAKİKA OYNADI Richarlison, sezonun ilk haftasında Brentford'a karşı 68 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmanın ardından Premier Lig kadrosundan çıkarıldı. Tottenham'da rotasyonun dışında kalan 29 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın ocak ayında netleşmesi bekleniyor.

Richarlison'un sezon sonunda bitecek sözleşmesi, kış dönemindeki olası ayrılığın mali şartlarını gündeme getirdi. 5 TAKIMIN TRANSFER GÜNDEMİNDE Richarlison ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Brezilya ekiplerinden Botafogo, Vasco da Gama ve Atletico Mineiro da deneyimli santrforun durumunu takip ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al-Ahli de golcü futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında bulunuyor.

Premier Lig'in açılış haftasında Brentford'a karşı görev yapan Brezilyalı oyuncu, sahada 68 dakika geçirdi. TRABZONSPOR İLE PRENSİPTE ANLAŞMIŞTI Brezilyalı santrfor, geride kalan yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Bordo-mavililerle görüşen Richarlison, prensip anlaşmasına rağmen Karadeniz ekibine imza atamadı. Tottenham'ın talep ettiği bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmezken futbolcu İngiltere'de kaldı.