CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkçenin milletimiz için sadece bir anlaşma vasıtası değil; tarihin, kültürün ve ortak hafızanın en güçlü taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Türkçenin sadece bir iletişim aracı olmadığını vurgulayan Erdoğan, ana dilin geçmişten geleceğe taşınan en büyük emanetlerden biri olduğunu belirterek milletin ortak hafızasını oluşturduğuna dikkat çekti.

TARİHİ HATIRLATMA: TÜRKÇEMİZ BÜYÜK BİR MEDENİYETİN BİRİKİMİ
Başkan Erdoğan mesajında, "Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Ana dilimiz Türkçemiz, binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur." ifadelerini kullandı.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan'dan mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA)

"GELECEK NESİLLERE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE AKTARMALIYIZ"
Türkçenin korunması ve geliştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, dili geleceğe aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, "26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Reuters)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Reuters)

"DİLİNE SAHİP ÇIKAN MİLLET GELECEĞİNE DE SAHİP ÇIKAR"
Gençlerin ve çocukların ana dil sevgisiyle yetişmesinin altını çizen Başkan Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar. Bu düşüncelerle, Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun."

MHP Lideri Bahçeliden Türk Dil Bayramı mesajında kritik uyarı: Milli şuuru zedelerMHP Lideri Bahçeliden Türk Dil Bayramı mesajında kritik uyarı: Milli şuuru zedeler
MHP Lideri Bahçeli'den Türk Dil Bayramı mesajında kritik uyarı: Milli şuuru zedeler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar-4 Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar-5 Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar-6

MHP Lideri Bahçeli'den Türk Dil Bayramı mesajında kritik uyarı: Milli şuuru zedeler
SONRAKİ HABER

"Dilimize sahip çıkalım" çağrısı
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler