Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Türkçenin sadece bir iletişim aracı olmadığını vurgulayan Erdoğan, ana dilin geçmişten geleceğe taşınan en büyük emanetlerden biri olduğunu belirterek milletin ortak hafızasını oluşturduğuna dikkat çekti. TARİHİ HATIRLATMA: TÜRKÇEMİZ BÜYÜK BİR MEDENİYETİN BİRİKİMİ

Başkan Erdoğan mesajında, "Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Ana dilimiz Türkçemiz, binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'dan mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA) "GELECEK NESİLLERE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE AKTARMALIYIZ"

Türkçenin korunması ve geliştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, dili geleceğe aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, "26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.