Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin diplomatik temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Fidan, Filistin meselesinin görüşmelerin ana gündem maddesi olduğunu belirterek, Mekke İttifakı çerçevesindeki temaslara ilişkin bilgi verdi. İsrail’in uluslararası yalnızlığı giderek artıyor Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar: Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel girişimlerle krizlerin çözümünde harcadığı yoğun mesai ve yapıcı yaklaşımlar, katkısı aranan, söyledikleri dikkatle dinlenen bir aktör hâline aldığını bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ağırlığını çok taraflı platformlarda daha da güçlendirmeye, diplomasinin tüm imkânlarını kullanmaya, farklı aktörler arasında köprüler kurmaya inşallah devam edeceğiz. New York'tan bu anlayış ve kararlılıkla ayrılıyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkevi’nde konuştu (Foto: AA) "İSRAİL'İN ZULMÜ SONUÇSUZ KALMIYOR" Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump'la ve diğer ülkelerle beraber bir araya gelme imkânları oldu. Burada iki konu ağırlıklı olarak konuşuldu. Bir, geçen sene yine burada süreci başlatılan Gazze Barış Planı'nın karşılaşacağı zorluklar ve sıkıntılar ve İsrail'in bu konudaki kural tanımazlığı. İkincisi ise Körfez'de devam eden gerilimin, bu gerilime ilişkin neler yapılabileceği konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız kendileri orada, yani Türkiye'nin bölgesel barış vizyonu ve ona bağlı olarak İsrail yetkililerinin ortaya çıkardığı tehdidi, Gazze'deki sorunları ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklıkların aşılmasına ilişkin vizyonlarını, çözüm önerilerini sundular. İfade ettiğiniz gibi İsrail'in uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Burada uluslararası toplumun hislerini uygulanabilir, görülebilir protestolara, tavırlara ve sonuçlara dönüştürmek gerçekten ciddi bir çaba ve çalışma gerektiriyor. Koordinasyon gerektiriyor. Bu konuda diplomasinin bütün imkânlarını kullanarak Türkiye olarak ortaklarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber yoğun bir çaba içerisindeyiz. Açıkçası bunun ortaya koyduğu sonuçları da görüyoruz. Tabii ki amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması, oradaki insani yardım ihtiyacının artması ve Filistinlilerin gelecek kaygısı yaşamaması. Bunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama İsrail'in yaptığı zulmün ve katliamın, yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmadığını görüyoruz. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda.