Fon soruşturmasında Almanya detayı! Tezmen’in yatırımları görüntülendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in Almanya’daki yatırımları gündeme geldi. Tezmen’in Düsseldorf kentinde bulunan Northgate emlak projesi ve oteli görüntülendi.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'daki yatırımları görüntülendi. Tezmen'in Düsseldorf kentinde yer alan Northgate emlak projesi ve otelinin yanı sıra ülkede başka yatırımlarının da bulunduğu öne sürüldü.Emre Tezmen'in otelleri görüntülendi
DÜSSELDORF'TA 26 BİN 700 METREKARELİK PROJE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyarlık fon krizine ilişkin soruşturmada tutuklanan Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Northgate emlak projesi ve oteli görüntülendi.
Yaklaşık 26 bin 700 metrekarelik alana sahip projede 431 otel ve pansiyon odasının yanı sıra 223 araçlık park yeri bulunuyor.
Tesiste Tera Yatırım'a ait yatırım ve gayrimenkul yönetimi ofisleri de yer alıyor.
ALMANYA'DAKİ VARLIKLARI 200 MİLYON EURO
Tezmen'in Almanya'daki yatırımlarının Northgate ile sınırlı olmadığı iddia edildi.
Düsseldorf'ta başka bir otelinin daha bulunduğu, Solingen kentinde ise 72 odalı bir otel projesinin yer aldığı öne sürüldü.
Tezmen'in Almanya'daki varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 200 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.
23 EYLÜL'DE TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen, 23 Eylül'de tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de aynı gün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince sorgularının ardından tutuklandı.
EMRE TEZMEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emre Tezmen, savcılıktaki ifadesinde yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi.
Tezmen, fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Tera PYŞ'nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu belirten Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını söyledi.
1,4 MİLYARLIK ŞİRKET 280 MİLYAR OLDU
Savcılık, Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu.
Tezmen, yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla açıklayarak, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz." dedi.
Savcılık, diğer şirketlerdeki artışlara da değindi.
TRHOL'ün 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL'ün 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER'in ise yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldiği belirtildi.
4 ŞİRKET 9 MİLYARDAN 620 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI
Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu.
Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.
Savcılık ayrıca Tezmen'e, "Fonlarda toplanan paralar sizin kontrolünüzdeki şirketlerin hisselerini almak ve fiyatlarını yükseltmek için mi kullanıldı?" sorusunu yöneltti.
Tezmen bunu reddederek Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını savundu.
BİNLERCE VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ SORULDU
Savcılık, Tera PYŞ'nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın mağduriyetinde kendisini sorumlu görüp görmediğini de Tezmen'e sordu.
Tezmen, yaşananlardan üzgün olduğunu ancak Tera'nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını savundu.
Bir günde yaklaşık 300 milyar liralık para çekme talebi geldiğini ileri süren Tezmen, yaşananları piyasadaki panik havasına bağladı.
MASAK'TAN 1 MİLYAR 159 MİLYON LİRALIK TRANSFER
Savcılık, MASAK raporuna göre Tezmen'in 28 Ağustos 2026'da Özen Kuzu'ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek, "Bu para neden gönderildi, karşılığında ne alındı, sözleşmesi ve belgesi nerede?" diye sordu.
Tezmen, işlemin Prive Sigorta'nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.