Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de aynı gün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince sorgularının ardından tutuklandı.

Tezmen, fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Tera PYŞ'nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu belirten Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını söyledi.

1,4 MİLYARLIK ŞİRKET 280 MİLYAR OLDU

Savcılık, Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu.

Tezmen, yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla açıklayarak, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz." dedi.

Savcılık, diğer şirketlerdeki artışlara da değindi.

TRHOL'ün 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL'ün 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER'in ise yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldiği belirtildi.

4 ŞİRKET 9 MİLYARDAN 620 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu.

Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.

Savcılık ayrıca Tezmen'e, "Fonlarda toplanan paralar sizin kontrolünüzdeki şirketlerin hisselerini almak ve fiyatlarını yükseltmek için mi kullanıldı?" sorusunu yöneltti.

Tezmen bunu reddederek Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını savundu.