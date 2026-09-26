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Adalet Bakanı Gürlek'ten fon mağdurlarına güvence: "Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkıyoruz!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, devam eden fon soruşturmasında önceliklerinin mağdur vatandaşların haklarını korumak ve birikimlerinin istismar edilmesini engellemek olduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, "Paranın izini sonuna kadar süreceğiz, vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için hukuki tedbirleri uyguluyoruz" dedi.

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Adalet Bakanı Gürlek'ten fon mağdurlarına güvence: "Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkıyoruz!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "sermaye piyasası kanununa muhalefet" suçlamalarıyla yürüttüğü fon soruşturmasında para trafiğini incelemeye devam ediyor.

Bakan Gürlek fon mağduriyetine ilişkin alınan yeni önlemleri açıkladı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Bakan Gürlek fon mağduriyetine ilişkin alınan yeni önlemleri açıkladı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Adalet Bakanı Akın Gürlek mağdur vatandaşların hakları için alınan tedbirleri açıkladı.

46 ŞİRKET, 18 FON VE 42 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA BLOKE

Soruşturmadaki son duruma ilişkin detayları paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ve en yüksek tutarlı para çıkışlarını içeren fon hareketlerinin mercek altına alındığını bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda:

  • 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu.
  • Hakkında daha önce tedbir kararı bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Bakan Gürlek'in sosyal medya paylaşımı.Bakan Gürlek'in sosyal medya paylaşımı.

"PARA HANGİ HESABA GİTMİŞ OLURSA OLSUN İZİNİ SÜRECEĞİZ"

Gürlek, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasını, el değiştirmesini ve üçüncü kişilere devredilmesini engellemek amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara resmi müzekkerelerin yazıldığını ifade etti.

Yürütülen soruşturmada çok sayıda şirket, fon ve şahsın mal varlıkları dondurulurken 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Yürütülen soruşturmada çok sayıda şirket, fon ve şahsın mal varlıkları dondurulurken 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Devir, ipotek, nakit çekimi, EFT/havale ve hesap kapatma gibi işlemlerin önlenmesi için adımların atıldığını belirten Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

VATANDAŞIMIZIN HUKUKUNA SAHİP ÇIKIYORUZ!

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği fon soruşturmasında önceliğimiz; vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamaktır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "sermaye piyasası kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır."

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