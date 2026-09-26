Yürütülen soruşturmada çok sayıda şirket, fon ve şahsın mal varlıkları dondurulurken 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Devir, ipotek, nakit çekimi, EFT/havale ve hesap kapatma gibi işlemlerin önlenmesi için adımların atıldığını belirten Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

VATANDAŞIMIZIN HUKUKUNA SAHİP ÇIKIYORUZ!

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği fon soruşturmasında önceliğimiz; vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamaktır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "sermaye piyasası kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN