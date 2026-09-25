Tera'dan girdiler Pusula'dan çıktılar! Fon soruşturması genişliyor: Tutuklu sayısı yükseldi
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 19'u tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Fon soruşturmasında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 19'u tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.Fon soruşturmasında 19 tutuklama daha
Böylece toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi.
Son soruşturmada tutuklanan isimler şu şekilde:
- Ali Rıza İncekaya
- Haldun Saffet İnal
- Erkan Kilimci
- Mehmet Ziya Gökalp
- Sibel Gökalp
- Tamer Akbal
- Abdullah Yusuf Yarız
- Selim Dağbaşı
- Özdemir Ataseven
- Gökhan Ataseven
- Hamza Kablan
Tutuklanan isimler arasında eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor.
"SORUMLULUĞU OLAN KİM VARSA, BUNLARDAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi.
Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde "Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
MAL VARLIKLARINA EL KONDU!
Öte yandan önceki gün toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu değerlendirilen varlıklara el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
TERA'DAN PUSULA'YA... KİMLER TUTUKLANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmişti. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.