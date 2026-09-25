Başkan Erdoğan fon kriziyle ilgili “Sorumluluğu olan kim varsa hesap verecek” dedi (Fotoğraf: AA)

"SORUMLULUĞU OLAN KİM VARSA, BUNLARDAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi.



Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde "Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



MAL VARLIKLARINA EL KONDU!



Öte yandan önceki gün toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu değerlendirilen varlıklara el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı.