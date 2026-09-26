FEDERASYONDAN MAÇA ÇIKMA KARARI

İrlanda Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla milli takımın İsrail ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalara çıkacağını duyurdu.

Federasyon, kararın futbolcularla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Federasyon bu kararı, farklı görüşlere sahip olan ve çoğunluğu maçların oynanması gerektiği yönünde görüş bildiren İrlanda oyuncularıyla yapılan istişarelerin ardından aldı. Federasyon, ilgili tüm oyuncuların görüşlerine saygı duymakta ve bu karşılaşmalara ilişkin hassasiyetin farkındadır." denildi.

MAÇ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI SON ANDA ERTELENDİ

İrlanda'nın İsrail karşısına çıkıp çıkmayacağına ilişkin belirsizlik gün içinde ciddi boyuta ulaştı.

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ile bir futbolcunun katılımıyla yapılması planlanan maç öncesi basın toplantısı, başlamasına yalnızca 15 dakika kala ertelendi.

İrlanda kalecisi Gavin Bazunu'nun da aralarında bulunduğu bazı futbolcuların karşılaşmadan çekilmek istediğine yönelik haberler, maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda soru işaretlerini artırdı.