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İrlanda Milli Takımı’ndan İsrail maçında Gazze protestosu

İrlanda Milli Futbol Takımı, İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına Gazze’de hayatını kaybedenleri anmak için siyah kol bandıyla çıkmaya hazırlanıyor. İrlandalı futbolcuların maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacağı ve karşılaşmadan elde edecekleri kazancı hayır kurumlarına bağışlayacağı açıklandı. İsrail ile karşılaşmaktan rahatsızlık duyduğunu belirten bir oyuncunun ise kadrodan çıkarılmayı talep ettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2026 , 21:17 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2026 , 21:54
İrlanda Milli Takımı’ndan İsrail maçında Gazze protestosu

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İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda yaşanan ağır can kayıplarına İrlandalı futbolculardan dikkat çeken bir tepki geldi. Karşılaşma öncesinde bir dizi talebi federasyona ileten oyuncular, İsrail karşısına siyah kol bandıyla çıkarak Gazze'de hayatını kaybedenleri anma kararı aldı. Siyah kol bandı kararı, takımın İsrail maçına yönelik rahatsızlığının en görünür işaretlerinden biri oldu.

SEREMONİYE KATILMAYACAKLAR, GELİRLERİ BAĞIŞLAYACAKLAR

İrlandalı futbolcuların tepkisinin siyah kol bandıyla sınırlı kalmayacağını aktaran Courell, takımın maç öncesi seremoninin bazı bölümlerinde yer almayacağını bildirdi.

Courell, "Bunun yanı sıra takımımız, maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacak. Oyuncularımız, İsrail maçından elde edecekleri kazancı, federasyonumuz ise Avusturya karşılaşması gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak." ifadelerini kullandı.

BİR FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILMAK İSTEDİ

İsrail ile oynanacak karşılaşmaya yönelik rahatsızlık takım içinde de kendisini gösterdi. Courell, bir futbolcunun teknik direktör Heimir Hallgrimsson'a başvurarak kadrodan çıkarılmak istediğini doğruladı.

FAI Başkanı, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti." dedi.

İsrail'e karşı oynanacak maçlara çıkılıp çıkılmaması konusunda futbolcular arasında oylama yapıldığını da açıklayan Courell, oylamada karşılaşmaların oynanması yönünde "çoğunluk" sağlandığını belirtti.

FEDERASYONDAN MAÇA ÇIKMA KARARI

İrlanda Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla milli takımın İsrail ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalara çıkacağını duyurdu.

Federasyon, kararın futbolcularla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Federasyon bu kararı, farklı görüşlere sahip olan ve çoğunluğu maçların oynanması gerektiği yönünde görüş bildiren İrlanda oyuncularıyla yapılan istişarelerin ardından aldı. Federasyon, ilgili tüm oyuncuların görüşlerine saygı duymakta ve bu karşılaşmalara ilişkin hassasiyetin farkındadır." denildi.

MAÇ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI SON ANDA ERTELENDİ

İrlanda'nın İsrail karşısına çıkıp çıkmayacağına ilişkin belirsizlik gün içinde ciddi boyuta ulaştı.

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ile bir futbolcunun katılımıyla yapılması planlanan maç öncesi basın toplantısı, başlamasına yalnızca 15 dakika kala ertelendi.

İrlanda kalecisi Gavin Bazunu'nun da aralarında bulunduğu bazı futbolcuların karşılaşmadan çekilmek istediğine yönelik haberler, maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda soru işaretlerini artırdı.

JASON KNIGHT'TAN İSRAİL MAÇINA AÇIK İTİRAZ

İrlanda Milli Takımı orta saha oyuncusu Jason Knight, ülkesinin İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına çıkmaması gerektiğini açıkça dile getiren ilk futbolcu olmuştu.

Knight, "Maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum ama yine de oynanacak." diyerek karar öncesinde takım içinde daha kapsamlı görüşmeler yapılacağını belirtmişti.

"BİZ SOYKIRIMLA OYNAMIYORUZ, SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ"

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da İsrail ile karşılaşacak olmaktan duydukları rahatsızlığı sert ifadelerle dile getirmişti.

Hallgrimsson, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup kapsamında yarın ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

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