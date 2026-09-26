FEDERASYONDAN MAÇA ÇIKMA KARARI
İrlanda Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla milli takımın İsrail ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalara çıkacağını duyurdu.
Federasyon, kararın futbolcularla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından alındığını bildirdi.
Açıklamada, "Federasyon bu kararı, farklı görüşlere sahip olan ve çoğunluğu maçların oynanması gerektiği yönünde görüş bildiren İrlanda oyuncularıyla yapılan istişarelerin ardından aldı. Federasyon, ilgili tüm oyuncuların görüşlerine saygı duymakta ve bu karşılaşmalara ilişkin hassasiyetin farkındadır." denildi.
MAÇ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI SON ANDA ERTELENDİ
İrlanda'nın İsrail karşısına çıkıp çıkmayacağına ilişkin belirsizlik gün içinde ciddi boyuta ulaştı.
İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ile bir futbolcunun katılımıyla yapılması planlanan maç öncesi basın toplantısı, başlamasına yalnızca 15 dakika kala ertelendi.
İrlanda kalecisi Gavin Bazunu'nun da aralarında bulunduğu bazı futbolcuların karşılaşmadan çekilmek istediğine yönelik haberler, maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda soru işaretlerini artırdı.
JASON KNIGHT'TAN İSRAİL MAÇINA AÇIK İTİRAZ
İrlanda Milli Takımı orta saha oyuncusu Jason Knight, ülkesinin İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına çıkmaması gerektiğini açıkça dile getiren ilk futbolcu olmuştu.
Knight, "Maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum ama yine de oynanacak." diyerek karar öncesinde takım içinde daha kapsamlı görüşmeler yapılacağını belirtmişti.
"BİZ SOYKIRIMLA OYNAMIYORUZ, SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ"
İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da İsrail ile karşılaşacak olmaktan duydukları rahatsızlığı sert ifadelerle dile getirmişti.
Hallgrimsson, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup kapsamında yarın ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.