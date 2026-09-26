Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun dünya sahnesinde nasıl yalnızlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 70 ülkenin heyetlerinin ayrılmasının ardından BM kürsüsünde boş salona konuşan Netanyahu, New York'ta sadece birkaç lider ile görüntü verebildi.

İnternet haber sitesi Militaire, ikilinin görüşmesi için "Üzücü ve tehlikeli kucaklaşma" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun baş başa görüşme yaptığı liderlerden biri de Yunanistan Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. Miçotakis'in Netanyahu ile verdiği görüntü Yunan basınında ise tepki çekti.

Sara Netanyahu, Netanyahu ve Miçotakis. Fotoğraf: Takvim

"NETANYAHU İLE GÖRÜŞEN TEK AVRUPALI LİDER"

Miçotakis'in "uluslararası alanda izole edilmiş Binyamin Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider ve sayılı dünya liderlerinden biri" olduğunu yazan Militaire, görüşmeye tepki gösterdi.

Netanyahu ve Miçotakis arasında Kalamata Eğitim Merkezi'nin maliyetinin yaklaşık 300 milyon Euro olarak öngörülen bütçesinden 2 milyar euroya çıktığı dönemden bu yana kişisel bir ilişkisi bulunduğunu belirten Militaire, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-İsrail üçlü mekanizmasının, İsrail'in siyasi ve askeri planlarına hizmet ettiğini vurguladı.