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Miçotakis'in Netanyahu ile görüşmesine Yunan basınından tepki: "Sadece zarar veriyor"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uluslararası alanda yalnızlaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Yunanistan Başkakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan basınında sert tepkilerle karşılaştı. Militaire haber sitesi, ikilinin kucaklaşmasını "üzücü ve tehlikeli" olarak nitelendirirken, Miçotakis'in soykırımla suçlanan Netanyahu ile görüşen nadir Avrupalı liderlerden biri olduğuna dikkat çekti ve bu ilişkinin İsrail'in stratejik planlarına hizmet ettiğini, Yunanistan'a ise zarar verdiğini vurguladı.

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Miçotakis'in Netanyahu ile görüşmesine Yunan basınından tepki: "Sadece zarar veriyor"

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünya sahnesinde nasıl yalnızlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 70 ülkenin heyetlerinin ayrılmasının ardından BM kürsüsünde boş salona konuşan Netanyahu, New York'ta sadece birkaç lider ile görüntü verebildi.

Miçotakis-Netanyahu görüşmesine Yunan basınından tepki. Miçotakis-Netanyahu görüşmesine Yunan basınından tepki.

YUNAN BASININDAN MİÇOTAKİS'E NETANYAHU TEPKİSİ

Netanyahu'nun baş başa görüşme yaptığı liderlerden biri de Yunanistan Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. Miçotakis'in Netanyahu ile verdiği görüntü Yunan basınında ise tepki çekti.

"ÜZÜCÜ VE TEHLİKELİ KUCAKLAŞMA"

İnternet haber sitesi Militaire, ikilinin görüşmesi için "Üzücü ve tehlikeli kucaklaşma" ifadelerini kullandı.

Sara Netanyahu, Netanyahu ve Miçotakis. Fotoğraf: TakvimSara Netanyahu, Netanyahu ve Miçotakis. Fotoğraf: Takvim

"NETANYAHU İLE GÖRÜŞEN TEK AVRUPALI LİDER"

Miçotakis'in "uluslararası alanda izole edilmiş Binyamin Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider ve sayılı dünya liderlerinden biri" olduğunu yazan Militaire, görüşmeye tepki gösterdi.

Netanyahu ve Miçotakis arasında Kalamata Eğitim Merkezi'nin maliyetinin yaklaşık 300 milyon Euro olarak öngörülen bütçesinden 2 milyar euroya çıktığı dönemden bu yana kişisel bir ilişkisi bulunduğunu belirten Militaire, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-İsrail üçlü mekanizmasının, İsrail'in siyasi ve askeri planlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Yunanistan, Kalamata Hava Üssü'ndeki Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi'ni (IFTC) kurup işletmesi için İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile 20-22 yıllığını kapsayan bir anlaşma imzaladı. Bu proje kapsamında yeni eğitim uçakları alınıyor, mevcut filolar modernize ediliyor ve üs ortak bir modelle yönetiliyor.

Miotakis ve Netanyahu. Fotoğraf: TakvimMiotakis ve Netanyahu. Fotoğraf: Takvim

"İSRAİL YUNANİSTAN'A ZARAR VERİYOR"

Netanyahu'nun BM kürsüsünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırısına ve Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal ettiğine yönelik iftiralarına da dikkat çeken Militaire, "İsrail'in Yunanistan'a destek vermesi ve Atina'nın bunu özellikle ülkenin iç siyasetinde diline dolaması gerçekten gerekli mi? Muhtemelen zarar veriyor." ifadelerini kullandı ve soykırım ve Batı Şeria'da şiddetle suçlanırken Türkiye'yi kınamasının saçmalığına değindi.

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