İran 'ın, Washington ile devam eden çatışmalara son noktayı koymak adına ABD tarafına 7 günlük bir yol haritası sunduğu aktarıldı. Söz konusu plan; Hürmüz Boğazı'nın tekrar ulaşıma açılmasını ve nükleer müzakerelerin kaldığı yerden devam ettirilmesini kapsıyor.

İran'dan ABD'ye 7 maddelik teklif. Fotoğraf: Reuters

NEW YORK TIMES YAZDI

New York Times gazetesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran yönetiminin çatışmaları durdurmak, Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak ve ardından kapsamlı nükleer müzakerelere başlamak üzere Washington'a yedi günlük bir plan önerdiğini söyledi.

"HÜRMÜZ YEDİNCİ GÜNÜN SONUNDA AÇILIR"

Erakçi, söz konusu teklifin, haziran ayında ABD ile İran arasında varılan ancak kısa sürede çöken mutabakat zaptındaki taahhütlerle büyük benzerlik taşıdığını ve Washington'un kabul etmesi durumunda derhal uygulamaya konulmaya hazır olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Arabulucular aracılığıyla ABD'ye, belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın yedinci günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk."

Son olarak Erakçi, anlaşmanın ABD ara seçimlerinden önce sağlanmasının daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Amerikalı bir yetkili, yönetimin arabulucular aracılığıyla olumlu ve yapıcı temaslar yürüttüğünü ancak ABD'nin bir anlaşma için acele etmeyeceğini savundu.