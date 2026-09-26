İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yayan 93 X hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde:



-Körfez ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yayan 12 X,



-Manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 X,



-Milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

-İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yayan 93 X hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

Manipülatif borsa paylaşımları yaptığı iddia edilenler hesaplar şu şekilde: