Sosyal medyadaki algı operasyonlarına geçit yok: İsrail propagandası ve yalan haber yayan hesaplara erişim engeli!
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla sosyal medyadaki algı operasyonlarına darbe indirildi. Adana ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları, dezenformasyon yayan, borsa manipülasyonu yapan ve İsrail propagandası yürüten toplam 133 X hesabına erişim engeli getirdi.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yayan 93 X hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde:
-Körfez ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yayan 12 X,
-Manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 X,
-Milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
-İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yayan 93 X hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
Manipülatif borsa paylaşımları yaptığı iddia edilenler hesaplar şu şekilde:
Körfez ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon paylaşımlar yaptığı iddia edilen hesapları şu şekilde:
Milli güvenliği hedef alan hesaplar şu şekilde:
İsrail propagandası yaptığı tespit edilen hesaplar şu şekilde:
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Körfez ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yayan 12, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 ve milli güvenliği hedef alan 21 sosyal medya hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi" ifadelerine yer verildi.