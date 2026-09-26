"BELEDİYE BAŞKANI OLUYORSUN, KÖŞEYİ DÖNÜYORSUN"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki belediye başkanı vurgusu dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya! Yüzüne gözüne dursun ya, nereden çıktı bu? Belediye başkanı oluyorsun, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli, nasıl oluyor? Olmaz. Siyasetin ahlaki temellerinin atılması lazım."

Kılıçdaroğlu'nun "belediye başkanı" vurgusu, İBB davası ve Ekrem İmamoğlu üzerinden yaşanan siyasi ayrışma nedeniyle ayrıca önem kazandı. Kılıçdaroğlu, daha önce de belediye dosyalarını küçümsemediğini açıkça belirtmiş ve parti içinde "arınma" çağrısı yapmıştı.

Bu nedenle Abant'taki sözler, yalnızca genel bir yolsuzluk eleştirisi olmaktan çıkıp Kılıçdaroğlu'nun Özel–İmamoğlu hattına karşı uzun süredir savunduğu siyasi tutumla aynı çizgiye oturdu.